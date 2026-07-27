Một cổ phiếu tăng 500% chỉ trong vài giờ

Công ty có trụ sở tại Hợp Phì này đã huy động được 57,92 tỷ nhân dân tệ (8,6 tỷ USD) sau khi định giá đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 8,66 nhân dân tệ/cổ phiếu, biến đây trở thành thương vụ IPO lớn nhất châu Á tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.

Cổ phiếu CXMT giao dịch lần cuối ở mức 52 nhân dân tệ, mang lại cho công ty giá trị vốn hóa thị trường khoảng 3,5 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Dựa trên số liệu doanh số quý 4 năm 2025, CXMT nắm giữ 7,67% thị phần thị trường DRAM toàn cầu vào năm 2025, theo bản cáo bạch IPO của công ty. Chip DRAM được sử dụng trong các thiết bị điện tử từ điện thoại thông minh đến máy chủ.

Thị trường DRAM toàn cầu hiện đang bị thống trị bởi Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology.

“Tôi không nghi ngờ gì về việc công ty sẽ phát triển để trở thành tên tuổi lớn trong lĩnh vừa này. Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian”, Theodore Shou, Giám đốc điều hành tại Yiyi Capital, chia sẻ trên chương trình “Squawk Box Asia” của đài CNBC.

Việc niêm yết diễn ra vào thời điểm CXMT đang nhận được nhiều sự chú ý hơn, sau các báo cáo hồi đầu tháng này cho biết Apple đã bắt đầu thử nghiệm DRAM của nhà sản xuất chip Trung Quốc này cho các thiết bị được bán ra tại thị trường tỷ dân.

CXMT đã lội ngược dòng, đạt lợi nhuận hoạt động 35,43 tỷ nhân dân tệ trong quý đầu tiên từ mức lỗ 2,83 tỷ nhân dân tệ của một năm trước đó, nhờ sự tăng trưởng liên tục về nhu cầu sức mạnh điện toán toàn cầu cũng như sự phân bổ công suất từ các nhà sản xuất lớn.

“Mức tăng trưởng 470% trong ngày đầu tiên không phải là hiếm. Điều rất nổi bật trong trường hợp cụ thể này là một công ty với quy mô như vậy lại thể hiện tốt đến thế,” ông Shou nói. Trong quá khứ, mức hiệu suất như vậy chủ yếu được thúc đẩy bởi các công ty có vốn hóa nhỏ hơn.

Morningstar cho biết trong một bản ghi chú vào thứ Sáu rằng khi AI ngày càng trở thành vấn đề an ninh quốc gia đối với Trung Quốc, CXMT có khả năng sẽ là cái tên hưởng lợi chính. Mặc dù công nghệ của CXMT vẫn tụt hậu so với các công ty dẫn đầu về chip nhớ toàn cầu, nhưng các gã khổng lồ internet trong nước đang đi tiên phong trong phát triển AI có khả năng sẽ thúc đẩy việc áp dụng mạnh mẽ chip của hãng, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh tự chủ về chất bán dẫn.

CXMT, được thành lập vào năm 2016 bởi Chủ tịch Zhu Yiming, có kế hoạch thúc đẩy năng lực công nghệ và khả năng cạnh tranh cốt lõi của mình, chủ yếu là sản xuất hàng loạt tấm wafer bộ nhớ và các dự án R&D, bằng cách sử dụng số tiền thu được từ đợt IPO.

Tham khảo: ﻿CNBC