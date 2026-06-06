Kiểm tra xe buýt, nam tài xế phát hiện thứ trị giá hơn 700 triệu đồng

Sự việc xảy ra ở Singapore khi cô Clarissa Tan đi tuyến xe buýt số 10 sau buổi gặp mặt bạn bè.

Khoảng 22h, khi xuống khu vực East Coast (Singapore), cô không may bỏ quên chiếc nhẫn kim cương trị giá 35.000 SGD (hơn 700 triệu đồng) trên xe.

Món trang sức không chỉ có giá trị lớn về vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với cô Tan. "Đó là một mất mát khiến tôi vô cùng đau lòng", cô Tan chia sẻ.

May mắn, chiếc nhẫn đã được tìm thấy chỉ ít giờ sau đó. Người phát hiện ra chiếc nhẫn là ông Teo Lai Huat, tài xế xe buýt của SBS Transit.

Sau khi đưa xe về bến Kent Ridge Terminal, ông kiểm tra xe như thường lệ. Lúc này, ông Teo phát hiện chiếc nhẫn nằm trên sàn xe nên lập tức báo cáo sự việc và giao lại cho quản lý, Asia1 đưa tin ngày 25/5.

Sáng hôm sau, cô Tan liên hệ với SBS Transit để hỏi về chiếc nhẫn thất lạc. Khi biết tài sản đã được tìm thấy và cất giữ tại văn phòng, cô Tan đã bật khóc vì quá xúc động.

"Tôi có thể cảm nhận được chiếc nhẫn có ý nghĩa lớn thế nào đối với cô ấy", ông Teo nói.

Cô Tan đã gửi một bức thư cảm ơn tới mục ý kiến bạn đọc của báo Straits Time, dành nhiều lời khen cho tài xế vì "sự trung thực, tử tế và chuyên nghiệp". "Sự việc này khiến tôi tin rằng quanh ta vẫn còn rất nhiều người tốt và đáng kính trọng", cô viết.

Trong khi đó, ông Teo cho biết mình chỉ đơn giản làm điều đúng đắn và mong chiếc nhẫn sớm trở về với chủ nhân thực sự. "Đó là điều đúng đắn cần phải làm. Tôi chỉ mong chiếc nhẫn sớm được trả lại chủ nhân", ông chia sẻ.

Thực tế, những câu chuyện nhặt được tài sản giá trị lớn luôn nhận được sự chú ý của dư luận.

Năm ngoái, một người đàn ông ở thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc nhặt được 2kg vàng, trị giá gần 2 triệu tệ nhưng không tham lam mà mang nộp cho cảnh sát giao thông.

Tờ Tin tức Thế giới đưa tin, một thanh niên đã nhặt được ở bên đường một thỏi vàng nặng 2.267,83 gram, trị giá gần 2 triệu nhân dân tệ, tại Thủy Bối, La Hồ, Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc) và mang nộp ngày cho cảnh sát giao thông.

Anh Tạ – người nhặt được vàng – cho biết lúc đó đang trên đường đi giao hàng thì thấy một thỏi vàng nằm bên lề đường, liền nhặt lên và mang nộp cho cảnh sát giao thông.

Anh Tạ nói trong đầu lúc ấy không có suy nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy thứ không phải của mình thì không nên giữ.

Anh Tạ kể thêm, khi vừa nhặt được vàng, cầm trong tay ước lượng thấy rất nặng, chắc chắn rất đắt, nghĩ chủ nhân hẳn đang vô cùng lo lắng. Nhưng vì bản thân vội đi làm nên anh đã lập tức giao cho cảnh sát giao thông.

Sau khi nhận lại vàng, cảnh sát giao thông yêu cầu anh Tạ chờ một chút để làm rõ vàng bị rơi ra như thế nào. Do anh Tạ nhặt được vàng ở làn đường dành cho xe không động cơ, nên cảnh sát suy đoán rằng chủ nhân có thể đã làm rơi khi đang đi xe điện.

Qua xác nhận, thỏi vàng mà anh Tạ nhặt được nặng 2.267,83 gram, tính theo giá vàng hiện tại thì trị giá gần 2 triệu nhân dân tệ.

Cảnh sát giao thông Hầu Quốc Đống cho biết, khi ông và đồng nghiệp đang tiến hành chỉnh đốn trật tự giao thông tại đường Thủy Bối số 2 (La Hồ), thì có một người dân chạy đến nhờ giúp đỡ, nói rằng anh ta nhặt được một thỏi vàng.

Chỉ vài phút sau, một người đàn ông xuất hiện tại hiện trường, tự xưng là chủ nhân của thỏi vàng.

Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân, thông tin mua bán của chủ nhân, đồng thời trích xuất camera giám sát để xác nhận quá trình làm rơi, cuối cùng cảnh sát xác định thỏi vàng đúng là của người đàn ông này vô tình làm rơi trong lúc đi lại.

Thỏi vàng đã được trả lại cho chủ nhân.