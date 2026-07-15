Trung Quốc bất ngờ có động thái lạ với Mỹ

Trung Quốc tăng nhẹ lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 5 sau khi “xả hàng” xuống mức thấp nhất trong 18 năm vào tháng 4.

Theo dữ liệu mới công bố, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do Trung Quốc nắm giữ tăng lên 659,3 tỷ USD trong tháng 5, từ mức 651,1 tỷ USD của tháng 4. Mức ghi nhận trong tháng 4 là thấp nhất kể từ tháng 9/2008.

Trong khi đó, tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tăng lên 9.371 tỷ USD trong tháng 5, tăng từ mức 9.353 tỷ USD của tháng trước.

Nhật Bản, chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, đã giảm lượng nắm giữ xuống còn 1.140 tỷ USD trong tháng 5, từ 1.210 tỷ USD trong tháng 4. Ngược lại, lượng trái phiếu do Vương quốc Anh nắm giữ tăng từ 937,5 tỷ USD lên 948,6 tỷ USD.

Tháng 5 chứng kiến nhiều bất ổn địa chính trị khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục là rủi ro lớn đối với kinh tế toàn cầu bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Giới đầu tư đặc biệt theo dõi nguy cơ xung đột tái bùng phát và tác động đối với tăng trưởng và lạm phát toàn cầu.

Cùng thời điểm, ông Kevin Warsh chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến thị trường chú ý đến các phát biểu đầu tiên của ông nhằm tìm kiếm tín hiệu về lộ trình lãi suất trong bối cảnh những lo ngại về tính độc lập của Fed vẫn hiện hữu. Tại cuộc họp chính sách đầu tiên dưới thời ông Warsh vào tháng trước, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, đúng như dự báo của thị trường. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp công bố tuần trước cho thấy một số thành viên đã cân nhắc khả năng tăng lãi suất, dù cuối cùng vẫn ủng hộ việc duy trì chính sách hiện tại.

Tháng 3 năm ngoái, Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ 3 trong danh sách các chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, sau Nhật Bản và Anh. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng Trung Quốc giảm dần lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ vốn bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Trái ngược với bán ròng trái phiếu Mỹ, Trung Quốc liên tục tăng dự trữ vàng – loại tài sản được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị và tài chính.

Dữ liệu chính thức cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng dự trữ vàng tháng thứ 20 liên tiếp trong tháng 6, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 75,44 triệu ounce.

Ông Barry Eichengreen, cựu cố vấn chính sách cấp cao của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhận định rằng nếu các chính sách khó lường của Mỹ và sự suy yếu của các thiết chế tiếp tục kéo dài thêm một thập kỷ, xác suất xảy ra một cuộc khủng hoảng niềm tin đột ngột đối với đồng USD sẽ vượt 50%.

Phát biểu tại một hội thảo trực tuyến do Hiệp hội Phân tích Chính phủ và Kinh tế phối hợp với Đại học Thanh Hoa tổ chức tuần trước, ông Eichengreen cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Bắc Kinh có thể sử dụng lượng lớn trái phiếu Kho bạc Mỹ như một công cụ gây sức ép bằng cách bán tháo hàng loạt.

Theo ông, một động thái như vậy không chỉ gây xáo trộn nghiêm trọng đối với thị trường trái phiếu Mỹ mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu và cuối cùng cũng gây tổn hại cho chính Trung Quốc.

Theo SCMP﻿