Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quan tham Trung Quốc liên tiếp "ngã ngựa"

| | Tài chính quốc tế

Chiến dịch chống tham nhũng tại Trung Quốc không hề hạ nhiệt khi hàng loạt quan chức cấp cao từ trung ương cho đến địa phương liên tiếp sa lưới.

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc mới đây thông báo ông Lê Hiểu Hoành, cựu chánh văn phòng Ban chỉ đạo công tác tuần tra trung ương, đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Theo tuần san Trung Quốc Tân Văn, ông Lê (73 tuổi, quê Hồ Bắc) khởi nghiệp từ ngành công nghiệp thủy tinh, sau đó chuyển sang lĩnh vực tài chính và từng giữ chức chủ tịch các công ty chứng khoán lớn như Huaxia, CITIC và CSC Financial.

Từ năm 2006, ông bước vào chính trường, từng giữ nhiều chức vụ, trong đó có chức Phó Chủ tịch Chính hiệp Bắc Kinh vào năm 2010.

Đến năm 2011, ông chuyển sang ngành kiểm tra kỷ luật, lần lượt giữ chức bí thư Ủy ban kỷ luật thuộc Ủy ban điều tiết chứng khoán (CSRC) và Chánh văn phòng Ban chỉ đạo công tác tuần tra trung ương từ cuối năm 2013.

Sau khi nghỉ hưu vào tháng 9-2017, ông thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật và viết lời cho nhạc giao hưởng.

Quan chức Trung Quốc miệng nói chống tham nhũng, tay nhúng chàm - Ảnh 1.

Ông Lê Hiểu Hoành. Ảnh: Tân Hoa Xã

Lúc đương chức, ông từng lên phim tài liệu chống tham nhũng phát biểu rằng cán bộ thanh tra phải có "khung xương cứng cáp mới đi đả hổ diệt ruồi".

Năm 2017, ông cùng hai quan chức cấp cao khác là Đổng Hoành và Trương Hồng Lợi viết cuốn sách "Luận về chống tham nhũng tài chính". Hiện tại, cả ba tác giả đều đã bị bắt.

Trong đó, Đổng Hoành (từng là cấp dưới của cựu Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn) bị điều tra tham nhũng năm 2020 và nhận án tử hình "treo" vào năm 2022 vì nhận hối lộ gần 73 triệu USD.

Trương Hồng Lực, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Công thương, cũng bị bắt cuối năm 2023 vì thực hiện hàng loạt vụ đổi quyền lấy tiền. Cuốn sách do ông Lê và Đổng chủ biên hiện đã bị thu hồi.

Theo trang HK01, việc ông Lê Hiểu Hoành ngã ngựa tiếp tục kéo dài danh sách thân tín của ông Vương Kỳ Sơn bị xử lý.

Trước đó, năm 2024, ông Điền Huệ Vũ - cựu chủ tịch Ngân hàng Chiêu Thương Trung Quốc - nhận án tử hình "treo" vì nhận hối lộ và giao dịch nội gián tổng cộng khoảng 69 triệu USD.

Mới nhất, vào tháng 3 năm nay, ông Chu Lượng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Tài chính Quốc gia, người từng tháp tùng ông Vương Kỳ Sơn từ thập niên 90 và giữ chức phó tổng thư ký Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương - cũng chính thức bị điều tra.

Theo trang Sohu, chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc cũng vừa ghi nhận một bước đi pháp lý mới.

Ngày 4-6, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc thông báo chính thức khởi tố ông Cao Hưng Phu, cựu Phó Tỉnh trưởng kiêm cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Chiết Giang.

Ông Cao (63 tuổi) có quá trình thăng tiến gắn liền với các tập đoàn xây dựng, giao thông lớn của nhà nước trước khi bước vào bộ máy chính quyền tỉnh Chiết Giang.

Qua điều tra, ông Cao bị xác định suy thoái về tư tưởng chính trị, chạy chọt bất chính, kết giao với lừa đảo chính trị và làm các hoạt động mê tín nhằm đối phó tổ chức.

Ông còn vi phạm nghiêm trọng quy định khi nhiều lần tham gia tiệc tùng, đi du lịch bằng tiền của người khác, thực hiện các hành vi đổi quyền lấy tiền, giúp doanh nghiệp thầu dự án, cấp đất, lên sàn chứng khoán để nhận hối lộ lượng tài sản khổng lồ.

Phát hiện tàu Trung Quốc thể tích 174.000 mét khối, dài 299 mét, boong rộng bằng 3 sân bóng bắt đầu di chuyển, thực hiện nhiệm vụ quan trọng với 3,3 triệu gia đình

Theo Huệ Bình

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện tàu Trung Quốc thể tích 174.000 mét khối, dài 299 mét, boong rộng bằng 3 sân bóng bắt đầu di chuyển, thực hiện nhiệm vụ quan trọng với 3,3 triệu gia đình

Phát hiện tàu Trung Quốc thể tích 174.000 mét khối, dài 299 mét, boong rộng bằng 3 sân bóng bắt đầu di chuyển, thực hiện nhiệm vụ quan trọng với 3,3 triệu gia đình Nổi bật

Láng giềng Việt Nam vừa 'cứu' giá dầu thế giới: Họ đã làm gì?

Láng giềng Việt Nam vừa 'cứu' giá dầu thế giới: Họ đã làm gì? Nổi bật

Tàu ngầm hạt nhân bí ẩn của Trung Quốc xuất hiện trên biển

Tàu ngầm hạt nhân bí ẩn của Trung Quốc xuất hiện trên biển

23:32 , 04/06/2026
Ukraine nổ liên hoàn trong đêm, ông Belousov bất ngờ tới thực địa: “Chỉ thị bí ẩn” của ông Putin lộ diện

Ukraine nổ liên hoàn trong đêm, ông Belousov bất ngờ tới thực địa: “Chỉ thị bí ẩn” của ông Putin lộ diện

22:52 , 04/06/2026
Ông Donald Trump vạch "lằn ranh đỏ" với Iran

Ông Donald Trump vạch "lằn ranh đỏ" với Iran

21:25 , 04/06/2026
Quan chức Fed lên tiếng cảnh báo thời điểm lạm phát đạt đỉnh, chỉ ra mức lãi suất phù hợp nhất hiện tại

Quan chức Fed lên tiếng cảnh báo thời điểm lạm phát đạt đỉnh, chỉ ra mức lãi suất phù hợp nhất hiện tại

19:33 , 04/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên