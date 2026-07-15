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Nga lo đối phó khi Ukraine mở mặt trận mới trên Biển Azov

| | Tài chính quốc tế

Nga cảnh báo Ukraine leo thang các cuộc tấn công vào tàu thuyền trên Biển Azov, tuyến đường vận chuyển khoảng 1/4 lượng ngũ cốc xuất khẩu của nước này.

Nga lo đối phó khi Ukraine mở mặt trận mới trên Biển Azov- Ảnh 1.

Máy bay không người lái Ukraine tấn công một mục tiêu mà quân đội Ukraine cho là tàu chở dầu của Nga trên Biển Azov. (Ảnh: Reuters)

Chỉ huy lực lượng không người lái của Ukraine ngày 15/7 cho biết, máy bay không người lái của nước này đã tấn công 11 tàu thuyền của Nga trên Biển Azov trong đêm qua. Cụ thể, các mục tiêu bao gồm 5 tàu chở dầu, 5 tàu chở hàng khô và 1 tàu kéo, nâng tổng số tàu bị tấn công trong 9 ngày qua lên 116 chiếc.

Báo cáo không đề cập đến bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các tàu chở ngũ cốc. Dù các nguồn tin giấu tên trong ngành nói với Reuters rằng một số tàu chở ngũ cốc đã bị tấn công vào ngày 13 và 14/7 rồi bốc cháy.

“Họ đang đứng đó như những mục tiêu trước khi bị loại bỏ. Trong vài ngày nữa, sẽ không còn một chiếc thuyền nào còn nguyên vẹn trên Biển Azov, chỉ còn lại những chiếc thuyền bị hư hại”, một nguồn tin nói với Reuters .

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov so sánh những cuộc tấn công này với hành vi cướp bóc. "Nhưng khác ở chỗ, những người cướp bóc thường sẽ giữ lại chiến lợi phẩm. Còn những cuộc tấn công này không mang lại lợi ích gì cho Ukraine hay bất kỳ ai khác. Mục tiêu đơn giản chỉ là gây thiệt hại và đe dọa".

Trái ngược với cáo buộc của Nga, một nguồn tin quân sự Ukraine nói với Reuters : "Lực lượng vũ trang Ukraine chỉ tấn công các mục tiêu quân sự hoặc các mục tiêu góp phần tăng cường khả năng chiến đấu của Nga".

"Hàng hóa dân sự không nằm trong số đó. Bằng cách nói về các cuộc tấn công vào tàu dân sự, Nga đang tìm cớ để biện minh cho các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine”.

Theo nguồn tin của Reuters , hoạt động vận chuyển hàng hóa trên Biển Azov vẫn bị hạn chế vào ngày 14/7. Biển này nằm ở cửa sông Don, chảy qua vùng sản xuất ngũ cốc chính ở phía nam của Nga, và chủ yếu tiếp nhận các tàu nhỏ, tàu ven biển.

Liên đoàn các nhà xuất khẩu và sản xuất ngũ cốc Nga cho biết, Mátxcơva sẽ đáp ứng các cam kết xuất khẩu ngũ cốc với các đối tác nước ngoài bất chấp tình hình ở Biển Azov.

Nga đã bắt đầu thu hoạch vụ mùa mới ở các vùng phía nam, nhưng ngũ cốc mới chỉ bắt đầu được chuyển đến các cảng biển.

Chính quyền Rostov, một vùng sản xuất ngũ cốc hàng đầu, cho biết: "Mục tiêu chính của công việc hiện tại là giảm thiểu tác động của những khó khăn hậu cần tạm thời đối với việc bán vụ thu hoạch mới của nông dân”.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
nga, Ukraine

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