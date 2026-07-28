Rơi xuống đáy 5 năm rồi bật tăng 10% chỉ trong 1 tháng, nhà đầu tư tại TTCK lớn thứ 2 Đông Nam Á như ngồi tàu lượn siêu tốc

Động lực phục hồi cho TTCK của Indonesia đến từ mức định giá hấp dẫn, các biện pháp can thiệp nhanh của cơ quan quản lý tài chính và sự trở lại dần của dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Theo dữ liệu của LSEG, chỉ số Jakarta Stock Exchange Composite Index (JKSE) giảm khoảng 29% từ đầu năm 2026. Đến giữa tháng 5, Singapore đã chính thức vượt qua Indonesia để vươn lên thành thị trường chứng khoán lớn nhất Đông Nam Á về giá trị vốn hóa.

Hiện tại, JKSE đã tăng hơn 10% so với vùng đáy 5 năm hồi đầu tháng 6. Tâm lý nhà đầu tư cũng được cải thiện sau khi S&P Global Ratings giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Indonesia ở mức BBB với triển vọng ổn định.

Chuyên gia cấp cao Mohit Mirpuri tại SGMC Capital cho biết việc S&P giữ nguyên xếp hạng đã loại bỏ một yếu tố rủi ro vĩ mô quan trọng. Theo ông, trong tháng qua, thị trường đã chuyển từ trạng thái phản ánh những lo ngại suy giảm sang kỳ vọng ổn định.

Chứng khoán Indonesia biến động mạnh trong năm 2026 sau khi MSCI bày tỏ lo ngại về chất lượng quản trị doanh nghiệp của nhiều công ty niêm yết. MSCI cho biết sẽ cân nhắc hạ cấp thị trường này từ nhóm thị trường mới nổi xuống thị trường cận biên.

Tuy nhiên, MSCI sau đó quyết định chưa hạ bậc thị trường Indonesia. Theo chuyên gia kinh tế cấp cao Gareth Leather tại Capital Economics, đây là thông tin giúp nhà đầu tư thở phào nhẹ nhõm và góp phần chấm dứt làn sóng bán tháo.

Ông cũng cho rằng trong bối cảnh nhiều cổ phiếu AI và công nghệ có mức định giá cao, nhà đầu tư bắt đầu chốt lời và chuyển dòng tiền sang những thị trường có mức định giá hấp dẫn hơn.

Giám đốc nghiên cứu Liza Camelia của Kiwoom Sekuritas Indonesia nhận định sau nhiều tháng bị bán mạnh, cổ phiếu Indonesia đã trở nên quá rẻ đến mức không thể ngó lơ.

Ngoài ra, tâm lý thị trường còn được cải thiện khi nguồn thu ngân sách của Indonesia vượt kỳ vọng. Ngân sách từ thuế phục hồi mạnh trong nửa đầu năm, giúp giảm bớt lo ngại về rủi ro tài khóa.

Theo chuyên gia kinh tế Jeemin Bang tại Moody's Analytics, các biện pháp mới của cơ quan quản lý Indonesia như nâng yêu cầu về tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do tối thiểu và siết chặt quy định công bố thông tin về cơ cấu sở hữu cũng góp phần cải thiện thanh khoản, tăng tính minh bạch và khuyến khích nhà đầu tư quay trở lại thị trường.

Theo CNBC