Hơn 300.000 người sơ tán vì cháy rừng lịch sử ở Pháp, Tây Ban Nha: Châu Âu đối mặt mùa hè 'rực lửa'

Giới chức cảnh báo nắng nóng cực đoan cùng gió mạnh đang biến nhiều khu vực thành "thùng thuốc súng", khiến nguy cơ cháy lan ngày càng khó kiểm soát.

Mùa hè 2026 đang trở thành một trong những mùa cháy rừng khốc liệt nhất châu Âu.

Hàng trăm nghìn người phải rời khỏi vùng Bordeaux (Pháp), Tây Ban Nha chìm trong biển lửa

Mùa hè 2026 đang trở thành một trong những mùa cháy rừng khốc liệt nhất châu Âu trong nhiều năm qua khi hai quốc gia Tây Âu là Pháp và Tây Ban Nha cùng lúc vật lộn với các đám cháy quy mô lớn. Hàng nghìn lính cứu hỏa, máy bay chữa cháy cùng lực lượng quân đội đã được huy động, trong khi hàng trăm nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa để tránh ngọn lửa.

Mùa hè 2026 đang trở thành một trong những mùa cháy rừng khốc liệt nhất châu Âu.

Tại Pháp, tâm điểm của thảm họa là vùng Gironde ở phía tây nam đất nước, nơi những cánh rừng thông rộng lớn đang bị lửa thiêu rụi.

Theo giới chức địa phương, khoảng 42.000 ha rừng đã bị cháy, tương đương diện tích gấp nhiều lần nội đô Paris. Đây được xem là một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại khu vực này.

Điều đáng lo ngại là ngọn lửa đã tiến rất gần thành phố Bordeaux - đô thị lớn nổi tiếng với ngành rượu vang - khi chỉ còn cách khoảng 15 km. Lo ngại đám cháy tiếp tục lan rộng do gió đổi hướng, chính quyền đã liên tục mở rộng phạm vi sơ tán, bao gồm nhiều khu dân cư, khu nghỉ dưỡng ven biển và bán đảo Cap Ferret.

Tính đến ngày 26/7, hơn 220.000 người đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Hơn 220.000 người đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Để ứng phó, Pháp triển khai hơn 2.500 lính cứu hỏa, hàng chục máy bay chữa cháy, trực thăng cùng lực lượng quân đội. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp gió mạnh khiến công tác khống chế đám cháy gặp rất nhiều khó khăn, trong khi một số lính cứu hỏa cũng bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Trước diễn biến ngày càng nghiêm trọng, Tổng thống Emmanuel Macron đã đề nghị Liên minh châu Âu kích hoạt cơ chế hỗ trợ khẩn cấp.

Nhiều quốc gia như Hy Lạp, Italy, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ đã điều máy bay chữa cháy cùng lực lượng cứu hộ sang hỗ trợ Pháp dập lửa.

Giới chức nước này cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo vệ các khu dân cư, đồng thời ngăn đám cháy lan vào khu vực đông dân cư quanh Bordeaux.

Tây Ban Nha cũng đang trải qua một trong những đợt cháy rừng lớn nhất lịch sử hiện đại.

Không chỉ Pháp, Tây Ban Nha cũng đang trải qua một trong những đợt cháy rừng lớn nhất lịch sử hiện đại.

Các đám cháy bùng phát tại nhiều khu vực như Ávila, Madrid và Castellón, trong đó vụ cháy ở Ávila đặc biệt nghiêm trọng khi đã thiêu rụi khoảng 50.000 ha rừng.

Giới chức Tây Ban Nha cho biết từ 70.000 đến 90.000 người đã phải sơ tán. Tại một số khu vực, hai đám cháy lớn hợp nhất thành một "siêu đám cháy", làm tăng tốc độ lan của ngọn lửa và gây khó khăn đáng kể cho lực lượng cứu hỏa.

Thủ tướng Pedro Sánchez cho biết ưu tiên lớn nhất hiện nay là bảo vệ tính mạng người dân và các khu dân cư. Ông cũng cảnh báo đất nước sẽ còn phải đối mặt với "những giờ rất phức tạp" khi điều kiện thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Nhiều quốc gia đưa máy bay chữa cháy cùng lực lượng cứu hộ sang hỗ trợ Pháp dập lửa.

Châu Âu bước vào mùa hè đầy thách thức

Theo các chuyên gia khí tượng, nắng nóng cực đoan kéo dài cùng tình trạng hạn hán nghiêm trọng tại khu vực Nam Âu trong nhiều tháng qua đã khiến độ ẩm của thảm thực vật giảm xuống mức rất thấp. Nhiều khu rừng thông, rừng bụi và đồng cỏ khô trở thành “nhiên liệu” dễ bắt lửa, tạo điều kiện để các đám cháy bùng phát và lan nhanh chỉ trong thời gian ngắn.

Châu Âu bước vào mùa hè đầy thách thức.

Không chỉ vậy, Cơ quan Khí tượng châu Âu (Copernicus) cho biết nhiều khu vực tại Pháp và Tây Ban Nha đang ghi nhận nền nhiệt cao hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm, có thời điểm vượt ngưỡng 40°C. Kết hợp với gió mạnh và khô nóng, các đám cháy liên tục thay đổi hướng, tạo thành những “điểm lửa nhảy cóc”, khiến lực lượng chữa cháy gặp nhiều trở ngại trong việc khoanh vùng và kiểm soát.

Một số báo cáo từ lực lượng cứu hỏa địa phương cũng cho thấy địa hình phức tạp, rừng trải dài và khô hạn kéo dài đã khiến việc tiếp cận các điểm cháy trở nên khó khăn hơn, buộc nhiều khu vực phải sử dụng cả máy bay thả nước và sơ tán khẩn cấp trên diện rộng.

Một phụ nữ ngồi bên trong Trung tâm Triển lãm Bordeaux-Lac, nơi đã được trưng dụng làm nơi tạm trú cho những người phải sơ tán vì cháy rừng. Ảnh: Florion Goga.

Các nhà khoa học cũng nhận định hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra với tần suất ngày càng cao là một trong những hệ quả rõ nét của biến đổi khí hậu. Theo các nghiên cứu gần đây của IPCC, khu vực Địa Trung Hải được xem là một “điểm nóng” của cháy rừng toàn cầu, với nguy cơ gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ nghiêm trọng trong những năm tới.

Trong bối cảnh hàng trăm nghìn người vẫn chưa thể trở về nhà, giới chức Pháp và Tây Ban Nha cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các biện pháp ứng phó khẩn cấp, huy động thêm lực lượng từ các quốc gia châu Âu theo cơ chế hỗ trợ chung của EU, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Nguồn: CNN, The Guardian, Al Jazeera