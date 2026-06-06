Iran nói về 24 tỉ USD, cảnh báo Mỹ "bước vào hành lang tăm tối"

Đài CNN hôm 5-6 dẫn lời cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei, cho biết thỏa thuận hòa bình giữa nước này và Mỹ phụ thuộc vào việc Washington đồng ý giải phóng 24 tỉ USD tài sản bị đóng băng của Tehran.

“Nếu ông ấy (Tổng thống Mỹ Donald Trump) muốn đạt được thỏa thuận với Iran, 24 tỉ USD này là một phép thử về lòng tin mà Iran muốn có. Đây là một phép thử mà Mỹ phải vượt qua và con đường sẽ được mở ra. Đây là tiền của chúng tôi, không phải tiền của Mỹ” - ông Rezaei nói.

“Các cuộc đàm phán đang bế tắc và Tổng thống Mỹ Donald Trump phải phá vỡ thế bế tắc này. Quyết định nằm trong tay ông ấy” - ông Rezaei cho biết thêm.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với đài CNN, ông Rezaei đã hé lộ tầm nhìn hậu chiến của đất nước, số phận của eo biển Hormuz và cách Iran có thể hành động nếu bị tấn công một lần nữa. Ảnh: CNN

Iran được cho là đã yêu cầu giải phóng 12 tỉ USD tiền bị đóng băng ngay khi thỏa thuận tạm thời được ký kết với Mỹ, và 12 tỉ USD nữa ở giai đoạn sau.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ lo ngại việc giải ngân ở giai đoạn này có thể đánh mất đòn bẩy quan trọng đối với Iran.

Tổng thống Donald Trump từng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải mạnh hơn nhiều so với thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015. Ông cũng lưu ý “không trao những kiện tiền mặt", cụm từ ông đã sử dụng để chỉ trích quyết định của cựu Tổng thống Barack Obama về việc bồi thường tài chính cho Tehran.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với đài CNN, ông Rezaei đã hé lộ tầm nhìn hậu chiến của đất nước, số phận của eo biển Hormuz và cách Iran có thể hành động nếu bị tấn công một lần nữa.

Vị cố vấn cấp cao này cảnh báo Iran sẽ “mở rộng phạm vi chiến sự” ra ngoài vùng vịnh Ba Tư nếu Mỹ nối lại xung đột, có khả năng mở rộng các hoạt động quân sự từ eo biển Hormuz đến Ấn Độ Dương, eo biển Bab al-Mandab, biển Đỏ và Địa Trung Hải.

Nếu các cuộc đàm phán thất bại, ông Rezaei nói rằng Iran đã chuẩn bị cho “một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ vào lãnh thổ của mình”.

“Khi đó, thế giới sẽ hiểu được khả năng thực sự của Iran bởi sức mạnh trên bộ của chúng tôi lớn hơn nhiều lần so với tên lửa” - ông Rezaei cho biết.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump tiết lộ rằng ông đã cân nhắc nhưng cuối cùng bác bỏ đề xuất đưa quân đội Mỹ vào Iran để lấy lượng uranium làm giàu.

Phát biểu từ Phòng Bầu dục hôm 4-6, Tổng thống Donald Trump thừa nhận chiến dịch này quá rủi ro và sẽ đòi hỏi một nỗ lực quân sự lớn. Theo ông, nhiệm vụ này sẽ mất ít nhất 2 tuần để hoàn thành và liên quan đến việc vận chuyển một lượng lớn thiết bị vào Iran.

Mặc dù đã gác lại kế hoạch, Tổng thống Donald Trump vẫn ám chỉ Mỹ vẫn có khả năng thực hiện một chiến dịch như vậy nếu muốn.