Mỹ dùng tài sản Iran để hỗ trợ đồng minh vùng Vịnh?

Thông tin trên được The Jerusalem Post đăng ngày 7-6, một ngày sau khi Iran tấn công Kuwait và Bahrain.

Dẫn nguồn thạo tin, tờ báo trên cho biết thêm Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ đạo nhóm chuyên trách đánh giá chi phí khắc phục những thiệt hại mà Iran đã gây ra cho các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh. Mỹ cũng đang cân nhắc sử dụng tài sản của Iran để chi trả cho các hoạt động sửa chữa này.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi ông Mohsen Rezaei, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran, nói với đài CNN rằng một thỏa thuận hòa bình tiềm tàng sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ giải phóng 24 tỉ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa.

Nguồn tin hôm 7-6 không nêu rõ loại tài sản đang được Bộ Tài chính Mỹ xem xét. Cách diễn đạt về các biện pháp mới cũng cho thấy phạm vi áp dụng có thể không chỉ giới hạn ở tài sản bị đóng băng.

Khói lửa bốc lên sau khi mảnh vỡ từ UAV Iran rơi trúng một cơ sở dầu mỏ tại TP Fujairah - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 14-3. Ảnh: AP

Kế hoạch chuyển hướng tài sản của Iran có thể trở thành nhân tố mới gây căng thẳng cho lệnh ngừng bắn vốn mong manh giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh thỏa thuận này tiếp tục bị thử thách bởi các cuộc tấn công qua lại giữa hai bên trong cuối tuần.

Cũng trong ngày 6-6, quân đội Mỹ tấn công các trạm radar ven biển của Iran tại Goruk và đảo Qeshm, hai địa điểm nằm trên eo biển Hormuz.

Đợt tấn công này được tiến hành sau khi Washington bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) bị Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác định là mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải trong khu vực.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Quân đội Kuwait cho biết họ đã đánh chặn bảy tên lửa đạn đạo bay qua các khu dân cư, gây thiệt hại về tài sản nhưng không có thương vong.

Tại Bahrain, còi báo động vang lên và người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn. Cả Kuwait và Bahrain đều lên án các cuộc tấn công này.