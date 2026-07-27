Ông Trump liên tiếp hoãn tấn công Iran, Tướng Mỹ báo động nguy cơ cạn kiệt tên lửa một cách nguy hiểm

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục tạm lắng sang ngày thứ hai liên tiếp hôm 26/7, trong khi Bộ Ngoại giao Iran cho biết đã có một số tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và các bên trung gian về eo biển Hormuz.

Không có cuộc không kích nào của Mỹ nhắm vào Iran được ghi nhận kể từ ngày 24/7. Iran cũng tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh của Mỹ khắp Trung Đông sau khoảng 2 tuần giao tranh.

Mỹ lo ngại cạn kiệt kho tên lửa

Hôm 23/7, ông Trump đã hé lộ một số cuộc thảo luận của mình trong một cuộc phỏng vấn với hãng Axios, nói rằng: "Tôi đang cân nhắc một cuộc tấn công lớn. Lớn hơn bao giờ hết. Tôi sắp đưa ra quyết định. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó". Tuy nhiên, đến tối muộn 24/7, ông Trump dường như đã tạm gác lại các kế hoạch không kích.

Theo nguồn tin của NYT, ông Trump cùng các phụ tá chủ yếu bị thuyết phục bởi đánh giá của các cố vấn quân sự về lượng đạn dược cạn kiệt nhằm bảo vệ binh sĩ Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất — những nơi có các căn cứ đã hứng chịu hỏa lực dữ dội từ Iran trong 2 tuần qua.

Một cuộc tấn công lớn rất có thể sẽ vấp phải sự trả đũa mạnh mẽ hơn từ Iran, đặt áp lực lớn hơn lên các hệ thống phòng không của Mỹ.

Các cuộc thảo luận kín tập trung vào số lượng ngày càng thu hẹp của kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot và các hệ thống phòng không khác của Lầu Năm Góc, các quan chức cho biết.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã cảnh báo trong các cuộc họp kín rằng việc nối lại các hoạt động chiến đấu quy mô lớn nhằm vào Iran là khả thi nhưng sẽ làm cạn kiệt một cách nguy hiểm các tên lửa đánh chặn phục vụ cho Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội, cơ quan chịu trách nhiệm về các chiến dịch tại Trung Đông.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: Haiyun Jiang/The New York Times

Vào cuối tháng 4, tờ New York Times đưa tin Lầu Năm Góc đã sử dụng hơn 1.200 tên lửa đánh chặn Patriot trong cuộc chiến, với chi phí hơn 4 triệu USD cho mỗi quả, khiến lượng tồn kho sụt giảm ở mức đáng báo động theo các ước tính nội bộ của Bộ Quốc phòng và các quan chức quốc hội.

Tình hình thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn kể từ đó, các quan chức quân sự Mỹ cho biết trong tuần này.

Các quan chức đặc biệt lo ngại nguy cơ đẩy mạnh cuộc chiến có thể làm suy kiệt một cách nguy hiểm kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot và các đạn dược phòng không khác vốn đã ít ỏi của Lầu Năm Góc tại Trung Đông.

Đây là một trong nhiều cân nhắc khiến việc quay trở lại các hoạt động chiến đấu quy mô lớn trở thành một canh bạc vô cùng rủi ro, theo các quan chức chính quyền Mỹ.

Bài toán khó của ông Trump

NYT cho hay, ông Trump cùng các trợ lý cấp cao cũng cảm thấy bất an trước viễn cảnh một cuộc chiến mở rộng ở Trung Đông, nguy cơ xa lánh các đồng minh vùng Vịnh chủ chốt vốn dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Iran, một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cùng với tình trạng khủng hoảng năng lượng và người tị nạn ngày càng gia tăng.

Ông Trump đang chật vật trong việc chấm dứt dứt điểm cuộc xung đột với Iran do Mỹ và Israel đồng khởi xướng từ 5 tháng trước, trong bối cảnh tổn thất kinh tế toàn cầu và thương vong của phía Mỹ không ngừng gia tăng.

Lệnh ngừng bắn được ký kết vào tháng trước và tiến trình ngoại giao đã sụp đổ. Trong khi đó, loạt tấn công quy mô lớn mới nhất của Mỹ dường như chưa thể răn đe Iran về mặt quân sự.

Steven Cheung, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, cho biết Tổng thống Trump "luôn nhất quán khi tuyên bố rằng ông ưu tiên một giải pháp ngoại giao, nhưng ông vẫn bảo lưu mọi lựa chọn nếu Iran tiếp tục các hoạt động tại eo biển Hormuz hoặc nhắm vào các đồng minh".

Theo nguồn tin của NYT, rất ít nhân vật trong vòng tròn thân cận của ông Trump tin rằng kế hoạch leo thang là khôn ngoan. Một quan chức cấp cao của Mỹ nghi ngờ khả năng Iran quay lại bàn đàm phán khi Mỹ nối lại các hoạt động chiến đấu quy mô lớn.

Quan chức này cho rằng các cuộc không kích mang lại kết quả trái ngược với mục đích ban đầu, khiến Iran gắn kết hơn và cho phép các nhà lãnh đạo nước này tập trung sự chú ý vào mối đe dọa bên ngoài.