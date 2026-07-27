Hé lộ đơn giá xuất khẩu tiêm kích KF-21, không rẻ như Hàn Quốc từng tuyên bố

Lần đầu tiên chúng ta có thể ước tính sơ bộ giá thành của loại tiêm kích Được Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc KAI (Korea Aerospace Industries) gọi là máy bay thế hệ 4,9, đồng thời cho biết các đặc điểm của nó rất gần với tiêm kích thế hệ 5.

Được biết, Hàn Quốc đang chào bán cho Indonesia 16 chiếc KF-21 Block 2 với giá khoảng 2 tỷ USD, tức là 125 triệu USD/chiếc, mức giá này hiện có thể coi là khá phải chăng đối với một tiêm kích xuất khẩu.

Tuy nhiên cần lưu ý, các chi tiết về đề nghị của Hàn Quốc đối với máy bay chiến đấu KF-21 dành cho Indonesia vẫn chưa được công bố đầy đủ, không rõ số tiền này bao gồm những gì - ví dụ nếu đó chỉ là máy bay không vũ trang thì sẽ tốn một khoản tiền đáng kể, và liệu đơn giá nói trên có bao gồm động cơ hay không...

Như vậy 125 triệu USD có thể được coi là điểm khởi đầu và chi phí thực tế cuối cùng nhiều khả năng sẽ cao hơn, và chúng ta không nói về khoản tiền nhỏ, mà về chi phí phát sinh thêm hàng chục triệu USD.

Tiêm kích KF-21 được xem như mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc trong tương lai.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang quảng bá KF-21 như một giải pháp giá cả phải chăng và trước đây đã nhấn mạnh rằng tiêm kích này có thể rẻ hơn tới 40% so với các đối thủ phương Tây.

Giờ đây với ít nhất là chi phí xuất khẩu ước tính của chiếc máy bay chiến đấu nói trên, các chuyên gia đang đánh giá xem liệu nó thực sự có thể rẻ đến vậy hay không.

Đầu tiên cần phải đề cập đến F-35 như một đại diện cho tiêm kích thế hệ thứ 5, cần lưu ý một lần nữa là chi phí khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia và số lượng vũ khí đi kèm, cũng như số lượng máy bay dự kiến đặt hàng.

Ví dụ một chiếc F-35 vào năm 2024 có giá khoảng 225 triệu USD đối với Romania khi mua tổng cộng 32 máy bay. Và đây là mức giá chưa bao gồm vũ khí (nhưng đây chưa phải là thỏa thuận cuối cùng, nên chúng ta đang nói về chi phí tối đa có thể).

Nhưng đối với Cộng hòa Séc, trong một hợp đồng đã được ký kết, chi phí cho một chiếc máy bay chiến đấu đã lên tới 208,3 triệu USD, và đây là mức giá từ vài năm trước, trong khi hiện nay chi phí của loại tiêm kích này có thể còn cao hơn.

Số tiền mà khách hàng bỏ ra để mua một chiếc tiêm kích Rafale của Pháp cũng xấp xỉ con số đó, điển hình như Serbia đã mua 12 chiếc với giá 225 triệu euro vào năm 2024 là một minh chứng rõ ràng.

Ngay cả những chiếc F-16 thế hệ mới cũng khá đắt tiền, thậm chí còn cao hơn cả tiêm kích thế hệ thứ năm, như trường hợp của Philippines năm ngoái với mức giá tối đa lên tới 279 triệu USD mỗi chiếc.

Xét đến các yếu tố này và giả sử một máy bay chiến đấu hiện đại có giá 200 triệu USD, để KF-21 rẻ hơn 40% so với các đối thủ cạnh tranh, chi phí của nó sẽ phải vào khoảng 120 triệu USD.

Như vậy máy bay của Hàn Quốc không còn phù hợp với con số này nữa. Tuy nhiên, nó vẫn có cơ hội trở thành một lựa chọn hấp dẫn về giá cả, và có lẽ cả thời gian giao hàng rất nhanh.