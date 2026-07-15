Chỉ 2-4 phút, tên lửa Nga bay tới Kyiv trước cả còi báo động: Ukraine tiết lộ vấn đề đáng lo

Tờ Kyiv Independent ngày 15/7 đưa tin, trong những tháng qua, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công Kyiv, đôi khi phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào thành phố này trong vòng một tuần. Chiến lược tấn công trên không mới này đã làm cạn kiệt nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine - loại vũ khí phòng không duy nhất có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo một cách hiệu quả - khiến Kyiv dễ bị tổn thương trước các tên lửa Zircon, Kinzhal và Iskander của Nga.

Người dân thủ đô của Ukraine thường xuyên bị đánh thức giữa đêm hoặc sáng sớm bởi tiếng còi báo động không kích, cảnh báo rằng tên lửa đạn đạo Nga đã được phóng vào thành phố.

Nhưng đôi khi, hoàn toàn không có cảnh báo nào cả. Trong một cuộc không kích của Nga vào ngày 11/7, các phóng viên của Kyiv Independent tại hiện trường đã nghe thấy tiếng nổ trước tiên, còn còi báo động không kích vang lên hai phút sau đó.

Một chiếc xe cảnh sát với đèn xanh nhấp nháy đang tuần tra tại Quảng trường Độc lập tối tăm ở thủ đô Kyiv, Ukraine, trong thời điểm báo động Nga không kích vào ngày 28/1/2026. Ảnh: Getty Images

Ông Serhii Beskrestnov - cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - đã cố gắng giải thích vấn đề trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 14/7.

"Tại sao đôi khi cảnh báo đạn đạo lại được phát ra sau khi tên lửa đã bay đến?", ông Beskrestnov viết.

"Tất cả thông tin về các vụ phóng hoặc công tác chuẩn bị phóng đều đến từ các đối tác của chúng tôi. Không ai trong chúng ta biết — và cũng không nên biết — cách họ có được thông tin này, nhưng không cần phải là thiên tài mới nhận ra rằng các nguồn thông tin chính là hệ thống vệ tinh giám sát các địa điểm phóng và các hệ thống ghi lại dữ liệu phóng."

Theo ông Beskrestnov, "tên lửa sẽ bay đến Kyiv trong vòng 2-4 phút, vì vậy thời gian rất hạn chế. Bất kỳ sự cố hệ thống nào cũng sẽ gây ra sự chậm trễ trong việc nhận thông tin. Không có hệ thống nào là hoàn hảo, vì vậy sự cố vẫn xảy ra và cảnh báo có thể bị chậm trễ."

Ông Beskrestnov cho biết hệ thống vệ tinh giám sát cũng có thể dẫn đến báo động giả, khi còi báo động vang lên nhưng không có cuộc tấn công nào xảy ra.

"Điều này xảy ra vì các vệ tinh phát hiện hoạt động tại bệ phóng trước khi tên lửa được phóng, nhưng bản thân các vụ phóng có thể không diễn ra vì một lý do nào đó... các vệ tinh giám sát trên thực tế đã phát hiện hoạt động tại bệ phóng, nhưng không rõ liệu vụ phóng có thực sự diễn ra hay không", ông nói.

Tháng 6/2026 là tháng ghi nhận con số thương vong cao nhất

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, Liên Hợp Quốc cho biết vào ngày 14/7 rằng, sau khi Nga leo thang các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa, số dân thường thiệt mạng ở Ukraine trong tháng 6 vừa qua nhiều hơn bất kỳ tháng nào tính từ tháng 4/2022.

Lợi dụng tình trạng thiếu tên lửa phòng không của Ukraine, Nga trong những tháng gần đây đã tăng cường các cuộc oanh tạc vào các khu vực đô thị đông dân cư, đặc biệt là thủ đô Kyiv.

"Ít nhất 293 thường dân đã thiệt mạng và 1.990 người bị thương ở Ukraine trong tháng 6/2026", theo báo cáo của Phái bộ giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine.

Đó là con số cao nhất kể từ tháng 4/2022, tháng thứ hai sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

"Sự gia tăng này chủ yếu là do các cuộc tấn công tầm xa của Nga, chủ yếu ảnh hưởng đến các trung tâm đô thị nằm xa tiền tuyến", Liên Hợp Quốc cho biết thêm.

Số người dân thường thiệt mạng được xác nhận ở Ukraine trong sáu tháng đầu năm 2026 là 1.396 người, cao hơn 37% so với năm ngoái, và gấp hơn hai lần so với năm 2024.

Người dân Kyiv, Ukraine, chứng kiến sự tàn phá do cuộc tấn công tên lửa của Nga vào một tòa nhà chung cư vào ngày 2/7/2026. Ảnh: AP

Theo báo cáo, chính quyền Nga cũng cho biết số thương vong dân thường trên lãnh thổ của họ đang gia tăng, với 250 thường dân thiệt mạng trong sáu tháng đầu năm nay, tăng 121% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cộng, Liên Hợp Quốc đã ghi nhận 16.431 trường hợp tử vong dân thường được xác minh tại Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2/2022, trong đó có 803 trẻ em.

Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng con số đó có thể là một ước tính thấp hơn đáng kể, vì họ không thể xác minh số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ác liệt vào đầu cuộc chiến ở những nơi hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, bao gồm Mariupol và Lysychansk.

Theo AFP, Ukraine dường như đã ổn định được tình hình trên mặt trận trong những tháng gần đây, nhưng việc thiếu hụt nguồn cung cấp vũ khí phòng không kể từ khi xung đột ở Trung Đông nổ ra đã khiến các thành phố của Ukraine dễ bị tấn công bởi quân Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc giục Mỹ và các đồng minh châu Âu giúp bù đắp khoản thiếu hụt này.

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II về cơ bản đang bị đình trệ.