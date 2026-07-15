Ukraine cảnh báo Nga sắp dùng 'tên lửa tầm bắn 5.000 km'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga sẽ sớm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên tới 5.000 km. “Nga sở hữu các tên lửa đạn đạo rất mạnh và hiện đã có hoặc sẽ sớm có khả năng phóng chúng ở tầm bắn lên tới 5.000 km” , ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với đài BFMTV của Pháp ngày 14/7.

Ông cho biết Ukraine đang phát triển các hệ thống tên lửa và phòng không để đối phó với mối đe dọa này. “Chúng tôi không nói nhiều về các hệ thống đó vì chúng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng ưu tiên là tự vệ”. Theo ông Zelensky, Nga hiện đã sở hữu các loại tên lửa có thể vươn tới bất kỳ thành phố nào ở châu Âu. “Đó là lý do châu Âu cần có hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình”.

Ông cho rằng hệ thống này sẽ có chi phí thấp hơn Patriot. Dự án sẽ hoàn toàn do châu Âu phát triển, với sự tham gia của Ukraine cùng Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch, Italy, Na Uy và một số quốc gia khác. “Có tám quốc gia tham gia và họ có thể chia sẻ rất nhiều thành phần khác nhau”.

Nếu các cuộc thử nghiệm thành công, hệ thống mới có thể xuất hiện ngay trong năm 2026 và sẽ “rất tuyệt vời và vô cùng hữu ích”, ông nói.

Những cột khói dày đặc kèm theo ngọn lửa bốc lên từ một nhà máy lọc dầu sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ngày 18/6. (Ảnh: Mạng xã hội/Reuters)

Trong khi đó, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết Ukraine đã phóng 340 máy bay không người lái (UAV) về khu vực xung quanh thủ đô Moskva trong vòng 24 giờ, song phần lớn đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ từ xa trước khi tiếp cận thành phố.

“Phần lớn đã bị lực lượng phòng không vô hiệu hóa ở các khu vực tiếp cận bên ngoài”, ông Sobyanin viết trên Telegram. “Hơn 50 UAV của đối phương đã bị phá hủy trên đường tới Moskva”.

Thời gian gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga, chủ yếu là các mục tiêu liên quan đến ngành dầu mỏ. Quân đội Ukraine ngày 15/7 cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào tổ hợp hóa dầu Salavat ở dãy Ural và nhà máy lọc dầu Afipsky ở miền Nam nước Nga.

Trong khi đó, lực lượng Nga cũng tăng cường các cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev trong những tuần gần đây. Rạng sáng 15/7, Nga phóng loạt UAV và tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev, đánh dấu cuộc tấn công thứ năm nhằm vào thủ đô Ukraine trong tháng này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công đã làm hư hại 16 địa điểm tại Kiev. Giới chức thành phố cũng ghi nhận nhiều đám cháy bùng phát tại nhiều khu vực.