Thị trường rung chuyển vì hơn 1.000 tỷ USD bốc hơi, giao dịch nóng nhất Phố Wall xuất hiện vết nứt

Một phân tích trên Yahoo Finance về cổ phiếu bán dẫn cho thấy nhóm này đã mất khoảng 1.200 tỷ USD giá trị thị trường. Trong đó, 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất chiếm 923 tỷ USD.

Riêng Nvidia mất gần 280 tỷ USD giá trị thị trường. TSMC, Broadcom và Micron đều mất hơn 100 tỷ USD mỗi công ty.

10 cổ phiếu giảm mạnh nhất chiếm 923 tỷ USD giá trị thị trường bị xoá sổ.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia Semiconductor Index (SOX) giảm hơn 8% và quỹ ETF iShares Semiconductor (SOXX) cũng đang có xu hướng giảm tương tự. Cả hai đều trên đà ghi nhận ngày giao dịch tệ nhất kể từ sau “Ngày Giải phóng” tháng 4/2025.

Trong khi đó, S&P 500 sắp chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp và giảm gần 2%. Tuy nhiên, các dấu hiệu bên trong thị trường không ghi nhận sự hoảng loạn. Chỉ số chuẩn này có nhiều mã tăng hơn mã giảm, với 257 cổ phiếu tăng và 244 cổ phiếu giảm.

Ngược lại, chỉ số Nasdaq 100 có 35 mã tăng so với 65 mã giảm, cho thấy sự sụt giảm tập trung nhiều hơn về lĩnh vực công nghệ.

Sự phân hoá đó cho thấy đây không phải là dấu hiệu thị trường sụp đổ. Đó chỉ là sự điều chỉnh trong lĩnh vực nóng nhất hiện nay.

Áp lực cũng lan rộng ở nước ngoài, quỹ ETF iShares MSCI South Korea (EWY) đã giảm hơn 11%, ghi nhận ngày giảm điểm tệ nhất kể từ tháng 3/2020. Samsung Electronics và SK Hynix chiếm phần lớn quỹ, khiến EWY trở thành chỉ báo trực tiếp về áp lực trong chuỗi cung ứng bộ nhớ và AI.

Mặc dù thị trường chưa đến mức hoảng loạn, giao dịch chip hiện trở thành yếu tố then chốt. Nếu thị trường bán dẫn không ổn định vào đầu tuần tới, việc bán tháo có thể bắt đầu lan sang các thị trường khác.

Theo Yahoo Finance