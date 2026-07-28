Nền kinh tế ví như “con rồng châu Á” đón tin buồn chưa từng có trong 61 năm, đối mặt tình thế không thể đảo ngược

Dữ liệu báo động tình trạng tỷ lệ sinh giảm, gây áp lực lên nền kinh tế cũng như hệ thống y tế Singapore khi dân số già hóa nhanh chóng.

Theo báo cáo đăng ký khai sinh và khai tử năm 2025 do Cơ quan Quản lý Nhập cư và Kiểm soát Biên giới Singapore công bố, nước này có 29.864 trẻ sơ sinh trong năm 2025, giảm 11,4% so với năm trước đó. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1965, thời điểm Singapore ghi nhận 55.725 ca sinh. So với năm 2021, số trẻ chào đời đã giảm hơn 8.800 em.

Một trong những nguyên nhân chính là tổng tỷ suất sinh (TFR) của Singapore tiếp tục giảm từ 0,97 của năm 2024 xuống mức thấp kỷ lục 0,87 trong năm 2025. Đây là số con bình quân mỗi phụ nữ dự sinh trong suốt độ tuổi sinh sản.

Dữ liệu cũng cho thấy phụ nữ Singapore ngày càng kết hôn và sinh con muộn hơn. Trong năm 2025, tuổi trung bình của các bà mẹ sinh con đầu lòng đạt 32,1 tuổi, tăng so với 29,2 tuổi cách đây 20 năm. Có 67,7% bà mẹ sinh con đầu lòng có bằng đại học và 85,7% đang tham gia lực lượng lao động.

Chi phí nhà ở cao cũng được xem là một trong những rào cản khiến nhiều cặp vợ chồng trì hoãn kế hoạch sinh con. Singapore hiện là một trong những thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới.

Trong khi số trẻ sơ sinh giảm, số ca tử vong tại Singapore lại tăng lên 26.499 người trong năm 2025, tăng 0,2% so với một năm trước. Phó Thủ tướng Gan Kim Yong cảnh báo nếu xu hướng này tiếp diễn và không có thêm chính sách hỗ trợ, dân số Singapore có thể bắt đầu suy giảm từ năm 2040 và việc đảo ngược xu hướng này gần như “bất khả thi”.

Số ca sinh, tử tại Singapore qua các năm.

Để ứng phó, Chính phủ Singapore đã thành lập Nhóm công tác Tái thiết Chính sách Hôn nhân và Nuôi dạy con, nhằm đề xuất các biện pháp khuyến khích kết hôn và sinh con. Nhóm dự kiến công bố kết quả vào đầu năm 2027.

Bên cạnh đó, ông Gan cũng nhấn mạnh Singapore cần duy trì chính sách nhập cư để bù đắp tình trạng tỷ lệ sinh thấp và thiếu hụt lao động.

Tính đến tháng 6/2025, dân số Singapore đạt 6,11 triệu người, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng chủ yếu đến từ nhóm cư dân không thường trú, bao gồm lao động nước ngoài trong ngành xây dựng và lao động giúp việc gia đình.

Các chuyên gia kinh tế nhận định tỷ lệ sinh thấp kéo dài sẽ khiến chi tiêu cho y tế và an sinh xã hội tăng mạnh trong những năm tới, đồng thời làm giảm số người trong độ tuổi lao động có thể hỗ trợ nhóm dân số cao tuổi. Đây được xem là một trong những thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế Singapore trong trung và dài hạn.

Theo Nikkei Asia