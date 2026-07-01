Sinelnikovo nổ lớn, Ukraine rúng động - 1 mục tiêu đặc biệt bị đánh trúng, Kiev báo động về kịch bản 500.000 quân Nga tổng tấn công

Sinelnikovo rung chuyển, Kiev rúng động

Đài TST (Nga) ngày 27/7 đưa tin, một loạt tiếng nổ lớn đã vang lên tại Sinelnikovo, tỉnh Dnipropetrovsk, trong đêm quân đội Nga triển khai đợt tập kích nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine. Sức công phá tại đây được mô tả là đặc biệt dữ dội, bởi mục tiêu trúng đòn có liên quan trực tiếp đến chương trình sản xuất UAV phục vụ quân đội Ukraine.

Đợt tấn công diễn ra sau khi các khu vực của Nga phải đối mặt với một cuộc tập kích UAV quy mô lớn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 276 máy bay không người lái trong đêm. Cảnh báo UAV và tên lửa đồng loạt được kích hoạt tại nhiều địa phương.

Cộng hòa Udmurtia trải qua một trong những đợt tập kích dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Người đứng đầu khu vực Alexander Brechalov xác nhận mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công. Tại bán đảo Crimea, một số khu vực bị mất điện sau khi UAV xuất hiện trên bầu trời.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: The Times

Các UAV còn bị đánh chặn tại Tatarstan, tỉnh Voronezh, vùng Krasnodar, cũng như trên vùng biển Azov và Biển Đen.

Cuộc tập kích gây thương vong cho dân thường. Một cặp vợ chồng thiệt mạng tại Rostov-on-Don, trong khi năm người khác bị thương.

Không lâu sau đó, quân đội Nga triển khai một đợt tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp tại Ukraine. Tiếng nổ cùng các đám cháy được ghi nhận ở ít nhất 5 tỉnh, gồm Dnipropetrovsk, Sumy, Kharkov, Chernigov và Mykolaiv.

Tâm điểm của đêm tập kích là Sinelnikovo. Một vụ nổ mạnh làm rung chuyển thành phố, kéo theo hỏa hoạn tại khu vực mục tiêu. Theo TST, tiếng vọng từ đòn đánh này không chỉ dừng lại tại Dnipropetrovsk mà còn khiến Kiev rúng động, bởi cơ sở bị tấn công nằm trong mắt xích sản xuất phương tiện chiến đấu không người lái của Ukraine.

Trong bối cảnh Kiev ngày càng phụ thuộc vào các cuộc tập kích UAV tầm xa, thiệt hại tại Sinelnikovo có thể tác động trực tiếp đến khả năng sản xuất, sửa chữa và bổ sung máy bay không người lái cho quân đội Ukraine.

Một mục tiêu đặc biệt bị đánh trúng

Theo TST, mục tiêu đặc biệt tại Sinelnikovo là một nhà máy đã được sử dụng để sản xuất linh kiện phục vụ hoạt động lắp ráp UAV.

Các bộ phận được chế tạo tại đây sau đó được chuyển tới những cơ sở lắp ráp hoàn chỉnh, trước khi UAV được bàn giao cho các đơn vị chiến đấu. Vì vậy, đòn đánh không chỉ nhằm phá hủy một nhà xưởng riêng lẻ mà còn hướng tới một mắt xích trong chuỗi cung ứng UAV của Ukraine.

TST nhận định đây là nguyên nhân khiến vụ nổ tại Sinelnikovo tạo ra tác động lớn đối với Kiev. Các cuộc tấn công bằng UAV đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chiến thuật của quân đội Ukraine, từ trinh sát, tập kích tiền tuyến cho tới đánh sâu vào lãnh thổ Nga.

Một mục tiêu đặc biệt vừa bị đánh trúng ở Ukraine. Ảnh: India Today

Nếu năng lực sản xuất linh kiện bị gián đoạn, Kiev có thể phải tăng cường nhập khẩu thiết bị, phân tán hoạt động lắp ráp hoặc phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung từ bên ngoài. Điều này sẽ làm tăng thời gian vận chuyển, chi phí sản xuất và sức ép lên hệ thống hậu cần quân sự.

Cũng tại tỉnh Dnipropetrovsk, nhà máy DniproAzot trở thành một mục tiêu khác trong đợt tập kích. Theo bài viết, cơ sở này cung cấp hóa chất và vật liệu được sử dụng trong hoạt động sản xuất chất nổ phục vụ quân đội Ukraine.

Sau khi nhà máy trúng đòn, các kênh thông tin tại địa phương phản ánh mùi amoniac xuất hiện trong khu vực xung quanh. Phạm vi thiệt hại cụ thể của cơ sở chưa được công bố.

Các vụ nổ tiếp tục vang lên tại Sumy, Kharkov, Chernigov, Mykolaiv và khu vực Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát. Tại Zaporizhzhia, một quả bom hàng không đánh trúng cơ sở công nghiệp đang hoạt động cho nhu cầu của quân đội Ukraine.

Một số nhà quan sát quân sự nêu khả năng một kho chứa tên lửa Flamingo cũng nằm trong số các mục tiêu bị tấn công. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận trực tiếp về thiệt hại tại kho này.

Đòn đánh đáng chú ý khác diễn ra tại cảng Mykolaiv. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố UAV tấn công của nước này đã đánh trúng hai tàu chở hàng rời đúng lúc các tàu đang dỡ hàng hóa quân sự.

Theo nội dung bài viết, các đơn vị vận hành UAV đã theo dõi hoạt động của hai con tàu và chờ đến thời điểm việc dỡ hàng bắt đầu mới tung đòn. Cuộc tập kích vì thế không chỉ nhắm vào phương tiện vận tải mà còn nhằm phá hủy số hàng đang được đưa vào hệ thống hậu cần của Ukraine.

Việc đồng thời tấn công nhà máy sản xuất linh kiện UAV, cơ sở hóa chất, đầu mối công nghiệp, cảng biển và tàu vận tải cho thấy Nga đang tập trung đánh vào toàn bộ chuỗi bảo đảm chiến tranh của Ukraine.

Thay vì chỉ nhắm tới lực lượng trên tiền tuyến, các cuộc tập kích hướng sâu vào hậu phương, nơi vũ khí được sản xuất, hàng hóa được tập kết và trang thiết bị quân sự được vận chuyển tới các đơn vị chiến đấu.

Kiev cảnh báo 50 vạn quân Nga có thể tiến hành một cuộc tổng tấn công. Ảnh: NYT

Kiev báo động kịch bản 500.000 quân Nga tổng tấn công

Trong lúc Kiev phải đánh giá thiệt hại tại Sinelnikovo và nhiều cơ sở hậu cần, một cảnh báo mới từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục làm gia tăng sức ép. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng quân đội nước này có thể phải đối mặt với một lực lượng Nga được bổ sung tới 500.000 người ngay trong những tháng tới.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Sky News của Anh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra cảnh báo rằng Nga có thể bổ sung thêm tới 500.000 quân nhân vào lực lượng tham chiến.

“Chúng tôi dự đoán Nga sẽ bổ sung thêm 500.000 quân”, ông Zelensky tuyên bố.

Theo dự báo được nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra, lực lượng bổ sung này có thể xuất hiện từ tháng 10 và tiến hành một cuộc tổng tấn công. Ông Zelensky không công bố chi tiết về căn cứ tình báo hoặc phương thức Nga có thể sử dụng để đạt con số trên, nhưng tuyên bố đã lập tức thu hút sự chú ý bởi quy mô lên tới nửa triệu người.

Nếu kịch bản Kiev nêu ra xảy ra, đây sẽ là sự gia tăng quân số rất lớn, đủ để Nga củng cố các đơn vị đang chiến đấu, thành lập lực lượng dự bị và tăng sức ép trên nhiều hướng cùng lúc.

Nguồn quân bổ sung cũng có thể được sử dụng để duy trì nhịp độ tiến công kéo dài, thay thế các đơn vị chịu tổn thất và mở rộng hoạt động quân sự tại những khu vực Kiev đang phải căng lực lượng phòng thủ.

Kịch bản 500.000 quân Nga được Kiev đưa ra càng trở nên đáng chú ý khi xuất hiện cùng thời điểm nhiều cơ sở công nghiệp và hậu cần của Ukraine bị tập kích. Một bên là nguy cơ năng lực sản xuất UAV, vận tải quân sự và tiếp tế bị gián đoạn; bên còn lại là cảnh báo về một lực lượng Nga đông đảo có thể được đưa tới chiến trường từ tháng 10.

Điều này đặt Kiev trước bài toán kép: vừa phải khôi phục những cơ sở bị phá hủy ở hậu phương, vừa phải tìm đủ nhân lực để giữ tuyến phòng thủ nếu Nga thực sự gia tăng quân số trên quy mô lớn.