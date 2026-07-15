Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu tuần tra Nga trên biển Đen

Theo Hải quân Ukraine, vụ tấn công diễn ra ngày 14/7, nhằm vào tàu tuần tra lớp Rubin (Dự án 22460) mang số hiệu 354 của lực lượng biên phòng FSB. Ukraine cho biết tàu đã bị đánh chìm và có thương vong trong thủy thủ đoàn.

“Hải quân Ukraine đã đánh chìm tàu tuần tra biên phòng hạng 2 bằng tổ hợp xuồng không người lái Sargan-3000 gần Novorossiysk. Trong thủy thủ đoàn có người thiệt mạng và bị thương” , Hải quân Ukraine tuyên bố.

Nga chưa bình luận hay xác nhận về thông tin này.

Hải quân Ukraine công bố ảnh vệ tinh được cho là tàu Nga bị phá hủy gần Novorossiysk.

Theo Kiev, Izumrud từng tham gia vụ tấn công ba tàu hải quân Ukraine tại eo biển Kerch ngày 25/11/2018. Khi đó, lực lượng Nga nổ súng và bắt giữ ba tàu của Ukraine gồm hai pháo hạm Berdiansk, Nikopol và tàu kéo Yany Kapu, đồng thời giam giữ các thủy thủ gần một năm trước khi trao trả.

Trong chiến dịch đó, chính Izumrud cũng bị hư hại sau va chạm với tàu kéo Don của Nga. Hải quân Ukraine nhấn mạnh họ không quên vai trò của con tàu trong một trong những vụ đối đầu nghiêm trọng nhất giữa hai nước trước khi xung đột toàn diện bùng phát.

“Chính Izumrud đã tham gia cuộc tấn công các tàu Hải quân Ukraine tại eo biển Kerch ngày 25/11/2018”.

Izumrud thuộc lớp tàu tuần tra Rubin (Project 22460 Okhotnik) của lực lượng biên phòng FSB. Tính đến đầu năm 2026, Nga đã đưa vào biên chế 14 tàu cùng lớp.

Theo thông số được Ukraine công bố, tàu dài 62,5 m, lượng giãn nước 630-750 tấn, có sân đáp trực thăng phục vụ tuần tra tầm xa và đạt tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ (khoảng 50 km/h). Đây là loại tàu tuần tra ven biển, không phải tàu chiến chủ lực, nhưng được đánh giá có thể là tổn thất đáng kể đối với lực lượng biên phòng Nga trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái của Ukraine ngày càng mở rộng trên Biển Đen.

Các tàu cùng lớp Rubin cũng nhiều lần trở thành mục tiêu của Ukraine. Tháng 12/2025, tàu tuần tra Rasul Gamzatov bị tấn công trên biển Caspi khi làm nhiệm vụ bảo vệ các giàn khai thác dầu khí của Nga. Đến tháng 2/2026, thêm hai tàu Rubin khác bị hư hại gần Inkerman ở bán đảo Crimea.

Theo giới quan sát, điều này cho thấy Ukraine đang chủ động nhắm vào toàn bộ lớp tàu tuần tra của FSB, thay vì chỉ tấn công riêng Izumrud.

(Ảnh minh hoạ)

Sargan-3000 là mẫu xuồng tấn công không người lái mới nhất của Ukraine, bổ sung vào các hệ thống nổi tiếng như Magura V5 - mẫu xuồng không người lái đầu tiên trên thế giới được cho là đã đánh chìm một tàu chiến - và Sea Baby, phương tiện đã nhiều lần tấn công mục tiêu Nga trên Biển Đen.

Tổng thống Volodymyr Zelensky từng giới thiệu Sargan-3000 là nền tảng đa nhiệm có khả năng cơ động cao và thực hiện các nhiệm vụ tấn công, sau khi hoàn tất thử nghiệm và chính thức được biên chế cho Hải quân Ukraine trong năm nay.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đến tháng 4, khoảng 30% sức mạnh chiến đấu của Hạm đội Biển Đen Nga đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra. Điều này buộc Nga phải chuyển phần lớn lực lượng còn lại từ Sevastopol đến Novorossiysk.

Tuy nhiên, theo phía Ukraine, Novorossiysk cũng không còn là nơi trú ẩn an toàn. Trong năm 2026, Ukraine nhiều lần tập kích cảng này, gây thiệt hại cho nhiều tàu Nga, từ khinh hạm Admiral Essen đến tàu quét mìn Valentin Pikul. Việc đánh chìm Izumrud được coi là mắt xích mới nhất trong chiến dịch mở rộng các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái nhằm vào lực lượng hải quân và biên phòng Nga trên Biển Đen.