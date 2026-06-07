Châu Á đối mặt với nguy cơ El Nino cực đoan

Người dân ngủ tránh nóng tại một chợ trái cây ở ngoại ô Hyderabad, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Hiện tượng El Nino có thể khiến nhiều khu vực tại châu Á đối mặt với thời tiết cực đoan nhiều hơn trong năm 2026, trong bối cảnh Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng này có khả năng sớm quay trở lại.

Theo WMO, El Nino có 80% khả năng hình thành trước tháng 9 và 90% khả năng xuất hiện trước tháng 11. Đây là hiện tượng khí hậu tự nhiên làm nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương ấm lên bất thường, từ đó tác động đến thời tiết tại nhiều khu vực trên thế giới.

Các chuyên gia lo ngại tác động của El Nino lần này có thể nghiêm trọng hơn do diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Châu Á được dự báo là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng lớn, với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và áp lực gia tăng đối với lưới điện.

Hẻm núi Wuxia trên sông Dương Tử sau cơn mưa tại Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua/Shutterstock)

Tại Ấn Độ, mối lo lớn nhất là El Nino có thể làm nắng nóng kéo dài và khiến mùa mưa yếu hơn. Mùa mưa thường bắt đầu vào khoảng tháng 6, nhưng năm nay lượng mưa đã được dự báo thấp hơn trung bình. Nếu mưa đến muộn, đợt nắng nóng trong những tuần gần đây có thể kéo dài hơn, ảnh hưởng đến sinh kế, sức khỏe người dân và sản xuất nông nghiệp.

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng thiếu mưa có thể gây thiệt hại lớn cho nông dân Ấn Độ, vốn phụ thuộc vào mùa mưa để gieo trồng vụ mới. Nắng nóng trong tháng 5 đã ảnh hưởng đến lúa mì và cải dầu, trong khi El Nino có thể làm hạn hán trầm trọng hơn và đe dọa an ninh lương thực.

Tại Trung Quốc, Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết tác động của El Nino có thể đạt đỉnh vào mùa thu và mùa đông, gây mưa nhiều hơn ở miền Nam và khiến nhiệt độ tăng trên cả nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn dự báo cho biết lượng mưa tại một số khu vực có thể cao hơn trung bình 20% trong năm 2026.

Một ngôi nhà bị hư hại sau mưa lớn tại Trùng Khánh, Trung Quốc, trong tháng 5/2026. (Ảnh: Getty Images)

Cơ quan khí tượng tỉnh Thanh Hải, khu vực nằm trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, cảnh báo tác động của El Nino tại đây có thể “khó lường và cực đoan”. Người dân được khuyến cáo chuẩn bị đồ dùng thiết yếu trong nhà để ứng phó thời tiết bất thường.

Tại Đông Nam Á, các chuyên gia cảnh báo El Nino mạnh có thể gây nắng nóng kéo dài, hạn hán nghiêm trọng, cháy rừng và ô nhiễm không khí. Những nước phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp như Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines được đánh giá đặc biệt dễ bị tổn thương.

Công nhân chuyển mạ lúa lên xe tải tại bang Selangor, Malaysia. (Ảnh: EPA)

Tình trạng đất khô hạn có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng thiết yếu như gạo và dầu cọ, từ đó làm tăng nguy cơ thiếu hụt lương thực và đẩy giá cả lên cao. Các khu vực nông thôn, nơi hạ tầng nước còn hạn chế, có thể chịu tác động nặng nề hơn do phụ thuộc vào giếng nông, sông suối và nguồn nước tự nhiên.

Các chuyên gia cũng cảnh báo El Nino có thể làm gia tăng nguy cơ bệnh nhiệt đới như sốt xuất huyết và sốt rét, đồng thời ảnh hưởng đến du lịch khi nhiệt độ ban ngày tại nhiều điểm đến có thể vượt 40 độ C. Những đợt khô nóng còn có thể làm bùng phát cháy rừng và cháy đất than bùn tại Sumatra (Indonesia) gây khói mù ảnh hưởng đến Singapore và Kuala Lumpur (Malaysia).