Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga đặt cược vào lò phản ứng hạt nhân vĩnh cửu: Nhân loại sẽ có nguồn năng lượng vô tận hàng thiên niên kỷ

| | Tài chính quốc tế

Công nghệ tái chế nhiên liệu sẽ cung cấp năng lượng hạt nhân cho tương lai.

Tập đoàn nhà nước Nga Rosatom đang đưa dự án "Đột phá", nhằm mục tiêu khép kín chu trình nhiên liệu hạt nhân, vào giai đoạn cuối. Giám đốc khoa học của dự án, Evgeny Adamov, đã nói với TASS tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) năm 2026, nhiệm vụ của ông là khôi phục tiềm năng phát triển quy mô lớn của năng lượng hạt nhân trong vài thế kỷ tới, thay vì chỉ là một ngành công nghiệp nhỏ, và chứng minh tính cạnh tranh kinh tế của một chu trình khép kín.

“Nếu công trình này (của Rosatom) được đưa lên quy mô công nghiệp, nhân loại sẽ có một nguồn năng lượng gần như vô tận. Không phải chỉ 100 năm như hiện nay, mà là hàng thiên niên kỷ. Một nền tảng năng lượng hạt nhân mới là một nguồn năng lượng sạch, an toàn, cạnh tranh về kinh tế, củng cố chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Và do đó, nó là nền tảng cho một tương lai năng lượng bền vững cho hành tinh,” ông phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF 2026).

Yếu tố then chốt của dự án là tổ hợp năng lượng trình diễn thí điểm (PDEC) tại Seversk. Trái tim của tổ hợp này là lò phản ứng neutron nhanh làm mát bằng chì BREST-OD-300 với công suất 300 MW. Nó có khả năng hoạt động với nhiên liệu hỗn hợp urani-plutoni nitrua, được sản xuất tại chỗ trong mô-đun tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Tất cả các công nghệ này đều đại diện cho các công nghệ thế hệ thứ tư mà Rosatom dự định đưa vào sản xuất công nghiệp.

Việc khép kín chu trình giúp tăng đáng kể nguồn nhiên liệu hạt nhân bằng cách sử dụng uranium-238. Điều này làm giảm lượng chất thải phóng xạ. Dự án Breakthrough chứng minh rằng năng lượng hạt nhân không chỉ có thể trở nên ít phát thải carbon mà còn gần như vô tận.

Tại mô-đun sản xuất nhiên liệu ODEK, chỉ một phần quy trình sản xuất được lên kế hoạch tự động hóa bằng robot, nhưng tại các nhà máy nhiên liệu công nghiệp trong tương lai, toàn bộ quy trình sản xuất được lên kế hoạch thực hiện hoàn toàn không cần người vận hành; những công việc nguy hiểm nhất sẽ được thực hiện bởi các robot nhỏ gọn và đa năng thay vì con người. Mô-đun xử lý ODEK ban đầu được thiết kế với bố cục thông thường, nhưng khi đánh giá không gian, chúng tôi nhận thấy rằng nó không phù hợp với khu vực phát triển được phân bổ. Đó là lúc khái niệm tự động hóa toàn diện các cơ sở xử lý được áp dụng, cả cho ODEK và cho các khu phức hợp năng lượng công nghiệp (IEC) trong tương lai.

Việc triển khai các công nghệ này sẽ ngăn ngừa các tai nạn nghiêm trọng tại các nhà máy điện hạt nhân, cũng như việc sơ tán và tái định cư người dân trong trường hợp xảy ra tai nạn tại một tổ máy phát điện. Những phương pháp tiếp cận mới này sẽ cho phép sản xuất điện mà không cần tích trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng (SNF) và cho phép tái sử dụng nhiều lần nhiên liệu đã qua sử dụng.

Ngoại trưởng Mỹ nói đàm phán hạt nhân với Iran có thể kéo dài nhiều tháng

Theo Thùy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
nga, hạt nhân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện tàu Trung Quốc thể tích 174.000 mét khối, dài 299 mét, boong rộng bằng 3 sân bóng bắt đầu di chuyển, thực hiện nhiệm vụ quan trọng với 3,3 triệu gia đình

Phát hiện tàu Trung Quốc thể tích 174.000 mét khối, dài 299 mét, boong rộng bằng 3 sân bóng bắt đầu di chuyển, thực hiện nhiệm vụ quan trọng với 3,3 triệu gia đình Nổi bật

Láng giềng Việt Nam vừa 'cứu' giá dầu thế giới: Họ đã làm gì?

Láng giềng Việt Nam vừa 'cứu' giá dầu thế giới: Họ đã làm gì? Nổi bật

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

06:04 , 05/06/2026
Quan tham Trung Quốc liên tiếp "ngã ngựa"

Quan tham Trung Quốc liên tiếp "ngã ngựa"

00:10 , 05/06/2026
Tàu ngầm hạt nhân bí ẩn của Trung Quốc xuất hiện trên biển

Tàu ngầm hạt nhân bí ẩn của Trung Quốc xuất hiện trên biển

23:32 , 04/06/2026
Ukraine nổ liên hoàn trong đêm, ông Belousov bất ngờ tới thực địa: “Chỉ thị bí ẩn” của ông Putin lộ diện

Ukraine nổ liên hoàn trong đêm, ông Belousov bất ngờ tới thực địa: “Chỉ thị bí ẩn” của ông Putin lộ diện

22:52 , 04/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên