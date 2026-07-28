Lý do Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Israel cùng đến Mỹ

Ông Trump sẽ gặp ông Netanyahu để thảo luận về cuộc chiến ở Iran, tiến trình đàm phán với Li-băng và những nỗ lực mở rộng Hiệp định Abraham, quan chức Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Mỹ thừa nhận, ông và ông Netanyahu không hoàn toàn nhất trí về vấn đề Iran, nhưng hai nhà lãnh đạo vẫn có sự đồng thuận chặt chẽ. “Chúng tôi có một chút khác biệt, nhưng vẫn khá gần gũi”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 27/7.

Tổng thống Trump cũng bác bỏ các câu hỏi về việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản đối Mỹ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng “không ai” có quyền quyết định việc bán hàng của Mỹ ngoài ông.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump ám chỉ rằng ông đang xem xét cho phép bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Việc này sẽ vi phạm luật pháp Mỹ, do Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu hệ thống phòng không do Nga sản xuất.

“Ông ấy là bạn của tôi, và không ai có thể bảo tôi chúng ta nên bán gì cho ông ấy”, Tổng thống Trump nói về Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, và cho biết thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ là một “đồng minh tuyệt vời”, dù “Thổ Nhĩ Kỳ không thực sự ủng hộ Israel”.

Trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tiến trình hòa bình đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. “Bây giờ là lúc để chấm dứt chiến tranh”, quan chức Nhà Trắng nói.

Trước đó, ông Trump đã bình luận về cáo buộc của ông Zelensky rằng Nga đang cung cấp cho Iran thông tin tình báo về các căn cứ quân sự của Mỹ.

Tổng thống Mỹ thừa nhận Nga có thể đang giúp đỡ Iran, nhưng việc này “không có nhiều tác động vì chúng ta vẫn đang có ưu thế trước Iran”. Ngoài ra, ông bày tỏ niềm tin rằng, chắc chắn Nga không giúp đỡ Iran ở cấp độ cao.

Cũng trong chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Zelensky sẽ có cuộc gặp với 100 thượng nghị sĩ Mỹ vào tối 28/7.

Thượng viện Mỹ cũng dự kiến sẽ bắt đầu bỏ phiếu ngay trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Zelensky về dự luật áp đặt trừng phạt đối với Nga.

Cả ông Netanyahu và ông Zelensky đều dự định tham dự lễ tang của cố Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham tại Washington vào ngày 28/7.