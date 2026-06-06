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Tổng thống Trump muốn thu hẹp lực lượng tình báo Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tân giám đốc tình báo quốc gia Bill Pulte cắt giảm quy mô của văn phòng này, dù Cơ quan Tình báo quốc gia vốn đã bị thu hẹp đáng kể trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump cho rằng quy mô của văn phòng này đã trở nên “quá lớn trong thời gian quá dài”, vì vậy “tôi sẽ không phản đối nếu ông ấy cắt giảm”.

“Ông ấy sẽ làm rất tốt. Ông ấy sẽ giám sát chặt chẽ, nhưng Bill Pulte rất giỏi, rất tài năng”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 5/6, khi ông đến Wisconsin tham dự sự kiện về nông nghiệp.

Trước đó, vị tổng thống của đảng Cộng hòa cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo Wall Street Journal, rằng ông đã yêu cầu ông Pulte bắt đầu quá trình cắt giảm nhân sự.

“Tôi muốn thấy nó nhỏ hơn. Tôi nghĩ có rất nhiều người ở đó không nên ở đó”, Tổng thống Trump nói, ngụ ý nói đến những người từng phục vụ trong chính quyền của các cựu Tổng thống Joe Biden và Barack Obama thuộc đảng Dân chủ.

Tổng thống Trump nói với Wall Street Journal, rằng ông muốn ông Pulte “bắt đầu quá trình” cắt giảm nhân sự và giám đốc tình báo quốc gia chính thức sau này nên tiếp tục việc đó. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ không chính thức đề cử ông Pulte vào vị trí này.

“Thẳng thắn mà nói, có lẽ sẽ tốt hơn nếu ông ấy thay đổi trước khi có người đến. Bởi vì, nếu ông ấy (Pulte) giảm quy mô, cùng với tôi… và cùng với người có thể đến… ông ấy có thể làm được rất nhiều việc khó khăn và chúng ta sẽ không phải gây gánh nặng cho người mới”, Tổng thống Trump nói.

Ông Bill Pulte được chọn làm Quyền Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia. (Ảnh: AP)

Đầu tuần này, ông Pulte được Tổng thống chọn làm Quyền Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia, phụ trách giám sát 18 cơ quan tình báo của Mỹ. Động thái này gây bất ngờ, vấp phải sự phản đối từ cả 2 đảng tại Thượng viện.

Ông Pulte vốn là lãnh đạo Cơ quan Tài chính nhà ở liên bang, dường như không có chuyên môn về an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, rằng ông Pulte sẽ tiếp tục giữ chức vụ này, tùy thuộc vào thời gian cần thiết để người kế nhiệm được phê chuẩn. Tổng thống Trump cũng cho biết ông đang xem xét 5 người "đều rất giỏi, đều là những người mà các bạn biết rất rõ, đều là những người làm công việc đó".

"Họ là những người rất được kính trọng", ông Trump nói về các ứng viên tình báo của mình, nhưng không tiết lộ cái tên nào.

Dưới thời bà Tulsi Gabbard - người tiền nhiệm của ông Pulte, Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) đã thực hiện các bước thu hẹp quy mô. Tháng 8/2025, chính quyền cho biết ngân sách của văn phòng sẽ bị cắt giảm hơn 700 triệu USD mỗi năm, đồng thời cắt giảm mạnh lực lượng lao động.

Vào thời điểm đó, bà Gabbard cho rằng văn phòng đã trở nên "cồng kềnh và kém hiệu quả", khi bà công bố việc cắt giảm khoảng 40% lực lượng lao động. Bà Gabbard từ chức vào tháng trước, sau khi tiết lộ chồng mình mắc bệnh ung thư.

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Theo Bình Giang

Tiền Phong

Từ Khóa:
trump, tình báo

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