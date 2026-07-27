Thị trường cảnh báo Fed

Xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại trong tháng 7 đã khiến Phố Wall bất ngờ, đẩy giá dầu thế giới có thời điểm vượt 100 USD/thùng và kích hoạt một đợt bán tháo mới trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá khoảng 30.000 tỷ USD.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng hơn 0,3 điểm phần trăm kể từ cuối tháng 6, thời điểm nhà đầu tư còn kỳ vọng tình hình tại Vịnh Ba Tư sẽ ổn định lâu dài hơn.

Đến cuối tuần trước, lợi suất kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 4,678%, gần vùng cao nhất trong 1 thập kỷ. Đây là mức lãi suất tham chiếu quan trọng đối với thị trường thế chấp, vay mua ôtô, thẻ tín dụng và nhiều khoản vay tiêu dùng khác tại Mỹ.

Đà phục hồi ngắn ngủi của trái phiếu sau cuộc họp báo đầu tiên do ông Warsh chủ trì hồi tháng 6 cũng nhanh chóng bị xóa sạch.

“Có một thông điệp dành cho Fed ở đây”, Paul Christopher, Giám đốc chiến lược đầu tư toàn cầu tại Wells Fargo Investment Institute, nhận xét. Theo ông, các yếu tố bất định đang chồng chất và nhà đầu tư trái phiếu muốn được trả mức lợi suất cao hơn để chấp nhận những rủi ro đó.

Fed không thể kiểm soát lượng dầu chảy qua Vịnh Ba Tư, cũng không thể lập tức kéo giảm giá nhiên liệu. Theo GasBuddy, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ gần đây lần lượt vượt 4 USD và 5,2 USD/gallon.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương có thể đưa ra một lộ trình rõ ràng về cách thức và thời điểm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Ông Warsh từ khi nhậm chức đã chủ trương xây dựng một Fed kín tiếng hơn, hạn chế báo trước các quyết định lãi suất. Cách tiếp cận này trái ngược với người tiền nhiệm Jerome Powell.

Sự thiếu chắc chắn đang khiến nhà đầu tư lo lắng trước quyết định chính sách ngày 29/7.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường cuối tuần trước đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 62%. Tuy nhiên, khả năng tăng 0,25 điểm phần trăm đã lên khoảng 38%, so với chỉ 13% 1 tuần trước, khi báo cáo lạm phát tháng 6 thấp hơn dự báo từng làm dịu lo ngại về thắt chặt tiền tệ.

“Điều đó cho thấy thị trường lo lắng đến mức nào về lạm phát và liệu Fed có biến lời nói thành hành động hay không”, Gennadiy Goldberg, trưởng chiến lược lãi suất Mỹ tại TD Securities, cho biết.

Một số thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã công khai ủng hộ việc tăng lãi suất để đưa lạm phát xuống. Tuy nhiên, thời điểm hành động lại rất nhạy cảm.

Lạm phát cao và việc tăng lãi suất đều làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản có thu nhập cố định. Chính sách tiền tệ thắt chặt cũng có thể gây sức ép lên cổ phiếu, khi chi phí vay tăng làm suy yếu đầu tư doanh nghiệp và tiêu dùng hộ gia đình.

Trong khi đó, nguồn cung trái phiếu tại Mỹ được dự báo tiếp tục tăng mạnh. Các nhà phân tích Barclays ước tính thâm hụt ngân sách Mỹ có thể lên khoảng 2.000 tỷ USD trong năm 2026, buộc Bộ Tài chính phải phát hành lượng lớn trái phiếu để bù đắp khoảng trống tài khóa.

Thị trường cũng phải hấp thụ làn sóng trái phiếu doanh nghiệp từ các tập đoàn công nghệ lớn đang huy động vốn cho cuộc đua AI.

David Rosenberg, nhà sáng lập Rosenberg Research & Associates, cho biết trái phiếu kho bạc đang phải cạnh tranh với nguồn cung nợ doanh nghiệp công nghệ ngày càng lớn. Ông đã giảm tỷ trọng trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm và chuyển sang các kỳ hạn ngắn hơn sau khi vị thế đầu tư dài hạn không mang lại kết quả như kỳ vọng.

Lợi suất trái phiếu 30 năm gần đây liên tục duy trì trên 5%, phản ánh lo ngại rằng lạm phát và nhu cầu vay vốn dài hạn sẽ khó sớm hạ nhiệt.

Moody’s Ratings dự báo các tập đoàn công nghệ quy mô lớn có thể chi gần 800 tỷ USD cho đầu tư trong năm nay và gần 1.000 tỷ USD vào năm 2027. Tuy nhiên, mức chi tiêu, đòn bẩy tài chính và các cam kết ngoài bảng cân đối kế toán tăng nhanh có thể đe dọa chất lượng tín dụng của nhóm doanh nghiệp này.

Nhà đầu tư cũng bắt đầu đặt câu hỏi liệu ngành công nghệ có đang xây dựng quá nhiều trung tâm dữ liệu và liệu doanh thu từ AI có đủ để bù đắp những khoản đầu tư khổng lồ hay không.

Sự bất an về chính sách Fed còn thể hiện rõ ở kỳ hạn ngắn. Lợi suất trái phiếu hai năm đã vượt mức trần 3,75% trong vùng lãi suất điều hành hiện nay của Fed, lên 4,328% vào cuối tuần trước. Diễn biến này cho thấy thị trường đang chuẩn bị cho khả năng lãi suất chính sách phải tăng thêm.

Áp lực từ trái phiếu cũng lan sang chứng khoán. Dow Jones giảm 0,4% trong tuần trước, S&P 500 mất 0,6%, còn Nasdaq Composite giảm 2,1% khi cổ phiếu bán dẫn tiếp tục bị bán mạnh. Nasdaq hiện thấp hơn 7,8% so với mức đóng cửa kỷ lục thiết lập đầu tháng 6.

Theo Christopher, nhà đầu tư có thể nên chờ đợt rút vốn khỏi nhóm công nghệ kết thúc trước khi tìm kiếm cơ hội mua mới. Trong bối cảnh giá dầu, lạm phát, nguồn cung trái phiếu và chính sách Fed cùng biến động, duy trì một phần tiền mặt để chờ thời điểm phù hợp có thể là lựa chọn thận trọng.

Theo Market Watch﻿