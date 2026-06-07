Ăn 32 kg rau mỗi tháng, uống 61 viên thuốc mỗi ngày, cựu CEO 45 tuổi dùng thuật toán để “bẻ cong” giới hạn sinh học, kéo dài tuổi thọ?

Hình ảnh chân dung cựu CEO công nghệ Bryan Johnson.

Theo trang tin Fortune, Bryan Johnson, cựu CEO công nghệ 45 tuổi, đã trở thành tâm điểm của giới khoa học và truyền thông khi tuyên bố đang mở khóa những bí mật của sự trẻ trung vĩnh cửu.

Sau khi bán công ty Braintree Venmo cho nền tảng PayPal với giá 800 triệu USD vào năm 2013 và cá nhân thu về 300 triệu USD ở tuổi 34, Johnson quyết định cống hiến toàn bộ phần đời còn lại cho một sứ mệnh dài hạn kéo dài nhiều thập kỷ, đó là vô hiệu hóa quá trình lão hóa thông qua dự án cá nhân mang tên Blueprint.

Tại hội nghị Brainstorm Health của Fortune diễn ra ở Deer Valley, bang Utah, cựu CEO Bryan Johnsonđã hé lộ chi tiết về chế độ sinh hoạt khắc nghiệt, những dữ liệu sinh học chấn động và tầm nhìn mang tính cách mạng, nơi cơ thể con người được vận hành bởi các thuật toán tối ưu thay cho tâm trí cảm tính.

Từ cú bắt tay 800 triệu USD đến cuộc khủng hoảng hiện sinh

Trước khi trở thành một trong những người thử nghiệm y sinh đặc biệt nhất lịch sử, Bryan Johnson từng là một doanh nhân công nghệ điển hình.

Thành lập Braintree năm 27 tuổi, ông tự thân vận hành công ty trong bốn năm đầu và duy trì lợi nhuận đều đặn mỗi tháng trước khi gọi vốn và bán lại cho PayPal.

Tuy nhiên, đỉnh cao tài chính lại tỷ lệ nghịch với sức khỏe thể chất và tinh thần. Bước ra khỏi thương vụ thoái vốn khổng lồ, Johnson rơi vào trạng thái khủng hoảng nghiêm trọng.

Khi rời Braintree, ông bước ra với sự tự mô tả là một người bị trầm cảm, thừa cân và cận kề ý định tự tử.

Chính bước ngoặt sinh tử này đã thúc đẩy một cuộc “đại tu” toàn diện. Johnson nhận ra sai lầm cốt lõi nằm ở cơ chế ra quyết định của con người.

Ông phân tích rằng trước đây, tâm trí là thứ kiểm soát ông, nó quyết định những gì ông muốn ăn từ thực đơn hay khi đi đến cửa hàng tạp hóa để mua sắm.

Nhưng đó không phải là một dạng quyền lực đáng tin cậy vì tâm trí ông luôn là một kẻ tinh ranh và luôn làm những việc có bản chất tự hủy hoại bản thân.

Để giải quyết tận gốc, Johnson thực hiện một bước đi táo bạo là đảo ngược tình thế, tước quyền kiểm soát của tâm trí và trao quyền quản lý cho cơ thể.

Ông thiết lập cơ chế để hỏi xem gan, tim, phổi và tuyến tụy của mình nghĩ gì, đồng thời trao cho chúng quyền quyết định để quản lý bản thân.

Sự đảo ngược này chính là nền tảng cốt lõi của Blueprint, một hệ thống thuật toán được xây dựng để chăm sóc con người tốt hơn chính bản thân họ có thể làm.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Blueprint và các trào lưu dưỡng sinh thông thường nằm ở tính nghiêm ngặt của khoa học thực chứng. Johnson không đưa ra những lời khuyên cảm tính, ông trò chuyện hoàn toàn bằng dữ liệu công khai.

Ông khẳng định mình không nói theo kiểu đây là quy trình của tôi và hãy tin tôi, mà ông đưa ra quy trình, cung cấp toàn bộ dữ liệu, chỉ rõ những thử nghiệm tiếp theo, những sai lầm đã mắc phải và cách ông đang cố gắng khắc phục nó.

Hình ảnh cựu CEO công nghệ Bryan Johnson và các sản phẩm thương mại thuộc hệ sinh thái Blueprint

Hệ thống Blueprint là một quy trình tích hợp phức tạp từ khoảng 100 phương pháp khác nhau, đòi hỏi một tư duy tổng thể và đa tầng về y sinh học.

Johnson giải thích rằng cách tim lão hóa khác với cách phổi lão hóa, và cách phổi lão hóa lại khác với cách não bộ lão hóa. Do đó con người thực sự phải tư duy về vấn đề này từ một góc nhìn tổng thể.

Để vận hành cỗ máy sinh học này, Johnson chi 2 triệu USD mỗi năm và hợp tác cùng một đội ngũ bác sĩ chuyên gia, dẫn dắt bởi Tiến sĩ Zalman, một người mới 29 tuổi và từng học tại Cambridge (Mỹ).

Quy trình làm việc của họ tuân thủ nghiêm ngặt chuỗi chu trình đo lường, áp dụng khoa học tiêu chuẩn vàng, thực thi và tiếp tục đo lường lại để hướng tới một sức khỏe gần như hoàn hảo.

Nhìn vào cuộc sống hàng ngày của vị triệu phú này, người ta có thể thấy một sự nghiêm ngặt đến mức cực đoan.

Một ngày của ông thực chất đã bắt đầu từ lúc 8:30 tối hôm trước khi ông đi ngủ, bởi ông cấu trúc toàn bộ cuộc sống của mình xoay quanh giấc ngủ và không có điều gì ảnh hưởng đến sự tồn tại có ý thức của ông nhiều hơn giấc ngủ.

Buổi sáng, ông thức dậy vào khoảng 5 hoặc 6 giờ, thực hiện một vài liệu pháp y tế, uống chính xác 61 viên thuốc bổ sung và tập thể dục đều đặn trong vòng một giờ đồng hồ.

Đối với chế độ ăn uống, Johnson ăn một ít rau cho bữa sáng với khối lượng tiêu thụ lên tới 70 pound(tương đương khoảng 32 kg) rau mỗi tháng.

Toàn bộ cuộc sống này được cấu trúc dựa trên việc tham chiếu hơn 2.000 ấn phẩm khoa học và hơn 100 quy trình dựa trên bằng chứng và dữ liệu.

Sự kỷ luật này loại bỏ hoàn toàn khái niệm ngày “xả” (cheat day). Đối với Johnson, những cơn thèm pizza hay bánh donut của nhân vật mà ông gọi là “Bryan buổi tối” đã bị chế ngự hoàn toàn, thậm chí việc nghĩ đến những thực phẩm đó giờ đây chỉ mang lại cảm giác buồn nôn.

Ông coi việc tìm kiếm cảm giác hưng phấn rẻ tiền từ đồ ăn nhanh là một vòng lặp luẩn quẩn đáng thương mà phiên bản quá khứ của ông từng mắc kẹt, và ông cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc, thỏa nguyện hơn hay có một nhận thức mở rộng hơn hiện tại.

Mặc dù sở hữu lượng người theo dõi lớn, dự án của Bryan Johnson không tránh khỏi những hoài nghi từ cả công chúng lẫn giới chuyên gia.

Nhiều ý kiến cho rằng cuộc sống của ông không khác gì một nhà tù và việc giảm tuổi sinh học có thể đạt được bằng các phương pháp ít tốn kém hơn.

﻿Thực tế, một giáo sư tại Harvard tuyên bố đã giảm 10 năm tuổi sinh học chỉ bằng cách cắt giảm rượu và tập thể dục. Ngay cả bác sĩ của Johnson cũng từng chia sẻ trên rằng họ chưa đạt được kết quả nào thực sự nổi bật và những gì đang thấy là điều nằm trong dự đoán.

Phản hồi lại những hoài nghi này, vị triệu phú công nghệ khẳng định sức mạnh của Blueprint nằm ở tính sâu rộng và toàn diện của các phép đo.

Ông giải thích rằng khi ai đó nói họ giảm tuổi sinh học bằng một phương pháp đơn lẻ, họ chỉ đang nhìn vào một chỉ dấu duy nhất. Còn với ông, đó là sự tổng hòa của hàng ngàn chỉ dấu sinh học sử dụng chụp cộng hưởng từ (MRI), siêu âm, xét nghiệm máu, phân, nước bọt, các thiết bị đeo và bài kiểm tra thể lực trực tiếp.

Johnson tự hào mình là người được đo lường nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Xét trên góc độ bức tranh toàn cảnh, các dữ liệu lâm sàng của ông đang cho thấy những con số ấn tượng.

Về tốc độ lão hóa, ông đã làm chậm tốc độ lão hóa tương đương 31 năm, nghĩa là tốc độ tích tụ tổn thương sinh học hiện tại của Johnson chậm hơn một đứa trẻ 10 tuổi trung bình.

Bên cạnh đó, khả năng sử dụng oxy của cơ thể, tức chỉ số VO2 max của ông đạt mức ngang hàng với nhóm 1,5% những người trẻ 18 tuổi hàng đầu. Sở hữu hàng tá phép đo lâm sàng hoàn hảo, Johnson tự tin thách thức giới khoa học hãy dùng dữ liệu của mình để chứng minh ông sai.

Đối với các yếu tố như sự căng thẳng hay sức khỏe của các mối quan hệ, Johnson khẳng định công nghệ hiện đại hoàn toàn có thể định lượng được thông qua sự biểu hiện sinh học và sự biểu hiện gen.

Cuộc truyền máu đa thế hệ

Đỉnh điểm tranh cãi xung quanh Blueprint xuất hiện khi Johnson công khai thực hiện liệu pháp truyền huyết tương đa thế hệ giữa cha ông, bản thân ông và cậu con trai vị thành niên Talmage.

Công chúng và truyền thông lập tức phản ứng gay gắt trước hành động đưa một đứa trẻ chưa vị thành niên hiến máu cho cha mình mà không đem lại kết quả thực tế nào, như chính Johnson đã thừa nhận gần đây trên Twitter.

Khi bị chất vấn thẳng thắn về việc liệu hành động này có đi quá xa, Johnson đưa ra góc nhìn về hiện trạng xã hội khi cho rằng con người đang sống trong những điều lạc hậu của một thế hệ trước.

Theo ông, thế hệ nào cũng rơi vào cùng một cái bẫy khi tạo ra các điều kiện để dán nhãn thứ này là bình thường và thứ kia là “không bình thường” để cố gắng bảo vệ những không gian thiêng liêng không thể chạm tới.

Ông khẳng định xã hội chưa bao giờ phát triển dựa trên hiện trạng mà luôn đi về phía trước bằng cách khai phá những con đường mới, và nếu dự án này kích hoạt một trạng thái không bình thường thì ông cũng chấp nhận vì nhân loại không thể tiến lên nếu cứ ngồi thoải mái trong vùng hiện trạng.

Giải thích về bối cảnh câu chuyện, Johnson cho biết quyết định này xuất phát từ tình thân và sự tự nguyện.

Cha ông, một luật sư 70 tuổi, đang phải đối mặt với sự suy giảm nhận thức và sẵn sàng làm mọi cách để giữ lại sự nhạy bén trí tuệ. Khi nghe cha chia sẻ rằng việc mất trí khiến con người không nhận biết được cho đến khi nó quay lại, Johnson đã đề xuất thử nghiệm truyền huyết tương để giúp cha mình.

Cậu con trai Talmage sau khi nghe cuộc trò chuyện đã chủ động xin tham gia. Hiện tại, con trai ông đã tự nguyện theo đuổi Blueprint nhiều năm, và ngay cả bạn bè của cậu bé cũng hiểu và muốn tham gia vào lối sống này mà không hề có sự ép buộc.

Bỏ qua những tranh cãi bề nổi về mặt sinh học, tầm nhìn thực sự của Bryan Johnson nằm ở điểm giao thoa giữa công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo.

Ông cho rằng Blueprint không đơn thuần là một dự án kéo dài tuổi thọ cá nhân, mà là một mảnh ghép trong danh sách việc cần làm của nhân loại để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên siêu trí tuệ.

Để giải quyết những thách thức này, Johnson đề xuất một phương thức tư duy mang tên tư duy nguyên lý số không. Khác với tư duy nguyên lý đầu tiên vốn chỉ giả định một số lượng điều kiện tối thiểu trong một khung thời gian cố định, tư duy nguyên lý số không là góc nhìn đến từ một chiều không gian khác.

Ông mượn hình ảnh ẩn dụ rằng tài năng bắn trúng mục tiêu mà không ai khác có thể bắn trúng, còn thiên tài bắn trúng mục tiêu mà không ai khác có thể nhìn thấy.

Khi AI được áp dụng vào các bài toán của con người, từ trò chơi cờ vây cho đến cấu trúc cuộn gập protein, nó đã chứng minh khả năng mang lại những tiến bộ ở cấp độ thiên tài.

Những ý tưởng mang tính nguyên lý số không như thuyết tương đối hẹp hay thuyết mầm bệnh trước đây phải mất vài thế kỷ mới xuất hiện một lần, thì giờ đây dưới sự dẫn dắt của AI, chúng sẽ đổ bộ liên tục với tốc độ nhanh hơn nhiều và bẻ cong thực tế hiện tại.

Trong kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo đã trở thành công nghệ vượt trội nhất để đạt được các mục tiêu, việc để một thuật toán quản lý sức khỏe sinh học thay cho tâm trí con người là một logic tất yếu.

Đối với vị triệu phú này, Blueprint chính là tấm vé giúp ông duy trì sự sống để chứng kiến chương tiếp theo của lịch sử tiến hóa. Sau 13 tỷ năm trong vũ trụ và 4 tỷ năm lịch sử tiến hóa của hành tinh, nhân loại chỉ còn cách siêu trí tuệ vài bước chân, và Johnson muốn có một tấm vé để bước vào tương lai phi thường đó.

* Theo Fortune