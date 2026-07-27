Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nhăm nhe đổ quân trên bộ, Iran dọa đánh cả Ukraine

| | Tài chính quốc tế

Mỹ chuẩn bị chiến dịch đổ quân trên bộ chiếm uranium của Iran, trong khi Iran cảnh cáo toàn bộ lãnh thổ Ukraine nằm trong tầm bắn của tên lửa.

Mỹ nhăm nhe đổ quân trên bộ, Iran dọa đánh cả Ukraine- Ảnh 1.

Theo tờ New York Post của Mỹ, chính quyền của ông Donald Trump đang thảo luận về một chiến dịch quân sự trên bộ chưa từng có tiền lệ nhằm tịch thu uranium của Iran hoặc chiếm đóng một số đảo trong vùng Vịnh.

Tờ báo này lưu ý Nhà Trắng đang xem xét một chiến dịch đặc biệt quy mô lớn để loại bỏ uranium làm giàu khỏi các cơ sở hạt nhân của Iran. Chiến dịch này có thể huy động hàng nghìn binh sĩ, lực lượng đặc nhiệm, đơn vị công binh và chuyên gia xử lý vật liệu hạt nhân.

Thông tin này được xác nhận gián tiếp qua tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump khi ông cảnh báo nếu Iran không tuân thủ tất cả các yêu cầu của Mỹ, các vụ đánh bom sẽ tiếp tục.

“Nếu chúng ta không đạt được 100% những gì mình muốn từ Iran, chúng ta chắc chắn sẽ xem xét việc nối lại một cuộc chiến tranh toàn diện”, người đứng đầu Nhà Trắng cảnh báo.

Trong khi đó, ông Trump đã ra lệnh đình chỉ các cuộc tấn công chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran trong vòng đàm phán hòa giải mới nhất ở Oman.

Kể từ khi bắt đầu xung đột ở Trung Đông, Mỹ đã liên tục nêu lên khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ để chiếm các đảo trong vùng Vịnh và tịch thu uranium của Iran.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cảnh báo những hành động như vậy sẽ dẫn đến tổn thất nhân sự đáng kể cho Mỹ, bởi chính quyền Iran đã cảnh cáo họ sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động quân sự nào bằng các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông, Iran mới đây còn lên tiếng đe dọa tấn công cả Ukraine, để đáp trả vụ Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công một tàu “có liên hệ với Iran” trên Biển Caspi.

Ngày 26/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra cảnh báo rằng: Toàn bộ lãnh thổ Ukraine nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran, đồng thời cũng công bố một bản đồ tương ứng về tầm bắn của các tên lửa, đặc biệt là hệ thống tên lửa Khorramshahr-4.

Iran đã gọi vụ tấn công vào tàu của họ ở Biển Caspi là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và tuyên bố bảo lưu quyền trả đũa.

Một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận vụ tấn công và tuyên bố rằng, con tàu đang vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran. Vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra một vụ nổ trên tàu, khiến 1 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Chính quyền Ukraine cũng đang cố gắng kích động đối đầu giữa Mỹ với Nga, cáo buộc Nga cung cấp cho Iran hình ảnh vệ tinh để tên lửa và máy bay không người lái Iran tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Theo Topcor.ru

theo Hoàng Yến

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
Ukraine, iran

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường tăng mạnh cược Fed nâng lãi suất ngay tuần tới

Thị trường tăng mạnh cược Fed nâng lãi suất ngay tuần tới Nổi bật

Láng giềng Việt Nam thả cỗ máy khổng lồ xuống nước, khoan xuyên nhiều lớp đất đá, lộ diện 'kỳ quan' chưa từng có dưới con sông dài thứ 3 thế giới

Láng giềng Việt Nam thả cỗ máy khổng lồ xuống nước, khoan xuyên nhiều lớp đất đá, lộ diện 'kỳ quan' chưa từng có dưới con sông dài thứ 3 thế giới Nổi bật

Iran nêu điều kiện hòa hoãn với Mỹ

Iran nêu điều kiện hòa hoãn với Mỹ

07:50 , 27/07/2026
Nga tìm ra "chìa khóa vàng" cho ngành chip carbon thế hệ mới: Tạm biệt silicon

Nga tìm ra "chìa khóa vàng" cho ngành chip carbon thế hệ mới: Tạm biệt silicon

06:30 , 27/07/2026
Nhà hàng hai sao Michelin tại Hàn Quốc vướng vòng lao lý vì rắc hàng chục nghìn con kiến vào món tráng miệng độc lạ

Nhà hàng hai sao Michelin tại Hàn Quốc vướng vòng lao lý vì rắc hàng chục nghìn con kiến vào món tráng miệng độc lạ

05:50 , 27/07/2026
Video: Robot hình người đá người xem bị thương, thế giới cần cảnh giác đến đâu trước những điều chúng ta chưa biết?

Video: Robot hình người đá người xem bị thương, thế giới cần cảnh giác đến đâu trước những điều chúng ta chưa biết?

00:19 , 27/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên