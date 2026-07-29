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Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, Dow Jones giảm hơn 770 điểm khi nhà đầu tư chờ quyết định của Fed

| | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, Dow Jones giảm hơn 770 điểm khi nhà đầu tư chờ quyết định của Fed

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 29/7 trong bối cảnh giá dầu tăng vọt trước thềm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định lãi suất.

Chỉ số Dow Jones giảm 774 điểm, tương đương 1,47%. S&P 500 mất 0,7%, trong khi Nasdaq Composite giảm 0,9%.

Giá dầu tiếp tục tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News rằng Mỹ sẽ đáp trả Iran một cách "mạnh mẽ" sau các cuộc tấn công bất ngờ. Giá dầu WTI tăng 6,9%, lên 89,88 USD/thùng.

Diễn biến này xảy ra sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm của Quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bất ngờ phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông. Theo CENTCOM, toàn bộ số tên lửa đã bị đánh chặn thành công.

Nhà đầu tư cũng hướng sự chú ý đến quyết định chính sách tiền tệ của Fed và cuộc họp báo sau đó của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Theo FedWatch Tool của CME Group, thị trường hiện dự đoán gần 70% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,5%-3,75%.

Chiến lược gia thị trường toàn cầu Julia Hermann tại New York Life Investment Management cho rằng thị trường đang quá chú trọng vào rủi ro lạm phát và chưa quan tâm đến hậu quả của việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo bà, nếu Fed phát đi thông điệp cứng rắn hơn, nhóm cổ phiếu đang dẫn dắt thị trường có thể chịu áp lực lớn hơn so với mặt bằng chung.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục suy giảm. Quỹ iShares Semiconductor ETF (SOXX) giảm hơn 2%. Đây đã là phiên giảm thứ tư liên tiếp của nhóm chip, với mức giảm khoảng 9% từ đầu tuần. Nhà đầu tư ngày càng lo ngại về hiệu quả của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời e ngại cạnh tranh ngày càng lớn từ Trung Quốc.

Cổ phiếu Micron Technology giảm hơn 2%, Advanced Micro Devices (AMD) mất hơn 3%, còn KLA lao dốc hơn 6%.

Theo CNBC

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Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

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