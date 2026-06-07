Thượng viện Mỹ thông qua gói ngân sách 70 tỷ USD siết chặt nhập cư

Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Dự luật được thông qua với 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống, sau phiên bỏ phiếu kéo dài tại Thượng viện Mỹ. Dự luật hiện được chuyển sang Hạ viện Mỹ xem xét trước khi có thể trình Tổng thống Trump ký ban hành thành luật.

Gói ngân sách này bao gồm khoảng 38,6 tỷ USD cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) để đào tạo, trang bị và hỗ trợ lực lượng. Phần ngân sách còn lại được dành cho các lực lượng kiểm soát biên giới, những biện pháp cải thiện an ninh biên giới và hỗ trợ Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong những năm tới.

Người dân xếp hàng dài chờ vào Văn phòng Dịch vụ Nhập cư và Quốc tịch Mỹ tại New York, ngày 8/12/2025 (Ảnh: StarMax/AP)

Theo dữ liệu mới nhất của ICE, tính đến đầu tháng 4 năm nay, hơn 60.000 người đang bị tạm giữ tại các cơ sở giam giữ nhập cư trên toàn nước Mỹ. Với nguồn lực mới, các cơ quan liên bang Mỹ sẽ có thêm điều kiện mở rộng hoạt động kiểm tra, bắt giữ, giam giữ và trục xuất người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ.

Nhập cư vẫn là một trong những chủ đề nóng nhất trên chính trường Mỹ khi áp lực tại biên giới và chi phí quản lý người nhập cư ngày càng gia tăng. Tuần tới, Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ xem xét dự luật này. Và nếu được thông qua, gói 70 tỷ USD sẽ trở thành một trong những khoản ngân sách lớn nhất của Mỹ trong nhiều năm trở lại đây dành cho lực lượng thực thi nhập cư và kiểm soát biên giới.



