Bitcoin thủng mốc 60.000 USD, giá của loại ‘vàng số’ này sẽ đi đâu về đâu?

Trong giờ giao dịch tại New York ngày 5/6, Bitcoin đã giảm mạnh tới 7% xuống 59.101 USD. Bitcoin đã mất hơn một nửa giá trị kể từ khi đạt đỉnh 126.000 USD vào tháng 10 năm ngoái, thời điểm ông Trump tái đắc cử Tổng thống.

Các loại tiền số nhỏ hơn như Ether cũng giảm tới 13%, XRP, Solana và Dogecoin đều giảm hơn 5%.

Đợt giảm giá gần đây là sự kết hợp của việc nhà đầu tư rút tiền khỏi các quỹ ETF Bitcoin, căng thẳng địa chính trị leo thang và những lo ngại về tính bền vững của tiền số.

Công ty Strategy, vốn góp phần thúc đẩy thị trường tăng giá bằng các giao dịch Bitcoin quy mô lớn, đã trở thành tâm điểm nỗi lo ngại. Công ty này công bố bán ra 32 Bitcoin trị giá 2,5 triệu USD trong tuần này, một động thái hiếm hoi suốt 4 năm qua.

Trong thập kỷ qua, tiền số chiếm vị trí ưu ái trong môi trường kinh tế rủi ro. Nhưng hiện nay, dòng tiền không chỉ đổ vào tiền số mà phân tán sang nhiều loại tài sản khác nhau, trong đó có cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI).

Cổ phiếu AI đã trở thành xu hướng chính trên thị trường thời gian gần đây, làm giảm sức hấp dẫn của Bitcoin.

Câu hỏi đặt ra lúc này là giá Bitcoin còn có thể giảm sâu đến đâu. Đây là vấn đề được thảo luận trên rất nhiều diễn đàn và câu trả lời cũng đa dạng tương tự.

Ông Peter Schiff, người từ lâu đã hoài nghi về Bitcoin, hoàn toàn không ấn tượng với mức sụt giảm này. Ông cho rằng ngay cả khi Bitcoin giảm về 20.000 USD cũng không khiến loại tài sản này trở nên đáng giá hơn. Ông cho rằng Bitcoin đã bị định giá quá cao, vì thế rẻ hơn nữa vẫn chưa được coi là “rẻ”.

Với kịch bản thận trọng, các nhà giao dịch khuyến khích nhà đầu tư tích luỹ mạnh mẽ. Rủi ro mất giá sẽ không còn nhiều và mức tệ nhất là khoảng 55.000 USD.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bi quan. Một số nhà phân tích cho rằng mức giảm hiện tại la cơ hội bắt đáy. Họ cho rằng các vấn đề tạm thời không thể ghìm giá Bitcoin mãi mãi. Khi áp lực giảm bớt, khoảng cách giữa giá và giá trị hợp lý sẽ thu hẹp lại.

Theo CNN, Yahoo Finance