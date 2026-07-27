Tịch thu hơn 3 kg vàng bạc, giấy tờ 49 lô đất và 1,8 tỷ đồng từ nhà kỹ sư lương 2 triệu/tháng

Lực lượng Chống tham nhũng Bang Odisha của Ấn Độ gần đây đã phát hiện khối tài sản lớn trong quá trình khám xét nơi ở và văn phòng của một kỹ sư công vụ. Người này bị nghi sở hữu tài sản không tương xứng với thu nhập hợp pháp.

Theo cơ quan chức năng, ông Satyanarayan Sethy - trợ lý kỹ sư điều hành tại khối Kotpad, huyện Koraput - đang bị điều tra với cáo buộc sở hữu tài sản không tương xứng với nguồn thu nhập được kê khai.

Lực lượng chống tham nhũng đồng loạt khám xét 7 địa điểm, gồm nơi ở, các bất động sản và văn phòng làm việc của ông Sethy.

Qua khám xét, cơ quan điều tra phát hiện giấy tờ liên quan đến 49 khu đất, 2 trang trại, khoảng 940 gram trang sức vàng, 2,5 kg bạc và 548.000 rupee tiền mặt (khoảng 150 triệu VNĐ).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 căn hộ cùng các khoản tiền gửi tại ngân hàng và bưu điện trị giá 6,092 triệu rupee (khoảng 1,7 tỷ VNĐ). Các tài sản này đang được tiếp tục xác minh.

Một trong hai trang trại có diện tích khoảng 4,06 ha, trồng xoài và bạch đàn, nằm tại khu Boriguma, huyện Koraput. Trang trại còn lại rộng khoảng 1,76 ha, cũng nằm tại khu vực này và được trồng cây bạch đàn.

Theo cơ quan chống tham nhũng Odisha, quá trình khám xét vẫn đang tiếp diễn và nhiều tài sản khác có thể tiếp tục được phát hiện.

Hồ sơ điều tra cho thấy ông Sethy bắt đầu làm việc trong cơ quan nhà nước từ năm 1998 với vị trí kỹ sư cấp dưới tại Văn phòng Kỹ sư trưởng, nhận mức lương 7.100 rupee/tháng (khoảng 2 triệu đồng/tháng).

Ông được thăng chức lên kỹ sư trợ lý vào năm 2015, chuyển công tác đến khối Kotpad. Tháng 6/2020, ông được điều động sang khối Boriguma cùng huyện. Đến năm 2025, ông tiếp tục được bổ nhiệm làm kỹ sư trợ lý điều hành.

Cơ quan chống tham nhũng cho biết nguồn gốc khối tài sản của ông Sethy vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Theo The Print