Lần đầu tiên trong vòng 4 năm, một 'cá mập' bán ra 32 BTC: Tương lai nào cho đồng tiền số lớn nhất thế giới?

Tập đoàn Strategy (mã NASDAQ: MSTR) vừa chính thức bán ra một phần Bitcoin (BTC) đang nắm giữ. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, công ty quản lý kho dự trữ tiền số do Chủ tịch Điều hành Michael Saylor dẫn dắt quyết định xả bớt.

Theo báo cáo minh bạch gửi lên cơ quan quản lý, Strategy đã bán ra 32 đồng Bitcoin trong tuần qua, thu về 2,5 triệu USD. Con số này là vô cùng nhỏ bé nếu đặt lên bàn cân với khối tài sản khổng lồ hơn 840.000 Bitcoin mà doanh nghiệp này đang sở hữu. Tuy nhiên, động thái này vẫn mang tính chất đặc biệt hệ trọng, phát đi tín hiệu cảnh báo về khả năng công ty có thể tiến hành các đợt bán tháo với quy mô lớn hơn nữa trong những tuần và tháng tới.

Nguyên nhân cốt lõi khiến Strategy buộc phải phá vỡ lời thề nắm giữ bắt nguồn từ áp lực tài chính. Doanh nghiệp đang phải gồng mình tìm kiếm nguồn vốn để chi trả cổ tức cho cổ phiếu lợi suất cao của mình.

Vốn đã nằm trong xu hướng lao dốc, giá Bitcoin ngay lập tức đục thủng mốc 72.000 USD ngay sau khi thông tin về lệnh bán của Strategy được phát tán. Sự hoảng loạn nhanh chóng lan sang thị trường chứng khoán khi cổ phiếu MSTR bốc hơi 5% ngay trong đầu phiên giao dịch ngày 1 tháng 6.

Lần cuối cùng Strategy bán Bitcoin là vào giai đoạn đen tối gần chạm đáy của “mùa đông tiền số” năm 2022. Thời điểm đó, công ty đã xả 704 đồng Bitcoin với mức giá thanh lý chỉ 18.000 USD cho mỗi đồng.

Từ lâu, ông Michael Saylor luôn được xem là một trong những nhà đầu tư lạc quan (phe bò tót) kiên định nhất tại Phố Wall đối với tương lai của Bitcoin. Ông liên tục khẳng định trước truyền thông rằng bản thân vô cùng miễn cưỡng và không bao giờ có ý định bán đi bất kỳ đồng nào trong kho dự trữ BTC ngày một phình to của Strategy. Chính vì vậy, hành động bán ra lần này, dù khối lượng nhỏ, đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý tin tưởng của thị trường.

Sự sa sút của thị trường tiền số đã kéo tụt nghiêm trọng sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Tính chung trong 12 tháng qua, cổ phiếu MSTR đã bốc hơi hơn 60% giá trị và hiện đang được giao dịch quanh mức 151,30 USD/cổ phiếu. Cú quay xe của Strategy một lần nữa chứng minh, trước áp lực nghĩa vụ tài chính thực tế, ngay cả những bàn tay kim cương kiên cường nhất của Phố Wall cũng phải chấp nhận đầu hàng.

Không chỉ cá mập Strategy, những nhà đầu tư kiên định nhất của Bitcoin cũng đã chính thức gia nhập làn sóng bán tháo.

Trong một ghi chú gửi tới các nhà đầu tư, ông Ed Engel, chuyên gia phân tích tại Compass Point chỉ ra rằng: Nhóm các nhà đầu tư dài hạn (những người nắm giữ Bitcoin ít nhất 155 ngày, tương đương khoảng 5 tháng) vốn hoạt động rất nhỏ giọt từ tháng 2 đến tháng 4, đã bất ngờ quay xe trở thành bên bán ròng trong vài tuần gần đây.

Chỉ riêng trong hai ngày qua, nhóm này đã xả ra thị trường lượng Bitcoin trị giá khoảng 2,4 tỷ USD. “Điều này đang để lại những hệ lụy vô cùng lớn đối với cán cân cung/cầu của Bitcoin”, ông Engel nhấn mạnh.

Chuyên gia này cũng vạch trần một số liệu đáng chú ý khác: 26% lượng Bitcoin bị bán tháo trong 30 ngày qua đến từ những nhà đầu tư từng mua vào ở mức giá đỉnh trên 90.000 USD.

“Tệp khách hàng từng mua ở vùng đỉnh này vốn đã tỏ ra vô cùng kiên cường xuyên suốt giai đoạn thị trường gấu (bear market). Thế nhưng, cuối cùng họ cũng phải chấp nhận đầu hàng khi giá Bitcoin tiếp tục đục thủng các mức đáy chu kỳ mới”, ông Engel nói thêm.

“Sự đầu hàng của nhóm mua đỉnh là một hiện tượng vô cùng kinh điển trong giai đoạn cuối của thị trường gấu. Thực tế này giúp chúng tôi tự tin hơn rằng chu kỳ suy thoái của Bitcoin đang bước vào những chặng cuối cùng”.

Bitcoin hiện vẫn đang chật vật tìm đường quay trở lại mốc đỉnh kỷ lục hơn 126.000 USD được thiết lập vào tháng 10 năm ngoái, khi những bất ổn địa chính trị từ cuộc chiến tại Iran liên tục dội gáo nước lạnh vào giá trị của đồng tiền này.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ lại liên tiếp bứt phá lập các đỉnh cao lịch sử mới. Sự phân cực sâu sắc này đang khiến giới đầu tư đặt dấu hỏi lớn hoài nghi về cả hai luận điểm định vị cốt lõi của Bitcoin từ trước đến nay. Thực tế phũ phàng cho thấy mọi dự đoán tích cực đều vỡ vụn trước đà tăng của thị trường chứng khoán truyền thống và bão lửa vùng Vịnh.

Theo dữ liệu từ SoSoValue, tính đến ngày thứ 2/6, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận ngày thứ 12 liên tiếp dòng vốn bị rút ròng - chuỗi tháo chạy dài nhất trong lịch sử kể từ khi phương tiện này ra đời. Tổng tài sản ròng của các quỹ ETF Bitcoin toàn cầu đã bốc hơi nhanh chóng từ mức 107,8 tỷ USD ghi nhận vào ngày 14 tháng 5 xuống chỉ còn 85 tỷ USD.﻿

Theo: CNBC, Yahoo Finance





