Ông Donald Trump vạch "lằn ranh đỏ" với Iran

The Wall Street Journal dẫn các nguồn tin trong chính quyền Mỹ ngày 4-6 tiết lộ Tổng thống Donald Trump cho biết ông không có ý định tái phát động một cuộc chiến toàn diện với Iran, trừ khi Tehran trực tiếp gây thương vong cho binh sĩ Mỹ.

Theo đó, ông Donald Trump đã trao đổi với các cố vấn cấp cao rằng việc Iran khiến quân nhân Mỹ thiệt mạng sẽ là "lằn ranh đỏ" có thể khiến Washington chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn hiện nay.

Quan điểm này cho thấy Nhà Trắng sẵn sàng chấp nhận các vụ đụng độ và căng thẳng ở mức hạn chế thay vì lao vào một cuộc xung đột quy mô lớn khác tại Trung Đông.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, có hiệu lực từ đầu tháng 4, liên tục bị thử thách bởi các cuộc tấn công qua lại hạn chế giữa hai bên hiện nay.

Trong ngày 3-6, để đáp trả việc Mỹ không kích các đảo của mình, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực.

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ chưa có ý định tái khởi động chiến sự toàn diện với Iran. Ảnh: AP

Khi trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 3-6, ông Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng ngoại giao. "Tôi nghe nói các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt. Một thỏa thuận hoàn toàn có thể đạt được trong vài ngày tới" - ông nói.

Theo Wall Street Journal, chính quyền Mỹ đang xúc tiến một bản ghi nhớ với Iran nhằm tạo cơ sở cho khoảng 60 ngày đàm phán tiếp theo.

Tuy nhiên, tiến trình này đang gặp trở ngại sau khi ông Donald Trump bác bỏ đề xuất mới nhất từ Tehran và yêu cầu Iran phải có những nhượng bộ đáng kể trước khi nhận được các lợi ích kinh tế.

Trong khi đó, Tehran khẳng định bất kỳ tiến triển nào trong hồ sơ hạt nhân cũng phải đi kèm việc Mỹ nới lỏng các biện pháp phong tỏa tài sản của Iran.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Lebanon đều có thể khiến xung đột bùng phát trở lại trên quy mô lớn.

"Nếu Israel tấn công Beirut, xung đột sẽ bùng phát trở lại. Hoặc chiến sự chấm dứt ở cả Iran và Lebanon, hoặc là không đâu có hòa bình" - ông Araghchi tuyên bố.

Theo Kyiv Post, nhà ngoại giao hàng đầu Iran cũng cho biết các kênh liên lạc với Mỹ vẫn chưa bị cắt đứt hoàn toàn.

Hai bên tiếp tục trao đổi thông điệp liên quan đến yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Beirut, dù ông thừa nhận chưa đạt được tiến triển thực chất nào trong đàm phán.