Ukraine nổ liên hoàn trong đêm, ông Belousov bất ngờ tới thực địa: “Chỉ thị bí ẩn” của ông Putin lộ diện

Nổ liên hoàn ở Ukraine trong đêm

Đài TST (Nga) ngày 4/6 đưa tin, bầu không khí căng thẳng tiếp tục bao trùm khu vực xung đột tại Ukraine sau hàng loạt vụ nổ liên tiếp được ghi nhận tại nhiều khu vực. Những đòn tấn công dồn dập trong đêm đã một lần nữa đẩy cuộc đối đầu bước vào vòng xoáy mới, trong bối cảnh Moscow tuyên bố sẽ đáp trả các vụ tập kích nhằm vào dân thường.

Trước đó, trong bản tin đăng tải tối 3/6, TST dẫn thông tin từ ông Sergei Lebedev, điều phối viên mạng lưới ngầm thân Nga tại Nikolayev, cho biết các mục tiêu quân sự và hậu cần tại nhiều khu vực của Ukraine đã bị đánh trúng.

Theo ông Lebedev, Odessa và Nikolayev là hai địa phương chịu ảnh hưởng đáng kể nhất. Nhiều cơ sở được cho là có liên quan tới hoạt động quân sự đã trở thành mục tiêu của các đòn tấn công. Tuy nhiên, ông không công bố vị trí cụ thể hoặc cung cấp bằng chứng độc lập để xác nhận mức độ thiệt hại.

Nga tấn công tên lửa, UAV vào thủ đô Kiev (Ukraine) gần đây. Ảnh: Kyiv Post

Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Chernigov, khu vực nằm gần biên giới phía bắc Ukraine. Ông Lebedev cho rằng quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng và trang thiết bị tại đây. Một số kho chứa đạn dược và khí tài hạng nặng được cho là đã bị đánh trúng.

Ông Lebedev nhận định tình trạng tương tự có thể đang diễn ra tại những khu vực tập trung lực lượng nằm sâu trong hậu phương Ukraine. Theo ông, các đòn tấn công nhằm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng và hệ thống hậu cần sẽ còn tiếp diễn.

TST đặt loạt vụ nổ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các vụ việc tại Starobelsk và Yenakiyevo, mà phía Nga quy trách nhiệm cho Ukraine. Trước đó, một xe buýt tại Yenakiyevo, thuộc khu vực Donetsk do Nga kiểm soát, đã bị tấn công, khiến dân thường thiệt mạng. Moscow gọi các cuộc tập kích mới là đòn đáp trả.

Như vậy, từ Odessa, Nikolayev tới Chernigov, các vụ nổ trong đêm không chỉ tạo ra cảm giác chiến sự lan rộng mà còn cho thấy hậu phương Ukraine tiếp tục trở thành tâm điểm trong chiến lược tấn công của Nga. Tuy nhiên, phần lớn thông tin chi tiết hiện mới xuất phát từ các nguồn thân Nga và chưa được kiểm chứng độc lập.

Tòa nhà ở TP Dnepropetrovsk bốc cháy do cuộc tấn công của Nga đêm 1/6. Ảnh: DỊCH VỤ KHẨN CẤP UKRAINE

Ông Belousov tới thực địa giữa lúc chiến tuyến biến động

Trong bối cảnh giao tranh tiếp tục diễn biến nhanh chóng trên nhiều hướng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov vừa trực tiếp tới kiểm tra sở chỉ huy Cụm quân "Phía Tây" — lực lượng đang phụ trách một trong những khu vực nóng nhất của địa bàn xung đột.

Chuyến thị sát diễn ra vào thời điểm tình hình tại Kupyansk và vùng phụ cận vẫn hết sức phức tạp. Trước đó, sau khi phía Nga tuyên bố kiểm soát Kupyansk vào năm 2025, quân đội Ukraine được cho là đã tập trung một lượng lớn lực lượng dự bị để tổ chức phản công. Một số khu vực sau đó liên tục đổi chủ hoặc trở thành "vùng xám", không nằm dưới quyền kiểm soát ổn định của bên nào.

Đáng chú ý, các nguồn tin thân Nga gần đây thừa nhận tình hình tại Kupyansk-Uzlovoy vẫn rất khó khăn.

Trong khi gần như toàn bộ Kurilovka được cho là đã nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga, quyền kiểm soát tại Kupyansk-Uzlovoy lại bị suy yếu. Đây là khu vực có ý nghĩa quan trọng về hậu cần, bởi nằm gần mạng lưới đường sắt và các tuyến giao thông phục vụ hoạt động quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Belousov và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Aif.ru

Việc ông Belousov trực tiếp tới sở chỉ huy Cụm quân "Phía Tây" vào thời điểm này cho thấy Moscow đang đặc biệt quan tâm tới những biến động trên thực địa.

Bài viết cho rằng chuyến kiểm tra không chỉ nhằm đánh giá tình hình chiến đấu mà còn để rà soát các báo cáo trái chiều từ tiền tuyến, trong bối cảnh một số phóng viên chiến trường từng đưa ra những nhận định khác nhau về mức độ kiểm soát của hai bên tại Kupyansk.

Không chỉ tại hướng Kupyansk, các nguồn tin thân Nga còn cho biết giao tranh đang gia tăng tại hướng Slavyansk và Kramatorsk.

Quân đội Nga được cho là đã đạt một số bước tiến tại Rai-Alexandrovka, đồng thời thiết lập bàn đạp mới sau khi vượt qua kênh đào Seversky Donets – Donbass. Những diễn biến này khiến áp lực đối với tuyến phòng thủ của Ukraine tiếp tục gia tăng.

Trong bối cảnh chiến trường ngày càng khó lường, chuyến thị sát của ông Belousov mang ý nghĩa đáng chú ý: Moscow đang theo dõi sát từng thay đổi trên tiền tuyến và chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo. Cũng vào thời điểm đó, một văn bản từng ít được chú ý của Tổng thống Putin bất ngờ được truyền thông Nga nhắc lại.

"Chỉ thị bí ẩn" của Tổng thống Putin lộ diện

Giữa lúc chiến sự tiếp tục nóng lên trên nhiều hướng, TST bất ngờ nhắc lại một sắc lệnh của Tổng thống Putin từng không nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông.

Đó là Sắc lệnh số 991, được ban hành công khai ngày 19/11/2024, cập nhật các nguyên tắc cơ bản trong chính sách răn đe hạt nhân của Nga. Vì vậy, cách gọi "chỉ thị bí ẩn" chủ yếu là cách đặt vấn đề của TST, chứ đây không phải một văn bản mật.

TST dẫn nhận định của Đại tá Aslan Nakhushev, người cho biết trước khi tiến hành các đợt tấn công tên lửa và UAV quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong hậu phương Ukraine, phía Nga sẽ đánh giá mức độ rủi ro đối với dân thường sinh sống quanh khu vực dự kiến bị tấn công.

Theo ông Nakhushev, từng có những kế hoạch bị điều chỉnh hoặc hủy bỏ nếu nguy cơ đối với dân thường được đánh giá là quá cao. Đây là thông tin do vị đại tá đưa ra và chưa được xác nhận độc lập.

Từ đó, ông Nakhushev nhắc tới mục 19 trong Sắc lệnh số 991. Văn bản đề cập những trường hợp có thể được xem xét trong chính sách răn đe hạt nhân của Nga, trong đó có tình huống Moscow nhận được thông tin đáng tin cậy về một đợt phóng quy mô lớn của các phương tiện tấn công đường không và không gian, sau đó các phương tiện này vượt qua biên giới Liên bang Nga.

Danh mục được nêu trong sắc lệnh bao gồm máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình, UAV, phương tiện siêu vượt âm và các thiết bị bay khác.

Văn bản cũng đề cập trường hợp Nga hoặc Belarus bị tấn công bằng vũ khí thông thường, nếu hành động đó tạo ra mối đe dọa mang tính sống còn đối với chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ.

TST sử dụng những điều khoản này để nhấn mạnh rằng Nga đã xây dựng khuôn khổ pháp lý cho các kịch bản đáp trả trong trường hợp căng thẳng tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, sắc lệnh không đồng nghĩa với việc Moscow đã quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân, cũng không cho thấy một bước đi như vậy sắp xảy ra.

Như Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng tuyên bố, phản ứng của Moscow có thể được đưa ra vào thời điểm đối phương ít ngờ tới nhất.