Nóng: KFC có thể phải đóng cửa tạm thời, dừng nhận đơn qua ứng dụng tại một quốc gia

Hàng loạt cửa hàng Kentucky Fried Chicken (KFC) tại Nhật Bản đang phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa tạm thời hoặc rút ngắn giờ hoạt động, sau khi một cuộc tấn công mạng làm tê liệt mạng lưới phân phối của Nichirei - tập đoàn sản xuất thực phẩm đông lạnh lớn nhất quốc gia này. Nguồn cung ứng các nguyên liệu cốt lõi, bao gồm cả thịt gà, đã bị đứt gãy nghiêm trọng.

Trong tuyên bố phát đi, KFC Nhật Bản xác nhận hãng đang gặp khó khăn lớn trong việc thu mua nguyên liệu, đồng thời cảnh báo về tình trạng khan hiếm sản phẩm và buộc phải hạn chế thực đơn tại một số điểm bán. Đơn vị vận hành chuỗi cũng bỏ ngỏ khả năng phải đóng cửa tạm thời hoặc cắt giảm giờ mở cửa của các cửa hàng chịu ảnh hưởng.

Song song đó, gã khổng lồ thức ăn nhanh đã phải thông báo tạm dừng nhận đơn hàng qua ứng dụng chính thức, cũng như đình chỉ toàn bộ dịch vụ tự giao hàng và giao hàng qua các nền tảng bên thứ ba.

Trước những thông tin tiêu cực, cổ phiếu của tập đoàn Nichirei đã bốc hơi khoảng 5% trong phiên giao dịch hôm thứ Tư.

Không chỉ là thương hiệu sản xuất đồ đông lạnh hàng đầu, Nichirei còn là bên vận hành một trong những mạng lưới logistics đông lạnh và bảo quản lạnh quy mô nhất Nhật Bản, phục vụ cho khoảng 5.000 khách hàng doanh nghiệp. Cho đến nay, tập đoàn này vẫn chưa thể đưa ra một lộ trình cụ thể cho việc phục hồi hoàn toàn hệ thống.

Nichirei không phải là nạn nhân lớn duy nhất của làn sóng tội phạm mạng tại Nhật Bản. Trước đó vào tháng 10, Askul - ông lớn trong ngành phân phối văn phòng phẩm và đồ gia dụng - đã hứng chịu một đợt tấn công bằng mã độc tống tiền gây ra tình trạng khan hiếm hàng hóa diện rộng tại nhiều nhà bán lẻ, bao gồm cả Muji. Trước đó một tháng, hãng bia Asahi cũng bị tin tặc tấn công khiến hoạt động vận chuyển bị tê liệt suốt nhiều tuần.

Nichirei lần đầu công khai vụ tấn công vào ngày 13/7, thừa nhận sự cố sập hệ thống diện rộng bắt nguồn từ việc các mạng lưới máy tính của hãng bị truy cập trái phép. Sự cố này đã đóng băng hoàn toàn hoạt động xuất - nhập kho tại các nhà xưởng cũng như việc phân phối các mặt hàng đông lạnh. Tập đoàn khẳng định hiện chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu cá nhân hay thông tin của khách hàng bị rò rỉ, và phạm vi ảnh hưởng của sự cố mới chỉ giới hạn ở các hoạt động nội địa.

Mảng Nichirei Logistics vốn là đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ quy trình vận hành chuỗi cung ứng lạnh, từ lưu kho, vận chuyển cho đến phân phối các sản phẩm thực phẩm, bao gồm cả hàng hóa của các đối tác liên kết. Đơn vị này sở hữu khoảng 140 trung tâm phân phối cùng đội xe hùng hậu lên tới 7.000 chiếc. Với năng lực kho lạnh thuộc hàng lớn nhất Nhật Bản, đây là huyết mạch trung chuyển thực phẩm tươi sống và các mặt hàng tiêu dùng nhanh đến các nhà bán lẻ và nhà hàng trên khắp cả nước.

Một khách hàng lớn khác của họ là FLO Japan - chuỗi cửa hàng bánh ngọt và đồ chế biến sẵn (thuộc tập đoàn Skylark Holdings có trụ sở tại Musashino, Tokyo) - đã phải phát đi thông báo khẩn cấp rằng một số sản phẩm chủ lực như bánh kem và bánh tart tại các cửa hàng của hãng có thể phải tạm dừng phục vụ. Doanh nghiệp này từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc nối lại nguồn cung.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra những bất tiện và lo lắng lớn cho những khách hàng đang mong đợi sản phẩm cho các dịp sinh nhật, kỷ niệm và các sự kiện đặc biệt khác,” đại diện FLO Japan bày tỏ trong một tuyên bố đầy tiếc nuối.

Nỗi lo ngại tương tự cũng bủa vây Hidekatsu Kyushoku - một doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp tại Himeji, tỉnh Hyogo. Công ty này chuyên trách cung cấp các bữa ăn và cơm hộp bento cho các cơ sở dưỡng lão và khách hàng doanh nghiệp. Ban lãnh đạo hãng cho biết họ có thể buộc phải thay đổi thực đơn bữa trưa do các lô hàng thực phẩm đông lạnh đi qua hệ thống kho lạnh của Nichirei liên tục bị chậm trễ.

“Chúng tôi đang tính đến các phương án thay thế như món bánh mì nướng” đại diện công ty chia sẻ, “nhưng chúng tôi vô cùng lo ngại rằng chi phí đầu vào sẽ bị đội lên rất cao.”

Theo: Nikkei