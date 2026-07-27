Cả 3 phi công trong buồng lái đồng loạt nhiễm độc giữa lúc máy bay ở độ cao hơn 9.100 m

Ba phi công của hãng hàng không British Airways điều khiển chuyến bay từ Hyderabad (Ấn Độ) đến London (Anh) đã đồng loạt gặp vấn đề sức khỏe sau khi nghi bị ngộ độc thực phẩm, buộc hãng phải mở cuộc điều tra về sự việc. Một trong số các phi công đã mất khả năng thực hiện nhiệm vụ khi máy bay đang bay ở độ cao khoảng 30.000 feet (hơn 9.100 m) và phải thở oxy trước khi được cấp cứu ngay sau khi hạ cánh.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay BA276 của British Airways khởi hành từ Hyderabad đến sân bay Heathrow (London), sau khi tổ bay lưu trú qua đêm tại thành phố này.

Theo Gulf News, trước chuyến bay, cả ba phi công đã cùng ăn sáng tại khu vực lounge của khách sạn nơi lưu trú. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết họ đã sử dụng nước đóng chai do một đơn vị bên ngoài cung cấp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Bristish Airways)

Trong quá trình bay, một phi công bất ngờ trở nặng và không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Hai phi công còn lại vẫn phối hợp điều khiển máy bay hạ cánh an toàn xuống London, dù tình trạng sức khỏe của họ cũng được cho là xấu đi khi chuyến bay tiếp diễn.

Máy bay sau đó hạ cánh an toàn và không xảy ra bất kỳ sự cố khai thác nào.

British Airways xác nhận vụ việc và cho biết đang rà soát lại nơi lưu trú của phi hành đoàn tại Hyderabad.

"Phúc lợi của nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đang xem xét lại việc bố trí nơi ở cho phi hành đoàn tại địa điểm này sau một số trường hợp riêng lẻ ghi nhận tình trạng bị ốm", đại diện hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố.

Cả ba phi công đã nộp Báo cáo An toàn Hàng không (Air Safety Report) và được yêu cầu cung cấp mẫu xét nghiệm để các bác sĩ xác định nguyên nhân gây bệnh.

Theo các chuyên gia, đây là sự cố hiếm gặp bởi các hãng hàng không thương mại đều áp dụng quy trình an toàn nghiêm ngặt nhằm hạn chế nguy cơ toàn bộ phi công trong buồng lái cùng lúc gặp vấn đề sức khỏe. Một trong những biện pháp phổ biến là khuyến khích hoặc yêu cầu các phi công sử dụng những suất ăn khác nhau để giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Ngộ độc thực phẩm từ lâu đã được xem là một rủi ro đối với an toàn hàng không, vì vậy nhiều hãng áp dụng chính sách quản lý bữa ăn rất nghiêm ngặt đối với phi hành đoàn.

Đây cũng không phải lần đầu British Airways đối mặt với sự cố tương tự. Năm 1984, một vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn đã khiến gần 1.000 hành khách, thành viên phi hành đoàn và nhân viên mặt đất của hãng bị ảnh hưởng, làm gián đoạn hoạt động trên toàn mạng bay.

Gần đây hơn, vào năm 2024, một chuyến bay của United Airlines từ Incheon (Hàn Quốc) đến San Francisco (Mỹ) cũng phải quay đầu trở lại ngay sau khi cất cánh vì nhiều phi công và tiếp viên đồng loạt gặp vấn đề sức khỏe, theo Arabian Business.

Nguồn: Times Of India