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Houthi bắn rơi 'UAV Dực Long' của Ả Rập Xê-út

| | Tài chính quốc tế

Houthi tuyên bố đánh chặn thành công máy bay trinh sát tiên tiến thuộc quyền sở hữu của Ả Rập Xê-út khi nó đang thực hiện "nhiệm vụ thù địch" trên bầu trời Yemen.

Phát ngôn viên lực lượng Houthi tại Yemen, ông Yahya Saree thông tin về sự việc máy bay không người lái (UAV) trinh sát Dực Long II của Ả Rập Xê-út bị bắn rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ trên bầu trời tỉnh Al-Bayda hôm 14/7.

“Các chiến binh đã bắn hạ thành công UAV trinh sát Dực Long II của Ả Rập Xê-út khi nó đang thực hiện nhiệm vụ thù địch trên vùng Al-Bayda thuộc miền trung đất nước”, ông Saree cho hay.

UAV Dực Long II của Ả Rập Xê-út. (Ảnh: BQP Ả Rập Xê-út)

Tuy nhiên, ông Saree không tiết lộ UAV trinh sát Dực Long II bị bắn rơi bằng loại vũ khí nào. Hiện tại, giới chức Ả Rập Xê-út chưa bình luận về thông tin trên.

Sự việc diễn ra ngay sau khi Houthi cáo buộc Ả Rập Xê-út tấn công sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa của Yemen. Sau đó, Houthi phóng tên lửa và UAV nhằm vào sân bay quốc tế ở Ả Rập Xê-út để trả đũa. Đây là cuộc đụng độ lớn nhất kể từ khi lệnh đình chiến không chính thức có hiệu lực vào năm 2022.

UAV trinh sát Dực Long II là nền tảng trinh sát tầm trung do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) sản xuất, bắt đầu vận hành từ năm 2017 và được sử dụng rộng rãi khắp vùng Vịnh. Máy bay được trang bị cảm biến quang - điện tử, hệ thống liên lạc vệ tinh và mang được tối đa 12 vũ khí dẫn đường, có bán kính hoạt động hơn 1.500 km. Mỗi phi cơ có giá xuất xưởng khoảng 4 - 6 triệu USD.

Trong đó, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) là khách hàng nước ngoài đầu tiên của dòng Dực Long II với khoảng 15 máy bay được đặt hàng. Ả Rập Xê-út không công bố số lượng máy bay Dực Long II trong biên chế, nhưng nhóm phân tích quân sự Army Recognition cho rằng nước này có thể đã đặt mua tới 300 chiếc.

Nội chiến bùng phát tại Yemen vào năm 2014 khi Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc nước này, buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải rời khỏi thủ đô. Năm 2015, liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu can thiệp vào cuộc xung đột dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.

Đến năm 2025, bạo lực bắt đầu bùng phát trở lại khi lực lượng ly khai do Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất hậu thuẫn kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở miền nam Yemen.

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Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

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