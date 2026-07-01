Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã dấy lên lo ngại về độ an toàn của robot hình người sau khi một con robot xuất hiện và đá một đứa trẻ trong buổi trình diễn công cộng tại khu vực Tân Cương, Trung Quốc. Vụ việc xảy ra vào tháng 6 vừa qua.

Cảnh quay cho thấy thiết bị được cho là robot hình người Unitree G1, đội tóc giả màu xanh, đang thực hiện cú đá xoay tròn và va trúng một đứa trẻ đứng gần đó. Đứa trẻ bị trúng vào bụng và tỏ ra đau đũa sau cú va chạm. Theo các báo cáo từ truyền thông Trung Quốc, đứa trẻ không bị thương nặng.

Video vụ việc

Sự việc đã làm dấy lên lại những thảo luận về các rủi ro liên quan đến việc triển khai robot hình người tiên tiến trong môi trường công cộng. Theo Futurism, các robot hình người hiện đại có khả năng thực hiện những động tác phức tạp, bao gồm cả trình diễn võ thuật, các động tác thể thao và những hành động linh hoạt khác, thường dưới sự điều khiển từ xa hoặc tự động.

Sự cố tại Tân Cương không phải là trường hợp đầu tiên được ghi nhận liên quan đến robot hình người và chấn thương ở người. Đầu năm nay, một robot Unitree G1 khác được cho là đã mất thăng bằng trong một buổi biểu diễn công cộng ở Trung Quốc. Sau khi ngã xuống đất, chuyển động chân tay không kiểm soát của robot đã va trúng một người đàn ông gần đó, gây ra chấn thương ở mũi.

Một thử nghiệm lan truyền vào năm ngoái tại Mỹ đã dấy lên mối lo ngại về an toàn robot AI sau khi một robot hình người tên là Max bắn súng BB vào chủ nhân của nó trong một kịch bản đóng vai. Mặc dù ban đầu robot từ chối yêu cầu bắn, nhưng nó đã tuân theo sau khi câu lệnh được đóng khung thành việc đóng vai một nhân vật. Sự cố đã làm nổi bật cách các thay đổi câu lệnh đơn giản có thể vượt qua các hạn chế an toàn của AI.

Những câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của AI

Khi các hệ thống robot và AI ngày càng trở nên năng lực và tự chủ hơn, vấn đề trách nhiệm giải trình vẫn là một trong những thách thức lớn nhất mà ngành công nghiệp này phải đối mặt. Khi robot gây ra thương tích, thiệt hại tài sản hoặc các tác hại khác, việc xác định trách nhiệm thường không hề đơn giản. Các câu hỏi đặt ra là liệu trách nhiệm thuộc về các nhà phát triển phần mềm thiết kế AI, nhà sản xuất chế tạo phần cứng, người vận hành giám sát hệ thống hay người dùng cuối tương tác với nó.

Cuộc tranh luận ngày càng trở nên cấp thiết khi tự động hóa mở rộng sang các lĩnh vực vận tải, sản xuất, chăm sóc sức khỏe và không gian công cộng. Những lo ngại tương tự cũng đã xuất hiện trong các ngành công nghệ khác. Tesla từng đối mặt với sự kiểm tra gắt gao về các vụ tai nạn liên quan đến hệ thống hỗ trợ người lái Autopilot, thúc đẩy các cuộc thảo luận về sự cân bằng giữa hiệu suất phần mềm và sự giám sát của con người. Tương tự, các cuộc điều tra về tai nạn dòng máy bay Boeing 737 MAX đã làm nổi bật cách các lỗi trong hệ thống tự động có thể gây ra những hậu quả an toàn sâu rộng, theo các chuyên gia.

Các chính phủ và cơ quan quản lý vẫn đang nỗ lực thiết lập các khung pháp lý để giải quyết những thách thức này. Tại Mỹ, trách nhiệm pháp lý thường thuộc về nhà sản xuất hoặc người vận hành, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách châu Âu đang phát triển các quy định dành riêng cho AI nhằm làm rõ trách nhiệm và tăng cường niềm tin của công chúng vào các công nghệ mới nổi.

Mặc dù một số nhà nghiên cứu đã đề xuất trao cho các hệ thống AI tiên tiến một dạng tư cách pháp lý, hầu hết các chuyên gia cho rằng trách nhiệm giải trình vẫn nên thuộc về con người và các tổ chức. Để giải quyết các lo ngại về an toàn, các công ty robot đang ngày càng áp dụng các biện pháp minh bạch, triển khai có bảo hiểm và các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt hơn.

Nguồn: CNN, Interesting Engineering