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24 tỷ USD tài sản của Iran đóng băng tại Mỹ sắp có 'chủ nhân' mới

| | Tài chính quốc tế

Iran yêu cầu được tiếp cận tài sản bị Mỹ đóng bằng như một phần của thỏa thuận với Washington.

24 tỷ USD tài sản của Iran đóng băng tại Mỹ sắp có 'chủ nhân' mới- Ảnh 1.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách chuyển các khoản tài sản bị đóng băng của Iran cho các đồng minh vùng Vịnh để tái thiết hạ tầng năng lượng và các công trình khác bị hư hại do Tehran tập kích.

Hãng tin CBS News ngày 6/6 dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Bộ Tài chính Mỹ dự kiến sử dụng "mọi thẩm quyền sẵn có" để tịch thu và giải ngân nguồn tài sản này. Mục đích nhằm khắc phục hậu quả từ các đòn tấn công của Iran hoặc các nhóm vũ trang do nước này hậu thuẫn trong tương lai, thậm chí là cả các thiệt hại trong quá khứ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã yêu cầu các quan chức đánh giá tình hình tại Vùng Vịnh, đồng thời đề nghị các đồng minh cung cấp số liệu thiệt hại toàn diện kể từ khi xung đột nổ ra.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran đang rơi vào bế tắc. Nguyên nhân chính là bởi Iran yêu cầu phải được tiếp cận các khoản tiền bị đóng băng.

Cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, khẳng định thỏa thuận chỉ có thể đạt được nếu Mỹ giải phóng 24 tỷ USD tài sản của Iran. Trả lời CNN, ông nhấn mạnh: "Đây là tiền của chúng tôi, không phải tiền của Mỹ".

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng cho biết, Tehran yêu cầu giải ngân ngay lập tức ít nhất 12 tỷ USD sau khi ký bản ghi nhớ với Mỹ. Số còn lại phải được hoàn trả trong vòng tối đa 2 tháng.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran vào cuối tháng 2, các bên nhìn chung đã kiềm chế, tránh nhắm trực tiếp vào hạ tầng dầu khí của nhau. Tuy nhiên, đến giữa tháng 3, Israel đã oanh tạc South Pars — mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, làm tê liệt 12% sản lượng khí đốt của Iran.

Ngay sau đó, Tehran tuyên bố các cơ sở năng lượng tại các quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh có quân đội Mỹ trú đóng sẽ trở thành "mục tiêu tấn công hợp pháp". Hàng loạt cơ sở năng lượng tại Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait và Bahrain đã bị hư hại trong các cuộc công kích lẫn nhau, trước khi lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian có hiệu lực vào tháng 4.

Có thông tin cho rằng Washington từng hứa sẽ giải tỏa một phần tài sản để kéo Tehran vào bàn đàm phán tại Islamabad. Trước đây, Tổng thống Donald Trump từng liên tục chỉ trích người tiền nhiệm Barack Obama vì đã chuyển hàng tỷ USD tiền mặt cho Iran theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 — thỏa thuận mà ông Trump đã đơn phương rút lui trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Theo CBS News﻿, RT

Y Vân

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