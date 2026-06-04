Tàu ngầm hạt nhân bí ẩn của Trung Quốc xuất hiện trên biển

Con tàu bí ẩn dài hơn cả tàu ngầm Virginia của Mỹ

Hình ảnh vệ tinh chụp tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải đã cho thấy một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hoàn toàn mới của Trung Quốc đang neo đậu trên mặt nước. Đây được cho là chiếc đầu tiên thuộc một lớp tàu ngầm chưa từng được công bố trước đó, làm dấy lên nhiều đồn đoán về nhiệm vụ và năng lực tác chiến của nó.

Điểm đáng chú ý là đây là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên được chế tạo tại cơ sở Giang Nam. Điều này làm gia tăng khả năng nhà máy sẽ tiếp tục sản xuất hàng loạt tàu ngầm dựa trên thiết kế mới. Với việc bổ sung Giang Nam vào mạng lưới đóng tàu ngầm hạt nhân, Trung Quốc hiện sở hữu ba cơ sở có khả năng chế tạo loại vũ khí chiến lược này, qua đó tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất vốn đã được đánh giá vượt Mỹ và Nga về quy mô.

Theo các phân tích ban đầu, tàu ngầm mới có chiều dài khoảng 120 mét, dài hơn đáng kể so với các tàu ngầm hạt nhân thế hệ trước của Trung Quốc vốn chỉ dài từ 108-110 mét. Để so sánh, tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia, xương sống của đội tàu ngầm Mỹ hiện nay, có chiều dài khoảng 115 mét.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia của Hải quân Mỹ. Ảnh: Military Watch Magazine.

Thiết kế khác thường hé lộ tham vọng mới

Một trong những đặc điểm gây chú ý nhất là tàu sử dụng bánh lái đuôi hình chữ X thay cho cấu trúc chữ thập truyền thống. Thiết kế này ngày càng được nhiều cường quốc hải quân áp dụng do mang lại khả năng cơ động cao hơn và giảm tiếng ồn khi hoạt động dưới nước.

Đặc biệt hơn, con tàu dường như không có phần tháp chỉ huy nhô cao thường thấy trên các tàu ngầm hiện đại. Việc loại bỏ cấu trúc này được cho là nhằm tối ưu hóa tính khí động học dưới nước, giúp tăng tốc độ, cải thiện khả năng cơ động và giảm độ ồn - yếu tố sống còn trong chiến tranh tàu ngầm.

Tuy nhiên, thiết kế táo bạo này cũng đặt ra những thách thức kỹ thuật không nhỏ. Các hệ thống kính tiềm vọng và cột cảm biến sẽ phải được bố trí theo cách hoàn toàn khác. Đồng thời, tàu có thể gặp khó khăn khi hoạt động tại Bắc Cực, nơi tàu ngầm Mỹ và Nga thường sử dụng tháp chỉ huy để phá băng và nổi lên mặt nước.

Dẫu vậy, đây có lẽ không phải vấn đề quá lớn đối với Bắc Kinh khi lực lượng tàu ngầm Trung Quốc hiện chưa duy trì sự hiện diện đáng kể tại vùng biển Bắc Cực.

Tàu ngầm mới của Trung Quốc có thể được tối ưu hóa cho các hoạt động kéo dài dưới đáy biển, với động cơ đẩy hạt nhân rõ ràng và kích thước lớn mang lại khả năng chịu đựng cần thiết cho các nhiệm vụ kéo dài dưới đáy đại dương, Asia Times ngày 4/6 nhận định. Theo Asia Times , những đặc điểm như vậy phù hợp với sự tập trung ngày càng tăng giữa các cường quốc vào cuộc cạnh tranh cơ sở hạ tầng dưới biển, bao gồm khả năng giám sát, nghe lén hoặc cắt đứt các cáp thông tin quan trọng.

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Trung Quốc tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải. Ảnh: Military Watch Magazine.

Sau Type 095, Trung Quốc tiếp tục gây bất ngờ

Sự xuất hiện của tàu ngầm mới càng trở nên đáng chú ý khi đây đã là lớp tàu ngầm hạt nhân hoàn toàn mới thứ hai được Trung Quốc đưa ra trong năm 2026.

Trước đó không lâu, chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 095 đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Bột Hải. Việc hai thiết kế mới liên tiếp xuất hiện trong cùng một năm cho thấy tốc độ hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm Trung Quốc đang diễn ra nhanh hơn dự đoán của nhiều chuyên gia quân sự.

Một số nhà phân tích cho rằng, tàu ngầm mới có thể được phát triển để hoạt động song song với Type 095, tạo thành hai lớp tàu ngầm hạt nhân tác chiến chủ lực của Hải quân Trung Quốc trong tương lai.

Tuy nhiên, cũng có giả thuyết cho rằng nó được thiết kế cho nhiệm vụ hoàn toàn khác, như một nền tảng tấn công hạt nhân chuyên dụng mang tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo tấn công mục tiêu trên bộ.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Type 093 của Trung Quốc. Ảnh: Military Watch.

Cuộc đua dưới đáy đại dương bước sang giai đoạn mới

Ngay cả trước khi Type 095 và lớp tàu ngầm bí ẩn mới xuất hiện, giới quân sự Mỹ đã nhiều lần cảnh báo về những tiến bộ nhanh chóng của lực lượng tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc.

Độ ồn giảm mạnh được xem là lĩnh vực có bước nhảy vọt lớn nhất. Các tàu ngầm Type 093B cải tiến được đánh giá có khả năng tàng hình âm thanh tốt hơn đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm, từ đó nâng cao khả năng sống sót trong môi trường tác chiến hiện đại.

Nhiều nguồn tin quân sự cho biết, các công nghệ tiên tiến như chân vịt vành khuyên dẫn động điện hay hệ thống truyền động từ tính đã được tích hợp trên lớp Type 095 nhằm giảm tiếng ồn và tăng khả năng sống sót. Giới quan sát nhận định, tàu ngầm mới đóng tại nhà máy Giang Nam nhiều khả năng cũng sẽ được trang bị các công nghệ tương tự.

Sự xuất hiện của lớp tàu ngầm bí ẩn này cho thấy Bắc Kinh không chỉ mở rộng số lượng tàu ngầm hạt nhân mà còn đang theo đuổi những thiết kế mang tính đột phá. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, những chuyển động âm thầm trong lòng biển có thể sẽ trở thành một trong những yếu tố định hình cán cân sức mạnh quân sự toàn cầu trong nhiều thập niên tới.