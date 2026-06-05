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Phát hiện Nga đưa mạng không dây tốc độ cao đến các mỏ vàng để vận hành "bí thuật" khai thác kim loại quý

| | Tài chính quốc tế

Mức độ tự động hóa ở một số khu vực sản xuất đã vượt quá 90%.

Theo Giám đốc điều hành Alexey Vostokov của công ty khai thác vàng Polyus, công ty này đã triển khai hệ thống phân tích video tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Mô hình song sinh kỹ thuật số và mạng LTE riêng để nâng cao hiệu quả sản xuất tại các nhà máy khai thác và chế biến của mình.

Giám đốc điều hành của Polyus, ông Alexey Vostokov bày tỏ: Chúng tôi liên tục nỗ lực áp dụng các công nghệ mới như một phần trong các hoạt động tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trang The First Technical đưa tin, hệ thống phân tích video được sử dụng tại các nhà máy thu hồi vàng (GRP) để giám sát và phân tích chất lượng tuyển nổi (quá trình tách vàng khỏi quặng). Sử dụng các hệ thống này, các chuyên gia điều chỉnh các thông số làm giàu trong thời gian thực, làm tăng tỷ lệ thu hồi kim loại quý.

Một "bản sao kỹ thuật số" của các quy trình sản xuất đã được tạo ra tại Nhà máy Chế biến Vàng Verninskaya (vùng Irkutsk). Bản sao ảo này của nhà máy cần thiết để thử nghiệm các chế độ vận hành khác nhau mà không gặp rủi ro. Mức độ tự động hóa trong một số bộ phận sản xuất của nhà máy đã vượt quá 90%, ông Vostokov cho biết thêm.

Để toàn bộ hệ thống bản sao số và AI chuyển động mượt mà, yêu cầu về một hạ tầng truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao, độ trễ thấp và bảo mật tuyệt đối là bắt buộc. Tại đơn vị kinh doanh Krasnoyarsk, cụ thể là vùng mỏ lộ thiên khổng lồ Olimpiada, Polyus đã tự xây dựng mạng viễn thông dùng riêng Private LTE (mạng nội bộ chuẩn 4G).

Vùng mỏ Bắc Enisei vốn có địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và hoàn toàn biệt lập với mạng di dộng dân dụng thông thường. Việc thiết lập một vùng phủ sóng tốc độ cao khép kín tại đây cho phép kết nối liên tục không ngắt quãng cho hơn 400 xe cơ giới hạng nặng, từ xe tải tự đổ tải trọng lớn đến máy xúc và máy khoan đá. Dữ liệu đo lường từ xa (telemetry) của từng chiếc xe được truyền về trung tâm điều hành theo từng mili giây, cho phép lập lịch trình di chuyển tối ưu, cảnh báo hỏng hóc sớm và duy trì nhịp độ sản xuất liên tục 24/7.

Sự chuyển mình của nhà máy Verninskaya và mỏ Olimpiada là minh chứng rõ nét cho thấy AI và dữ liệu lớn (Big Data) không còn là đặc quyền của ngành tài chính hay công nghệ tiêu dùng. Việc ứng dụng công nghệ sâu vào khai khoáng đã giải quyết đồng thời ba bài toán lớn: tăng sản lượng thu hồi tài nguyên, giảm chi phí năng lượng và bảo vệ an toàn cho người lao động tại những vùng địa lý khắc nghiệt nhất hành tinh. Xu hướng "mỏ số" mà Polyus đang tiên phong chắc chắn sẽ là mô hình tiêu chuẩn mà ngành công nghiệp nặng toàn cầu phải hướng tới trong thập kỷ này.

Theo Thuỳ Anh

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
nga

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