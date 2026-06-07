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Rò rỉ khí trên Trạm Vũ trụ Quốc tế khiến các phi hành gia phải trú ẩn khẩn cấp

| | Tài chính quốc tế

NASA đã yêu cầu các phi hành gia trú ẩn khẩn cấp sau khi phát hiện tình trạng rò rỉ khí trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Rò rỉ khí trên Trạm Vũ trụ Quốc tế khiến các phi hành gia phải trú ẩn khẩn cấp - Ảnh 1.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) - (Ảnh: DPA)

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 5/6 cho biết đã yêu cầu tạm thời 5 phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) di chuyển vào tàu vũ trụ Dragon của hãng SpaceX sau khi phát hiện hiện tượng rò rỉ khí tại một mô-đun của trạm, nhằm bảo đảm an toàn cho các thành viên phi hành đoàn.

Theo NASA, biện pháp này được triển khai như một quy trình phòng ngừa sau khi các kỹ sư phát hiện rò rỉ không khí tại đường hầm trung chuyển thuộc mô-đun Zvezda - một trong những bộ phận quan trọng ở khu vực do Nga quản lý trên ISS.

Người phát ngôn NASA Bethany Stevens cho biết phi hành gia Mỹ Chris Williams cùng 4 thành viên của phi hành đoàn SpaceX Crew-12, đến ISS từ tháng 2 năm nay, đã được yêu cầu chuyển vào tàu Dragon và duy trì trạng thái sẵn sàng cho đến khi công tác sửa chữa hoàn tất.

Theo bà Stevens, các vết nứt tại mô-đun Zvezda từ lâu đã là vấn đề được NASA theo dõi chặt chẽ do có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn cấu trúc của trạm vũ trụ. Tàu Dragon đã được sử dụng như một "xuồng cứu sinh" trong không gian, cho phép các phi hành gia có nơi trú ẩn an toàn hoặc sẵn sàng sơ tán trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp trên ISS.

Rò rỉ khí trên Trạm Vũ trụ Quốc tế khiến các phi hành gia phải trú ẩn khẩn cấp - Ảnh 1.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) - (Ảnh: ITV)

Tuy nhiên, sau đó NASA đã hủy bỏ lệnh trú ẩn khi Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) quyết định tạm dừng kế hoạch sửa chữa cấu trúc mô-đun Zvezda trong ngày 5/6.

Người phát ngôn NASA cho biết do hoạt động sửa chữa chưa được tiến hành, các phi hành gia đã được phép kết thúc quy trình trú ẩn và quay trở lại thực hiện các nhiệm vụ thường nhật trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Roscosmos hiện chưa đưa ra bình luận chi tiết về sự cố.

Theo SpaceX, tàu Dragon có khả năng chở tối đa 7 người và thường xuyên được sử dụng để vận chuyển phi hành gia cũng như hàng hóa tới ISS.

ISS là dự án hợp tác quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực không gian, quy tụ sự tham gia của Mỹ, Nga, châu Âu, Nhật Bản và Canada. Các phi hành gia đã sinh sống và làm việc liên tục trên trạm trong gần 25 năm qua.

Rò rỉ khí trên Trạm Vũ trụ Quốc tế khiến các phi hành gia phải trú ẩn khẩn cấp - Ảnh 2.

Sơ đồ hoạt động của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) - (Ảnh: ESA)

Trong thời gian hoạt động, ISS nhiều lần phải đối mặt với các sự cố kỹ thuật, bao gồm những vụ rò rỉ không khí tại mô-đun Zvezda. Trạm cũng từng phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp hoặc sơ tán tạm thời do nguy cơ va chạm với rác vũ trụ.

Các chuyên gia cho rằng dù những vết nứt nhỏ trong môi trường không gian không nhất thiết dẫn tới nguy hiểm tức thời, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến an toàn của phi hành đoàn và hoạt động của trạm nếu không được kiểm soát kịp thời. Vì vậy, việc duy trì các phương án ứng phó khẩn cấp như sử dụng tàu Dragon làm nơi trú ẩn được xem là một phần quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn cho các sứ mệnh không gian dài ngày.

Theo An Khê

VTV

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