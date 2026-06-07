Lãnh đạo Houthi tuyên bố sẵn sàng leo thang xung đột

Houthi tuyên bố sẵn sàng leo thang xung đột.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên kênh Al-Masirah TV của nhóm vào ngày 5/6, lãnh đạo Houthi - ông Abdul-Malik al-Houthi tuyên bố, lực lượng này đã sẵn sàng cho “bất kỳ vòng leo thang nào hoặc bất kỳ diễn biến nào trong tình hình hiện tại”.

Ông nhấn mạnh thêm, nhóm vẫn duy trì “sự phối hợp đầy đủ” với các đồng minh trong “Trục Kháng chiến” do Iran lãnh đạo về các diễn biến ở Lebanon và Palestine, cũng như những gì ông mô tả là các biện pháp “bất công và hiếu chiến” của Mỹ trong khu vực.

Ông Al-Houthi tiếp tục cảnh báo các bên trong khu vực về những nỗ lực của Mỹ nhằm lôi kéo họ vào cuộc chiến chống lại phe Trục "nhằm phục vụ Israel".

Lãnh đạo lực lượng Houthi cho biết, khu vực này đang trải qua một “giai đoạn căng thẳng”, kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm.

Ông cáo buộc Israel phạm "những tội ác rõ ràng" ở Palestine và Lebanon và theo đuổi những mục tiêu gây hấn rộng lớn hơn trong khu vực.

Chỉ một ngày sau phát biểu của lãnh đạo lực lượng Houthi, ông Mohsen Rezaei - cố vấn quân sự cấp cao của lãnh đạo tối cao Iran cho biết, Cộng hòa Hồi giáo sẽ "kéo dài cuộc chiến" ra ngoài Vịnh Ba Tư nếu Mỹ nối lại xung đột, có khả năng mở rộng các hoạt động quân sự từ eo biển Hormuz đến Ấn Độ Dương, eo biển Bab al-Mandab, Biển Đỏ và Địa Trung Hải.

Trên thực tế, lực lượng Houthi đã phong tỏa eo biển Bab al-Mandab - một trạm kiểm soát nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương - để đáp trả cuộc chiến của Israel chống lại Dải Gaza của Palestine trước đó.