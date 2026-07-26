Hải quân Nga thành lập các trung đoàn hệ thống không người lái để làm gì?

Một xuồng không người lái của Nga.

"Việc thành lập các đơn vị quân sự như vậy không nằm trong kế hoạch tương lai, mà là một giai đoạn hoàn thiện của quá trình hiện đại hóa hạm đội", Đô đốc Alexander Moiseyev nói.

Một trung đoàn hệ thống không người lái đã chính thức được thành lập vào ngày 1/7 năm nay, thuộc biên chế Hạm đội phía Bắc của Hải quân Nga.

Tổng tư lệnh Hải quân Nga đã xác định điều này trên kênh truyền hình Zvezda.

Việc bổ sung các trung đoàn hệ thống không người lái chuyên trách vào cấu trúc hiện có của các đội hình chiến lược của Hải quân nhằm mục đích tăng cường đáng kể tiềm năng của không quân hải quân.

Các đơn vị mới được thiết kế để thực hiện trinh sát trên không liên tục, chỉ định mục tiêu cho tên lửa dẫn đường chính xác, tìm kiếm và giám sát tàu ngầm trong khu vực Bắc Cực.

Giới chuyên gia nhận định, việc thành lập các trung đoàn không người lái chuyên biệt xuất phát từ kinh nghiệm sử dụng các nền tảng không người lái trong các cuộc xung đột hiện đại.

Động thái này sẽ cho phép tích hợp nhanh chóng các UAV trinh sát và tấn công tiên tiến nhất vào một hệ thống chỉ huy và kiểm soát hải quân thống nhất, từ đó tăng đáng kể hiệu quả của các nhiệm vụ chiến đấu ở các khu vực biển xa xôi.