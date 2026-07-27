'Tên lửa Nga bay tới Paris chỉ 12 phút': Nước cờ mới của Ukraine khiến châu Âu không thể đứng ngoài

Nga đang đặt cược vào tên lửa đạn đạo trong cuộc xung đột với Ukraine, như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần nhấn mạnh. Và "lập luận" này có thể không chỉ ảnh hưởng đến Ukraine. Các nước châu Âu đã bắt đầu nhận ra sự cần thiết phải xem xét lại cách tiếp cận của họ đối với quốc phòng của chính mình, hãng thông tấn nhà nước Ukraine UNN đưa tin.

Theo UNN, Tổng thống Ukraine Zelensky mới đây tuyên bố rằng tên lửa đạn đạo của Nga trong tương lai gần sẽ có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 5.000 km.

"Đúng là Nga sở hữu những tên lửa đạn đạo rất mạnh và họ có, hoặc sẽ sớm có, khả năng phóng chúng đi xa 5.000 km. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi", ông nói.

Ông Zelensky nói thêm rằng Nga đã có tên lửa có thể vươn tới bất kỳ thành phố nào ở châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố rằng tên lửa đạn đạo của Nga trong tương lai gần sẽ có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 5.000 km. Ảnh: UNN

Theo giới chuyên gia, một trong những đặc điểm của tên lửa đạn đạo là chúng chỉ cho phép một khoảng thời gian phản ứng rất ngắn.

"Mặc dù thời gian trung bình một tên lửa đạn đạo cần để bay đến thủ đô của Ukraine là từ 2 đến 5 phút, nhưng đến Warsaw là 7 phút, đến Berlin mất 8 phút và đến Paris tối đa là 12 phút. Sự khác biệt không lớn lắm", Iryna Terekh - Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc công nghệ của công ty quốc phòng Ukraine Fire Point - cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Euronews.

Đồng thời, bà nhấn mạnh rằng động lực để thúc đẩy phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo không nên bắt nguồn từ mối đe dọa, mà là mong muốn xây dựng một hệ sinh thái toàn diện cho phép ứng phó trước các mối đe dọa một cách phù hợp. Đây chính là nền tảng của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo châu Âu FREYJA, được Ukraine khởi xướng và hiện có sự tham gia của 9 quốc gia châu Âu khác.

"Chúng tôi cần tạo ra một sản phẩm phù hợp với mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt", bà Terekh giải thích.

Theo đại diện của Fire Point, hệ thống chống tên lửa đạn đạo này là một quan điểm mới hoàn toàn về phòng thủ không phận.

"FREYJA không phải là một hệ thống tấn công. Rõ ràng đây là một hệ thống phòng thủ. Chúng tôi đang hướng đến phòng thủ, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, điều này giúp dễ chấp nhận hơn", bà Terekh giải thích.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo sẽ dựa trên các linh kiện từ các công ty quốc phòng hàng đầu châu Âu. Ví dụ, thiết bị chỉ huy từ Saab (Thụy Điển) hoặc radar của HENSOLDT (Đức). Nhưng tất cả sẽ được xây dựng xung quanh một sản phẩm do Ukraine phát triển: tên lửa đánh chặn FP-7.x của Fire Point.

(Từ trái sang) Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh vào thời điểm đó Keir Starmer phát biểu tại cuộc họp báo chung sau Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh các nước sẵn sàng hỗ trợ Ukraine tại Paris vào ngày 13/7/2026.

Kể từ khi xung đột với Nga bắt đầu, Ukraine đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển năng lực quốc phòng của mình, và sẵn sàng cung cấp cho thế giới không chỉ công nghệ mà còn cả việc định nghĩa lại các phương pháp tiếp cận quốc phòng và tác chiến, đặc biệt là bằng cách đơn giản hóa một số thủ tục hành chính để triển khai nhanh hơn các hệ thống vũ khí mới. Như bà Terekh đã nói, nạn quan liêu là một mối đe dọa không kém gì mối đe dọa từ kẻ địch.

Theo bà, các đối tác châu Âu trong dự án FREYJA đã bắt đầu hoàn toàn ủng hộ sự tiến triển của dự án và vượt qua các rào cản hành chính. Điều này mang lại hy vọng về những tiến bộ nhanh chóng trong việc thực hiện dự án.

"Vì chúng tôi đã chuẩn bị cho công việc ở cấp độ giữa các doanh nghiệp trong một thời gian khá dài, chúng tôi nhận thấy sự cam kết, nỗ lực và sự quan tâm. Tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo, chúng tôi sẽ có thể vượt qua các thủ tục hành chính phức tạp nhanh hơn nhiều", bà Terekh tin tưởng.

Giám đốc điều hành Fire Point khẳng định mong muốn xây dựng một hệ sinh thái quốc phòng bền vững.

"Hệ thống, công nghệ phải tồn tại lâu hơn bất kỳ nhiệm kỳ chính trị nào, bất kỳ thay đổi nào xảy ra, bởi vì nếu hệ thống được xây dựng đúng cách, nó sẽ rất bền vững. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng một hệ sinh thái quốc phòng bền vững", bà Terekh nhấn mạnh.