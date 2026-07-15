Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev.

Liên minh "các nước sẵn sàng" do Pháp và Anh dẫn đầu từ lâu đã thúc đẩy việc triển khai quân đội vào Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn, bất chấp cảnh báo lặp đi lặp lại của Nga, bất kỳ binh lính NATO nào trên lãnh thổ Ukraine sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp.

“Bulgaria không phải là một phần của liên minh đang thúc đẩy việc tiếp tục viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Chúng tôi không cung cấp viện trợ kiểu đó.

Và tôi tin, cách giải quyết xung đột này là thông qua nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ để chấm dứt leo thang, chứ không phải bằng cách kéo dài nó bằng các biện pháp quân sự”, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev nói trong buổi họp báo ở Pháp hôm 14/7.

Tuần trước, ông Radev - một người theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu được bầu sau khi chính phủ ủng hộ EU trước đó sụp đổ năm ngoái sau các cuộc biểu tình chống tham nhũng quy mô lớn, tuyên bố Bulgaria đã cạn kiệt khả năng hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự.

“Chúng tôi đã cung cấp 13 kiện hàng. Giờ đây, chúng tôi không còn gì khác để cung cấp cho Ukraine nữa”, ông nói bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara.

Theo Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini, một số quốc gia NATO tham dự hội nghị thượng đỉnh, trong đó có Slovakia, Hungary và Cộng hòa Séc, đã từ chối tham gia gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro (80 tỷ USD) mới nhất của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu dành cho Ukraine.

Nga từ lâu đã lên án việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, cảnh báo điều đó chỉ kéo dài chiến tranh và gây thêm thương vong mà không làm thay đổi cục diện xung đột - điều mà Nga coi là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm của phương Tây.

“EU đang đánh mất những gì còn sót lại của "sự lý trí và trôi dạt vào vùng rủi ro cao" trong nỗ lực biến Ukraine thành "bãi thử nghiệm" cho các công nghệ quân sự mới nổi của họ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova từng nói.