Nga đổi chiến thuật, mùa đông thêm căng thẳng với Ukraine: Ông Zelensky đưa đề nghị '300' cho đồng minh

Hãng truyền thông United24 Media (Ukraine) đưa tin, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh "Liên minh các nước sẵn sàng" được tổ chức ở Paris vào ngày 13/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách của việc chuẩn bị sớm, lưu ý rằng năng lực phòng thủ đầy đủ sẽ làm giảm động cơ kéo dài xung đột của Nga trong những tháng lạnh giá khi Ukraine tích cực thúc đẩy Nga tiến tới đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xuất hiện trước Hội nghị thượng đỉnh "Liên minh các nước sẵn sàng'" ở Paris, Pháp, vào ngày 13/7/2026. Nguồn: AFP

Môi trường tác chiến hiện tại đặt ra những thách thức đáng kể đối với hệ thống phòng không Ukraine, đặc biệt là do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa có khả năng đánh chặn mục tiêu là tên lửa đạn đạo.

Trong các cuộc tấn công trên không quy mô lớn gần đây, Nga ngày càng dựa nhiều hơn vào các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, làm lộ ra những lỗ hổng trong mạng lưới phòng thủ của Ukraine, khi không thể đánh chặn được bất kỳ quả tên lửa Nga nào.

Trước những diễn biến này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã coi "gói cứu trợ mùa đông" mà Kyiv đề nghị là một biện pháp thiết yếu để bảo vệ an ninh của Ukraine và an ninh châu Âu nói chung.

Ông tuyên bố rằng mùa hè năm nay đã gây ra nhiều khó khăn nghiêm trọng cho Nga, đồng thời cho biết thêm Ukraine dự định tiếp tục tăng cường các hoạt động tấn công tầm trung và tầm xa để duy trì áp lực.

"Mùa hè này đã trở thành mùa hè khó khăn nhất đối với Nga. Các chiến dịch tầm xa và các cuộc tấn công tầm trung của chúng tôi sẽ được tiếp tục. Chúng tôi sẽ tăng cường chúng", ông Zelensky tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định rằng hệ thống phòng không mạnh mẽ vẫn là cơ chế chính để ổn định chiến tuyến và vô hiệu hóa chiến lược tiêu hao lực lượng của Nga. Bằng cách đảm bảo nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot ổn định, Kyiv đặt mục tiêu ngăn chặn Nga giành được những lợi thế chiến thuật thường thấy trong các giai đoạn chiến dịch mùa đông.

"Chúng tôi đã tính toán rằng gói viện trợ này nên bao gồm 100 tên lửa cho hệ thống Patriot mỗi tháng - 300 tên lửa cho mùa đông. Tôi đề nghị các vị xem xét điều này", ông Zelensky lưu ý trong cuộc họp của liên minh.

Đồng thời, Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng Ukraine và các đối tác châu Âu đang tích cực phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chung mang tên "Freyja", hệ thống này có thể đi vào hoạt động trong vòng 12 tháng tới.

Ông Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách phải có một lá chắn không quân châu Âu mạnh mẽ và độc lập hơn, đồng thời lưu ý rằng trong khi Ukraine đang hoàn thiện tên lửa đánh chặn riêng của mình, các đối tác quốc tế đã sở hữu các công nghệ radar tiên tiến và các thành phần quan trọng cần thiết để biến nền tảng này thành hiện thực.

Các mô-đun bệ phóng tên lửa Patriot. Nguồn: Getty Images

Cũng trong ngày 13/7, tờ Turkiye Today (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ theo dõi sát sao Hội nghị thượng đỉnh "Liên minh các nước sẵn sàng" ở Paris.

Ông cáo buộc các nước tham gia tìm cách kéo dài cuộc chiến và tin rằng Nga có thể bị đánh bại về mặt chiến lược.

“Đây là một liên minh gây chiến”, ông Peskov tuyên bố.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết các quốc gia liên quan đang thực hiện các hành động thù địch chống lại Nga.

“Vì lý do đó, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao hội nghị thượng đỉnh”, ông Peskov nói.