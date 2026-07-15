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Ông Trump rút lại kế hoạch thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 rút lại đề xuất áp phí 20% đối với tất cả các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục mở cửa đối với tất cả tàu thuyền, ngoại trừ các tàu liên quan đến Iran. Theo ông, Mỹ sẽ áp dụng “lệnh phong tỏa toàn diện” nhưng chỉ đối với các tàu đi đến hoặc rời các cảng của Iran, hoặc vận chuyển hàng hóa có liên quan đến Iran.

Ông Trump rút lại kế hoạch thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ cũng cho biết kế hoạch thu phí 20% từng công bố trước đó sẽ được thay thế bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư giữa Mỹ với các quốc gia vùng Vịnh. “Những khoản đầu tư này sẽ có quy mô rất lớn, đồng thời cũng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các nước vùng Vịnh và tương lai của họ”, ông Trump viết.

Động thái mới đánh dấu sự thay đổi nhanh chóng trong lập trường của ông Trump, chỉ 1 ngày sau khi ông nêu ý định thu phí 20% đối với mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Đề xuất này đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ các đồng minh của Mỹ cũng như một số nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội.

Eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy hẹp đi vòng qua Iran và Oman, là tuyến đường chính vận chuyển dầu thô từ các quốc gia giàu dầu mỏ như Ả-rập Xê Út và Kuwait đến phần còn lại của thế giới. Các tàu thuyền bắt đầu đi qua eo biển trở lại sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ghi nhớ vào tháng trước, nhưng cuối tuần qua, Tehran tuyên bố đóng cửa tuyến đường thủy này một lần nữa. Washington khẳng định điều ngược lại.

Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ không bao giờ được mở lại thông qua chiến tranh, hành động gây hấn hay các động thái thù địch. Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Iran sẽ chiến đấu “đến hơi thở cuối cùng” và không nhượng bộ dù chỉ một tấc đối với các quyền lợi của nước này tại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz.

Theo ông Akraminia, cách duy nhất để khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz là Mỹ phải tôn trọng quyền lợi của nhân dân Iran và tuân thủ các điều khoản trong biên bản ghi nhớ (MoU) giữa hai bên.

Theo Phương Anh/VTC News

VTC News

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