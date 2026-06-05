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‘Đường hầm Putin-Trump’ xuyên eo biển Bering, nối lục địa Nga-Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Với sự khởi xướng của hai nhà lãnh đạo Trump và Putin, Nga và Mỹ sẽ ký kết thỏa thuận xây dựng đường hầm dưới eo biển Bering nối lục địa 2 nước.

‘Đường hầm Putin-Trump’ xuyên eo biển Bering, nối lục địa Nga-Mỹ- Ảnh 1.

Theo đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin là ông Kirill Dmitriev, Nga và Mỹ đang chuẩn bị ký kết một thỏa thuận về thiết kế chung đường hầm nối Khu tự trị Chukotka - vùng lãnh thổ cực Đông Bắc của Nga giáp với Bắc Mỹ và Alaska - tiểu bang lớn nhất nằm ở Tây Bắc nước Mỹ.

Ông Dmitriev tuyên bố sẽ có những tin tức mới được công bố vào ngày 5/6 về việc ký kết một thỏa thuận thiết kế dự án hạ tầng được gọi với cái tên “Đường hầm Putin - Trump”, với ý tưởng tích hợp tuyến đường sắt cao tốc chở hàng và hành khách, cáp quang internet và hệ thống truyền tải điện năng.

"Đường hầm sẽ được xây dựng. Chúng tôi đang thiết kế đường hầm và nó sẽ là một trong những dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất giữa hai nước chúng ta”, vị quan chức Nga nêu rõ.

‘Đường hầm Putin-Trump’ xuyên eo biển Bering, nối lục địa Nga-Mỹ- Ảnh 2.

Đường hầm xuyên eo biển Bering sẽ thay đổi mạnh mẽ các tuyến giao thông giữa Nga và Mỹ, tác động đến logistics toàn cầu và dòng chảy năng lượng.

Theo ông Dmitriev, việc xây dựng “Đường hầm Putin - Trump” không chỉ có ý nghĩa quan trọng về mặt cơ sở hạ tầng mà còn cả về mặt địa-chính trị, củng cố sự hợp tác giữa Nga và Mỹ, vốn đang dần nồng ấm trở lại sau khi ông Donald Trump bước vào nhiệm kỳ thứ 2 ở Nhà Trắng.

Dự án đường hầm eo biển Bering được coi là một trong những dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất, có khả năng thay đổi mạnh mẽ các tuyến giao thông giữa Nga và Mỹ, đồng thời tác động đến logistics toàn cầu và dòng chảy năng lượng.

Theo giới chuyên gia, việc Nga và Mỹ đồng thuận xây dựng tuyến “Đường hầm Putin - Trump” dài khoảng 70 dặm (hơn 112km) cho thấy xu thế hợp tác sẽ lấn át đối đầu, đồng thời chứng thực một quan điểm hết sức đúng đắn là “kinh tế quyết định chính trị”.

Ông Dmitriev dự đoán châu Âu sẽ sớm phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng (thực tế là đã bắt đầu từ mấy năm nay).

Vị quan chức Nga nhấn mạnh, các nước Liên minh châu Âu sẽ buộc phải chuyển sang Nga để mua dầu mỏ và khí đốt, bởi giá thành của Nga rẻ hơn rất nhiều so với nhiên liệu từ Mỹ và các nước vùng Vịnh.

Ông cũng chỉ ra Đức đã yêu cầu Nga khôi phục tuyến đường ống dẫn khí đốt nối hai nước mang tên “Dòng chảy phương Bắc” (Nord Stream), 2 tuyến đường ống song song chạy dưới đáy biển Baltic, vốn đã bị Nga đình chỉ vận hành sau vụ đánh bom phá hoại vào cuối tháng 9/2022.

Theo Topcor.ru

Theo Hoàng Đức

Giáo dục và Thời đại

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