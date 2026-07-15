Bốn tỉnh của Campuchia đón tin vui hơn 2 tỷ USD

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Tại cuộc họp Nhóm công tác xúc tiến đầu tư khu vực Đông Bắc ngày 26/6, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Hean Sahib công bố, khu vực này đã hút được hơn 2 tỷ USD vốn đầu tư. Kết quả này có được sau hơn một năm khởi động "Chương trình thúc đẩy đầu tư vào bốn tỉnh Đông Bắc giai đoạn 2025 – 2028.

Trên thực tế, kể từ khi chương trình đi vào hoạt động (từ tháng 4/2025), cơ quan chức năng đã tiếp nhận 66 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 2,5 tỷ USD.

Theo Phnom Penh Post, dòng vốn này được phân bổ tại 4 tỉnh thuộc phạm vi chương trình. Cụ thể, tỉnh Kratie ghi nhận quy mô vốn lớn nhất với 16 dự án (1,1 tỷ USD). Tiếp đến là Ratanakiri với 11 dự án (863,2 triệu USD); Mondulkiri với 20 dự án (406,5 triệu USD) và Stung Treng có 19 dự án (137,9 triệu USD). Tính đến nay, có 45 dự án trong số này đã được phê duyệt, với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD.

Đáng chú ý, tại cuộc họp này, Thứ trưởng Hean Sahib lưu ý rằng, các mục tiêu tạo việc làm, đào tạo kỹ năng cho người lao động và áp dụng công nghệ để gia tăng giá trị sản phẩm, từ đó hỗ trợ Campuchia hội nhập sâu hơn vào chuỗi sản xuất, thương mại khu vực.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia nhận định rằng, xu hướng giảm của giá dầu hiện nay chính là yếu tố thuận lợi để giúp các doanh nghiệp duy trì chi phí sản xuất ổn định và xem xét kế hoạch mở rộng quy mô.

Đại diện Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia đề nghị chính quyền các tỉnh Đông Bắc của nước này tổ chức các cuộc họp định kỳ của tiểu ban đầu tư để xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động xúc tiến đầu tư cụ thể.

Hàng nghìn việc làm được tạo ra cho người dân Campuchia

Thứ trưởng Bộ Tài chính Campuchia chủ trì cuộc họp Nhóm công tác xúc tiến đầu tư khu vực Đông Bắc, ngày 26/6. Ảnh: Bộ Tài chính Campuchia

Tại cuộc họp trên, Nhóm công tác xúc tiến đầu tư khu vực Đông Bắc Campuchia cũng đã phê duyệt các ưu đãi đầu tư cho 6 dự án mới (bao gồm 2 dự án tại Ratanakiri, 2 dự án tại Mondulkiri, 1 dự án tại Stung Treng và 1 dự án tại Kratie) với tổng trị giá 83 triệu USD, và dự kiến tạo ra 2.587 việc làm.

Theo đó, các dự án này hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp và du lịch sinh thái, bao gồm: Nhà máy chế biến tinh bột sắn tươi, cơ sở chế biến hạt điều, đồn điền và nhà máy chế biến cao su, đồn điền cà phê kết hợp cơ sở chế biến, cùng với một dự án du lịch sinh thái.

Kinh tế Campuchia cũng ghi nhận nhiều hoạt động đầu tư tích cực trong năm 2025. Trên thực tế, Theo Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), trong năm 2025, Ủy ban Đầu tư Campuchia trực thuộc cơ quan này đã phê duyệt 630 dự án đầu tư, tương ứng với tăng 52% so với tổng số dự án trong năm 2024.

Tổng vốn các dự án đầu tư này có trị giá khoảng 10 tỷ USD, tức là tăng 3 tỷ USD (45%) so với năm 2024. Các dự án đầu tư này được kỳ vọng tạo ra khoảng 438.000 việc làm cho người lao động Campuchia.

Trong năm 2025, đầu tư nhiều nhất vào Campuchia là các doanh nghiệp Trung Quốc, khi chiếm chiếm 54,25% tổng vốn đầu tư. Tiếp đến là các nhà đầu tư Campuchia đứng thứ hai, với đóng góp 31,27%. Vị trí thứ ba là Singapore, với 5,99% tổng vốn.

Theo CDC, sự gia tăng số lượng dự án được phê duyệt trong năm qua phản ánh môi trường kinh doanh và đầu tư tích cực tại Campuchia. Quốc gia này cũng đang nỗ lực tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, và tiếp tục thu hút vốn đầu tư từ EU, Mỹ và Canada.

Bài tham khảo nguồn: Phnom Penh Post, Fresh News