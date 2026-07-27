Giá dầu vượt 100 USD/thùng, quốc gia láng giềng Việt Nam có bước đi không ngờ

MAS cho biết sẽ nâng “rất nhẹ” tốc độ tăng giá của biên độ tỷ giá danh nghĩa hiệu lực của đôla Singapore. Mức điều chỉnh lần này ít hơn đợt thắt chặt hồi tháng 4, trong khi giữ nguyên phạm vi dao động và mức trung tâm của hành lang tỷ giá, nhưng cho phép đồng SGD tăng giá nhanh hơn một chút.

Quyết định này nằm ngoài dự báo của phần lớn giới phân tích. Trong cuộc khảo sát của Reuters tuần trước, đa số chuyên gia cho rằng MAS sẽ không thay đổi lập trường chính sách tại kỳ đánh giá lần này.

Khác với phần lớn ngân hàng trung ương trên thế giới, Singapore không điều hành tiền tệ chủ yếu thông qua lãi suất. MAS kiểm soát tỷ giá đôla Singapore so với một rổ tiền tệ của các đối tác thương mại trong một biên độ không được công bố.

Việc cho phép đồng nội tệ tăng giá nhanh hơn được xem là động thái thắt chặt, bởi một đồng đôla Singapore mạnh hơn sẽ giúp giảm chi phí nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là năng lượng và thực phẩm.

“Trong bối cảnh bất định tiếp tục ở mức cao, điều chỉnh có tính toán lần này kế thừa bước thắt chặt được thực hiện vào tháng 4”, MAS cho biết.

Selena Ling, Kinh tế trưởng của OCBC, nhận định việc MAS thắt chặt 2 kỳ liên tiếp cho thấy cơ quan này không chủ quan trước nguy cơ lạm phát nhập khẩu, dù áp lực giá trong nước hiện vẫn tương đối thấp.

Lạm phát lõi của Singapore, không bao gồm chi phí nhà ở và vận tải cá nhân, tăng từ 1,4% trong tháng 5 lên 1,6% trong tháng 6. Con số này nằm gần đáy vùng dự báo 1,5-2,5% của MAS cho cả năm. Lạm phát toàn phần ở mức 1,9%.

Theo BMI, một đơn vị của Fitch Solutions, giá nhiên liệu vận tải đã tăng nhanh kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát. Tuy nhiên, lạm phát dịch vụ giảm, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, truyền thông và giáo dục, đã giúp bù đắp đáng kể sức ép từ năng lượng.

Dù vậy, BMI cảnh báo chi phí nhập khẩu thường cần một khoảng thời gian mới truyền dẫn đầy đủ vào giá tiêu dùng. Do đó, lạm phát tại Singapore có thể tăng trong những tháng tới.

OCBC dự báo lạm phát toàn phần có thể lên khoảng 2,5%, còn lạm phát lõi đạt 2,3% trong thời gian tới. Hai chỉ số này có thể chỉ giảm xuống dưới 2% từ nửa cuối năm 2027.

Singapore đặc biệt nhạy cảm với biến động giá năng lượng do gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Giá dầu Brent tuần trước đã vượt 100 USD một thùng sau khi lực lượng Houthi tấn công hai tàu chở dầu Saudi Arabia trên Biển Đỏ, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Dù môi trường bên ngoài nhiều biến động, kinh tế Singapore vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo thúc đẩy xuất khẩu điện tử.

GDP quý II tăng 5,7% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo 5,5% của các chuyên gia và vượt xa mục tiêu tăng trưởng 2-4% mà Chính phủ Singapore đưa ra cho cả năm.

Theo CNBC﻿