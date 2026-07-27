Quảng bá cho doanh nghiệp Nga, huấn luyện viên trưởng tiềm năng của đội Italy ‘lọt tầm ngắm’ giới chính trị

Khả năng Andrea Pirlo trở thành tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy đang vấp phải sự phản đối từ giới chính trị do mối quan hệ thương mại của cựu danh thủ này với một công ty của Nga.

Cựu tiền vệ 47 tuổi được xem là ứng viên sáng giá thay thế Gennaro Gattuso, sau khi cựu HLV Manchester City Pep Guardiola được cho là đã từ chối lời mời dẫn dắt đội tuyển áo thiên thanh.

Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) cùng các nghị sĩ Italy đang xem xét những hệ lụy từ việc Pirlo có vai trò quảng bá toàn cầu cho doanh nghiệp Nga.

FIGC từ chối bình luận về vụ việc.

Pirlo hiện dẫn dắt CLB United FC tại UAE Pro League và ký hợp đồng làm đại sứ thương hiệu cho doanh nghiệp này từ tháng 10 năm ngoái.

Tranh cãi bùng phát sau khi danh thủ này cùng cựu đồng đội Marco Materazzi xuất hiện tại sân Luzhniki ở Moscow trong một sự kiện do doanh nghiệp Nga tổ chức.

Sự kiện này diễn ra trùng thời điểm xung đột Nga-Ukraine, khiến nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng Pirlo đã tham gia một hoạt động mang ý nghĩa chính trị.

Đáp lại, Pirlo khẳng định việc hợp tác chỉ mang tính thương mại và thể thao.

“Sự hợp tác này diễn ra trong quá trình làm việc của tôi tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và hoàn toàn mang tính thương mại, thể thao. Việc gán mối quan hệ này với ý nghĩa chính trị đồng nghĩa với việc quy kết cho tôi những quan điểm mà tôi chưa bao giờ thể hiện và không phản ánh con người tôi”, danh thủ Italy cho biết.

Vụ việc diễn ra chỉ vài tuần sau khi Giovanni Malagò được bầu làm Chủ tịch FIGC với nhiệm vụ tái thiết bóng đá Italy sau khi đội tuyển quốc gia lần thứ 3 liên tiếp không thể giành vé dự World Cup.

Dù Pirlo nhận được sự ủng hộ của Paolo Maldini, tân Giám đốc kỹ thuật FIGC, nhiều chính trị gia cho rằng một người có quan hệ thương mại với doanh nghiệp Nga không phù hợp để dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Pina Picierno viết trên mạng xã hội: “Sau thêm một thất bại và thêm một kỳ World Cup bị bỏ lỡ, bóng đá Italy cần một cuộc cách mạng về văn hóa, đạo đức và quản trị. Việc lựa chọn Andrea Pirlo lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại”.

Theo truyền thông Italy, vụ việc cũng làm phức tạp quá trình tìm kiếm HLV trưởng.

Ông Paolo Maldini, người được giao phụ trách lựa chọn HLV đội tuyển quốc gia, được cho là có thể cân nhắc lại vị trí của mình nếu đề cử Pirlo bị bác bỏ.

Lãnh đạo đảng trung dung Azione, ông Carlo Calenda, đưa ra quan điểm cứng rắn: “Bất kỳ ai đang hoặc từng quảng bá cho nước Nga sau năm 2022 đều không nên nắm giữ bất kỳ vị trí đại diện quốc gia nào”.

Theo Reuters﻿



