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Phát minh bê tông mới của Nga làm rung chuyển ngành vật liệu, giảm 30% trọng lượng, chống nứt khi nhiệt độ âm vài chục độ C

| | Tài chính quốc tế

Các nhà khoa học tại Đại học Kỹ thuật Quốc gia Tver của Nga vừa phát triển và được cấp bằng sáng chế cho loại tấm bê tông đúc sẵn đa năng. Vật liệu này sẽ phục vụ cho các công trình giao thông tại vùng Bắc Cực.

Điểm đặc biệt của tấm bê tông này là khả năng điều chỉnh linh hoạt ngay trong quá trình sản xuất. Theo hãng tin TASS, các tấm vật liệu và phụ kiện làm bằng hợp chất polyme có thể được lựa chọn riêng biệt để phù hợp cho từng công trình cụ thể, từ đường cao tốc, sân bay cho đến hệ thống hạ tầng của các mỏ dầu khí.

Đại diện nhà trường cho biết tấm bê tông đúc sẵn này mang tính đa năng cao vì cấu trúc của nó dễ dàng sửa đổi trong khâu sản xuất. Bằng việc lựa chọn các tấm composite bảo vệ và cốt thép composite phù hợp, sản phẩm sẽ đáp ứng chính xác nhu cầu sử dụng chuyên biệt trong xây dựng đường bộ, đường băng sân bay hoặc phát triển các mỏ khai thác tài nguyên.

Phát minh này khiến giới xây dựng bất ngờ, vì nó đã giải quyết triệt để bài toán hóc búa nhất của ngành xây dựng hạ tầng truyền thống tại vùng Bắc Cực. Đó là tình trạng các tấm bê tông cốt thép thông thường bị phá hủy rất nhanh.

Tại vùng cực, bê tông cốt thép phải chịu tác động lớn của nhiệt độ. Thêm vào đó, những tấm bê tông thường có trọng lượng quá nặng, gây khó khăn cho khâu vận chuyển cũng như thi công trên nền băng tuyết dày.

Tấm bê tông đúc sẵn sở hữu đặc tính lý hóa ưu việt. Các lớp được liên kết chặt chẽ bằng những phương pháp kỹ thuật tiên tiến như sử dụng neo chốt hoặc neo tự khoan. Giải pháp này vừa giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất, vừa làm tăng đáng kể độ chắc chắn của toàn bộ cấu trúc công trình.

Theo đánh giá từ các chuyên gia, loại tấm bê tông công nghệ mới này vượt trội về mặt kinh tế và kỹ thuật. Trọng lượng của tấm bê tông đã giảm được từ 25% đến 30%. Điều này giúp giảm đáng kể áp lực lên nền đất phía dưới, giúp giảm chi phí đầu tư thiết bị vận tải. Vật liệu mới cũng được tăng cường khả năng chống nứt, chống ăn mòn hoá học, giảm tối đa việc bảo dưỡng, sửa chữa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Theo TASS, Tver State Technical University

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Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
vật liệu, nga

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